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США продовжать надавати Україні історичні обсяги допомоги у сфері безпеки, - Білий дім

сша,дім,білий

Сполучені Штати Америки і надалі забезпечуватимуть допомогу Україні у великих обсягах.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, із такою заявою виступила у Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

"Ми продовжимо надавати (Україні. – Ред.) історичні обсяги допомоги у сфері безпеки, як ми і робили. А також добиватися того, щоби вони мали все потрібне для подальшої боротьби за свою демократію й свободу", - сказала вона.

Жан-П’єр наголосила, що не тільки для Сполучених Штатів, а й для партнерів по всьому світу важливо докладати всіх можливих зусиль, аби допомогти Україні. І це, за словами Жан-П’єр, залишається без змін.

У відповідь на запитання, чи відбувався контакт Польщі зі США перед тим, як президент Дуда оголосив про підготовку до передачі Україні винищувачів МіГ-29, вона зауважила, що Вашингтон був поінформований про це рішення.

"Ми продовжуємо тісно співпрацювати з нашими союзниками й партнерами, включно з Польщею, у наданні допомоги Україні", - запевнила речниця Білого дому.

Також читайте: США продовжать постачати в Україну системи ППО для захисту від РФ, - Білий дім

Автор: 

допомога (8483) США (23607) Жан-П’єр Карін (69)


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Моя бабуся ( яка прожила 90 років) завжди говорила-проснувся з ранку завжди говори СЛАВА БОГУ Так і роблю... Але тепер доповнюю путін шоб ти здох
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17.03.2023 07:29 Відповісти
Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
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17.03.2023 08:27 Відповісти
Рішення уряду Зеленського\Шмигаля про збільшення додаткових витрат на 518 млрд. гривен на сектор безпеки й оборони і 19 млрд. гривен на резервний фонд є класичною системою фінансової маніпуляції, коли всі військові видатки пропонується фінансувати за рахунок збільшення дефіциту бюджету (фінансових запозичень), а власні поточні бюджетні надходження використовувати виключно для корупційних схем бюджету, виводячи їх з-під контролю закордонних кредитонадавачів.
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17.03.2023 09:22 Відповісти
 
 