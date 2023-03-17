США продовжать надавати Україні історичні обсяги допомоги у сфері безпеки, - Білий дім

Сполучені Штати Америки і надалі забезпечуватимуть допомогу Україні у великих обсягах.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, із такою заявою виступила у Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

"Ми продовжимо надавати (Україні. – Ред.) історичні обсяги допомоги у сфері безпеки, як ми і робили. А також добиватися того, щоби вони мали все потрібне для подальшої боротьби за свою демократію й свободу", - сказала вона.

Жан-П’єр наголосила, що не тільки для Сполучених Штатів, а й для партнерів по всьому світу важливо докладати всіх можливих зусиль, аби допомогти Україні. І це, за словами Жан-П’єр, залишається без змін.

У відповідь на запитання, чи відбувався контакт Польщі зі США перед тим, як президент Дуда оголосив про підготовку до передачі Україні винищувачів МіГ-29, вона зауважила, що Вашингтон був поінформований про це рішення.

"Ми продовжуємо тісно співпрацювати з нашими союзниками й партнерами, включно з Польщею, у наданні допомоги Україні", - запевнила речниця Білого дому.

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