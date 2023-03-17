У боях під Бахмутом загинув футболіст Роман Скрипнюк
Роман Скрипнюк з першого дня повномасштабної війни пішов добровольцем. Загинув під час боїв за Бахмут.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє UA Футбол.
Як зазначається, 15 березня на Одещині попрощалися з українським захисником та місцевим футболістом Романом Скрипнюком. 30-річний спортсмен загинув у березні у боях під Бахмутом.
Роман Скрипнюк народився 8 жовтня 1992 року в селі Молодіжне біля Чорноморська. Змалку займався спортом, був вихованцем місцевого футбольного клубу "Бастіон", який грав у Другій лізі чемпіонату України.
У юнацькі роки Скрипнюк брав участь як у чемпіонатах Одеської області, так і у всеукраїнських турнірах. Після цього пройшов строкову службу в армії. Брав участь у чемпіонатах Чорноморська та Одеси, першості Одеської області та у районних змаганнях.
За минулі роки Скрипнюк встиг пограти за цілу низку команд із півдня України. Це ФК "Чорноморськ", "Затока" (Білгород-Дністровський), "Трофимовець" (Молодіжне), "Інтер" (Мала Долина), "Люксор" (Барабой), "Efes" (Чорноморськ).
У Романа залишилась дружина та двоє дітей.
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a hujlo zyve 🤬 ze naspravedlyvo
Хоч могли взагалі не гинути, якби по всьому фронту були залізобетонні ДОТи - довготривала оборона точка, яка може захистити особовий склад ЗСУ від артилерійських, танкових, авіаційних та інших атак російських нацистів.
Чим більше буде на фронті залізобетонних ДОТів, протитанкових їжаків та протипіхотних колючих дротів тим багато буде знищено російських нацистів при малих втрат ЗСУ та територій України.