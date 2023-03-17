В Молдове отменили "молдавский язык"

Парламент Молдовы закрепил во всех законах страны понятие "румынский язык" вместо "молдавского" и "родного" языка.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.

Парламент Молдовы в четверг 16 марта поддержал во втором чтении законопроект правящей партии, который предусматривает закрепление во всех законах страны понятия "румынский язык" вместо "молдавского" и "родного" языков. "За" проголосовали 58 депутатов.

Принятие состоялось без обсуждения и длилось менее двух минут.

Согласно проекту, словосочетание "молдавский язык", "государственный язык", "официальный язык" и "родной язык" в любой грамматической форме необходимо заменить словосочетанием "румынский язык" в соответствующей грамматической форме.

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Поэтому, после "технических изменений" статья конституции Молдовы касательно языка станет короче и будет иметь следующее содержание: "Государственным языком Республики Молдова является румынский язык".