УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10171 відвідувач онлайн
Новини Війна
13 240 10

У боях під Бахмутом загинув футболіст Роман Скрипнюк

скрипнюк

Роман Скрипнюк з першого дня повномасштабної війни пішов добровольцем. Загинув під час боїв за Бахмут.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє UA Футбол.

Як зазначається, 15 березня на Одещині попрощалися з українським захисником та місцевим футболістом Романом Скрипнюком. 30-річний спортсмен загинув у березні у боях під Бахмутом.

Роман Скрипнюк народився 8 жовтня 1992 року в селі Молодіжне біля Чорноморська. Змалку займався спортом, був вихованцем місцевого футбольного клубу "Бастіон", який грав у Другій лізі чемпіонату України.

У юнацькі роки Скрипнюк брав участь як у чемпіонатах Одеської області, так і у всеукраїнських турнірах. Після цього пройшов строкову службу в армії. Брав участь у чемпіонатах Чорноморська та Одеси, першості Одеської області та у районних змаганнях.

За минулі роки Скрипнюк встиг пограти за цілу низку команд із півдня України. Це ФК "Чорноморськ", "Затока" (Білгород-Дністровський), "Трофимовець" (Молодіжне), "Інтер" (Мала Долина), "Люксор" (Барабой), "Efes" (Чорноморськ).

У Романа залишилась дружина та двоє дітей. 

У боях під Бахмутом загинув футболіст Роман Скрипнюк 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Хмельницькому попрощалися із дитячим футбольним тренером Олександром Коротуном, який загинув під Соледаром. ФОТО

Автор: 

втрати (4479) ЗСУ (7714)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+27
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
показати весь коментар
17.03.2023 09:57 Відповісти
+26
Вічна Пам'ять Герою. Навіки в наших серцях
показати весь коментар
17.03.2023 09:58 Відповісти
+23
вічна пам'ять Герою!
показати весь коментар
17.03.2023 10:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
показати весь коментар
17.03.2023 09:57 Відповісти
Вічна Пам'ять Герою. Навіки в наших серцях
показати весь коментар
17.03.2023 09:58 Відповісти
вічна пам'ять Герою!
показати весь коментар
17.03.2023 10:00 Відповісти
skil´ki garnyh smilyvyh molodyh hlopziv gyne 😰 zvit nazii....
a hujlo zyve 🤬 ze naspravedlyvo
показати весь коментар
17.03.2023 10:08 Відповісти
Сум та біль.. Спочивай у мирі, Герой! Вклоняюсь твоєму подвигу!
показати весь коментар
17.03.2023 10:23 Відповісти
показати весь коментар
17.03.2023 10:34 Відповісти
Дуже прикро, що гине цвіт нації, але ... війна ворог не розбирає по фаху, по національності, а ні по віку. Але є інша прикра сторона, про яку ніхто не бажає говорити і озвучувати, коли вже зачепили про спортсменів, зокрема про футболістів. В Україні чимала "армія" футболістів, для яких футбол - це життя, це хобі і це чималий заробіток. Не буду вдаватись до підрахунків, але тільки у вищій лізі назбирається на кілька батальйонів, а ще 1 і 2-а ліга. У них що броня? вони на стратегічних об"єктах? А.. вони у олігархів на грошовому утриманні?? То їм не потрібно йти воювати? А ще кілька тисяч спортсменів інших видів спорту. Ото включив недавно передачу, а там міжнародні змагання чоловіків з футзалу... десяток здорових тренованих бичків бавляться м"ячем в період війни за кордоном!!! Це що таке?
показати весь коментар
17.03.2023 10:36 Відповісти
+5
показати весь коментар
17.03.2023 11:33 Відповісти
Svitla Pam'yat'...
показати весь коментар
17.03.2023 10:44 Відповісти
У боях за даунбас загинуло дуже багато воїнів-захисників України!..

Хоч могли взагалі не гинути, якби по всьому фронту були залізобетонні ДОТи - довготривала оборона точка, яка може захистити особовий склад ЗСУ від артилерійських, танкових, авіаційних та інших атак російських нацистів.

Чим більше буде на фронті залізобетонних ДОТів, протитанкових їжаків та протипіхотних колючих дротів тим багато буде знищено російських нацистів при малих втрат ЗСУ та територій України.
показати весь коментар
26.03.2023 14:47 Відповісти
 
 