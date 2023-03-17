В боях под Бахмутом погиб футболист Роман Скрипнюк
Роман Скрипнюк с первого дня полномасштабной войны ушел добровольцем. Погиб во время боев за Бахмут.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает UA Футбол.
Отмечается, 15 марта в Одесской области простились с украинским защитником и местным футболистом Романом Скрипнюком. 30-летний спортсмен погиб в марте в боях под Бахмутом.
Роман Скрипнюк родился 8 октября 1992 года в селе Молодежное, расположенном в 5 км от Черноморска. С детства занимался спортом, был воспитанником местного футбольного клуба "Бастион", который играл во Второй лиге чемпионата Украины.
В юношеские годы Скрипнюк принимал участие как в чемпионатах Одесской области, так и во всеукраинских турнирах. После этого прошел срочную службу в армии. Вернувшись домой после службы, Роман продолжал защищать цвета местных футбольных клубов. Участвовал в чемпионатах Черноморска и Одессы, первенстве Одесской области и в районных соревнованиях.
За прошедшие годы Скрипнюк успел поиграть за целый ряд команд с юга Украины. Это ФК "Черноморск", "Залив" (Белгород-Днестровский), "Трофимовец" (Молодежное), "Интер" (Малая Долина), "Люксор" (Барабой), "Efes" (Черноморск).
У Романа осталась жена и двое детей.
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a hujlo zyve 🤬 ze naspravedlyvo
Хоч могли взагалі не гинути, якби по всьому фронту були залізобетонні ДОТи - довготривала оборона точка, яка може захистити особовий склад ЗСУ від артилерійських, танкових, авіаційних та інших атак російських нацистів.
Чим більше буде на фронті залізобетонних ДОТів, протитанкових їжаків та протипіхотних колючих дротів тим багато буде знищено російських нацистів при малих втрат ЗСУ та територій України.