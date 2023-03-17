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Новости Война
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В боях под Бахмутом погиб футболист Роман Скрипнюк

скрипнюк

Роман Скрипнюк с первого дня полномасштабной войны ушел добровольцем. Погиб во время боев за Бахмут.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает UA Футбол.

Отмечается, 15 марта в Одесской области простились с украинским защитником и местным футболистом Романом Скрипнюком. 30-летний спортсмен погиб в марте в боях под Бахмутом.

Роман Скрипнюк родился 8 октября 1992 года в селе Молодежное, расположенном в 5 км от Черноморска. С детства занимался спортом, был воспитанником местного футбольного клуба "Бастион", который играл во Второй лиге чемпионата Украины.

В юношеские годы Скрипнюк принимал участие как в чемпионатах Одесской области, так и во всеукраинских турнирах. После этого прошел срочную службу в армии. Вернувшись домой после службы, Роман продолжал защищать цвета местных футбольных клубов. Участвовал в чемпионатах Черноморска и Одессы, первенстве Одесской области и в районных соревнованиях.

За прошедшие годы Скрипнюк успел поиграть за целый ряд команд с юга Украины. Это ФК "Черноморск", "Залив" (Белгород-Днестровский), "Трофимовец" (Молодежное), "Интер" (Малая Долина), "Люксор" (Барабой), "Efes" (Черноморск).

У Романа осталась жена и двое детей.

В боях под Бахмутом погиб футболист Роман Скрипнюк 01

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потери (4464) ВСУ (6735)


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Топ комментарии
+27
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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17.03.2023 09:57 Ответить
+26
Вічна Пам'ять Герою. Навіки в наших серцях
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17.03.2023 09:58 Ответить
+23
вічна пам'ять Герою!
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17.03.2023 10:00 Ответить
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Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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17.03.2023 09:57 Ответить
Вічна Пам'ять Герою. Навіки в наших серцях
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17.03.2023 09:58 Ответить
вічна пам'ять Герою!
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17.03.2023 10:00 Ответить
skil´ki garnyh smilyvyh molodyh hlopziv gyne 😰 zvit nazii....
a hujlo zyve 🤬 ze naspravedlyvo
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17.03.2023 10:08 Ответить
Сум та біль.. Спочивай у мирі, Герой! Вклоняюсь твоєму подвигу!
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17.03.2023 10:23 Ответить
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17.03.2023 10:34 Ответить
Дуже прикро, що гине цвіт нації, але ... війна ворог не розбирає по фаху, по національності, а ні по віку. Але є інша прикра сторона, про яку ніхто не бажає говорити і озвучувати, коли вже зачепили про спортсменів, зокрема про футболістів. В Україні чимала "армія" футболістів, для яких футбол - це життя, це хобі і це чималий заробіток. Не буду вдаватись до підрахунків, але тільки у вищій лізі назбирається на кілька батальйонів, а ще 1 і 2-а ліга. У них що броня? вони на стратегічних об"єктах? А.. вони у олігархів на грошовому утриманні?? То їм не потрібно йти воювати? А ще кілька тисяч спортсменів інших видів спорту. Ото включив недавно передачу, а там міжнародні змагання чоловіків з футзалу... десяток здорових тренованих бичків бавляться м"ячем в період війни за кордоном!!! Це що таке?
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17.03.2023 10:36 Ответить
+5
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17.03.2023 11:33 Ответить
Svitla Pam'yat'...
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17.03.2023 10:44 Ответить
У боях за даунбас загинуло дуже багато воїнів-захисників України!..

Хоч могли взагалі не гинути, якби по всьому фронту були залізобетонні ДОТи - довготривала оборона точка, яка може захистити особовий склад ЗСУ від артилерійських, танкових, авіаційних та інших атак російських нацистів.

Чим більше буде на фронті залізобетонних ДОТів, протитанкових їжаків та протипіхотних колючих дротів тим багато буде знищено російських нацистів при малих втрат ЗСУ та територій України.
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26.03.2023 14:47 Ответить
 
 