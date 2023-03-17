У боях під Бахмутом загинув футболіст Роман Скрипнюк

Роман Скрипнюк з першого дня повномасштабної війни пішов добровольцем. Загинув під час боїв за Бахмут.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє UA Футбол.

Як зазначається, 15 березня на Одещині попрощалися з українським захисником та місцевим футболістом Романом Скрипнюком. 30-річний спортсмен загинув у березні у боях під Бахмутом.

Роман Скрипнюк народився 8 жовтня 1992 року в селі Молодіжне біля Чорноморська. Змалку займався спортом, був вихованцем місцевого футбольного клубу "Бастіон", який грав у Другій лізі чемпіонату України.

У юнацькі роки Скрипнюк брав участь як у чемпіонатах Одеської області, так і у всеукраїнських турнірах. Після цього пройшов строкову службу в армії. Брав участь у чемпіонатах Чорноморська та Одеси, першості Одеської області та у районних змаганнях.

За минулі роки Скрипнюк встиг пограти за цілу низку команд із півдня України. Це ФК "Чорноморськ", "Затока" (Білгород-Дністровський), "Трофимовець" (Молодіжне), "Інтер" (Мала Долина), "Люксор" (Барабой), "Efes" (Чорноморськ).

У Романа залишилась дружина та двоє дітей.

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