У Молдові скасували "молдовську мову"
Парламент Молдови закріпив в усіх законах країни поняття "румунська мова" замість "молдовської" та "рідної" мов.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.
Парламент підтримав у другому читанні законопроєкт правлячої партії, який передбачає закріплення в усіх законах країни поняття "румунська мова" замість "молдовської" та "рідної" мов. "За" проголосували 58 депутатів.
Ухвалення відбулося без обговорення й тривало менш як дві хвилини.
Згідно з проєктом, словосполучення "молдовська мова", "державна мова", "офіційна мова" і "рідна мова" в будь-якій граматичній формі необхідно замінити словосполученням "румунська мова" у відповідній граматичній формі.
Тож, після "технічних змін" стаття конституції Молдови щодо мови стане коротшою і матиме наступний зміст: "Державною мовою Республіки Молдова є румунська мова".
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Есть второй путь. 2. Общепризнаные границы. Договоренности между странами- когда большинство нормальных демократических стран придерживаются существующих договоров и норм принятых ООН. Если Румыния и Республика Молдова - пожелают объединится, добровольно, демократически - без войн с соблюдением внутреннего законодательства и международного права, то ни вы, дружище, ни федарастическая ********* - этому не помешает. А кому принадлежали земли Республики Молдовы, и то что они 200 лет назад были оккупированы российской империей или были оккупированы ссср - сейчас - не имеет никакого значения. Как и то где и когда и кому принадлежал Крым. Он -Украинский и точка
Коли я був у Польші, я цікавився історією Польшчі, польською мовою, на польських сайтах.
Еоли я був у Чехії, я робив те ж саме.
Коли я був у Франції, я робив те є.
І розказувати що усі вони спотворили свою історію, або про теє що туди усюди засунули свого носа москалі ......
Певно ти свідок мирового заговору пришельцями.
ГДЕ ТЫ УВИДЕЛ У МЕНЯ ТО, О ЧЁМ ТЫ СЕЙЧАС ТАК ГНЕВНО НАПИСАЛ ???????
https://www.google.cz/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.britannica.com/place/Moldavia&ved=2ahUKEwjU34nEq-P9AhUJB8AKHZvOCBoQFnoECAsQAQ&usg=AOvVaw0WfdlQLJawMVsCrWh4J7Ap
Бритты тоже придумали Млдавию и Молдавское княжество.
Наверное тоже коммунисты.
Яка вумна дівчинка.
А як бути з Молдовським князівством - 1358 по 1812 рік ???????
Його теж НЕІСНУВАЛО ???????
17.03.2023 15:29
ua LeOnid Tkachenko 40f01e93
Так а я про що ??????
То ж таки молдовани були, і є.
Зовсім іеша справа як вони вирішили самі себе називати зараз.
17.03.2023 16:49
твой вопрос имеет скрытый подтекст
я же не спрашиваю тебя что c Киевское княжество, Черниговское княжество, Галицкое Княжество, Владимиро-Волынское княжество, частично Турово-Пинское княжество, а также Переяславское княжество? Для меня это украинские княжества, а их территории состовляют современную Украину. Так и с Молдавским княжеством - оно составная часть Румынии. Наратив молдоване отдельный этнос у нас использует 5-тая колона кремля - "молдавский язык" , "молдавский народ" и более того топят за это русскоязычные не владеющие "молдавским языком" среди "корреных молдован" это как Ваши Медведчуки, Кива и т.д.