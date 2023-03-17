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У Молдові скасували "молдовську мову"

молдова,мова

Парламент Молдови закріпив в усіх законах країни поняття "румунська мова" замість "молдовської" та "рідної" мов.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Парламент підтримав у другому читанні законопроєкт правлячої партії, який передбачає закріплення в усіх законах країни поняття "румунська мова" замість "молдовської" та "рідної" мов. "За" проголосували 58 депутатів.

Ухвалення відбулося без обговорення й тривало менш як дві хвилини.

Згідно з проєктом, словосполучення "молдовська мова", "державна мова", "офіційна мова" і "рідна мова" в будь-якій граматичній формі необхідно замінити словосполученням "румунська мова" у відповідній граматичній формі.

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Тож, після "технічних змін" стаття конституції Молдови щодо мови стане коротшою і матиме наступний зміст: "Державною мовою Республіки Молдова є румунська мова".

Автор: 

Молдова (2097) Румунія (1202) мова (742)


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Топ коментарі
+17
Румуни, молдаване - це ДАКІ. Вони не слов'яни і не угорці. А так як півдакіі було 2000 тому під Італією , то в них закріпилась латинь , яка зараз важается більше історичною латиною, ниж у самий Італії
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17.03.2023 11:12 Відповісти
+15
Молдавани - історично ті ж самі румуни, яких відокремив совок і вирішив з них зробити суб національність. Молдавани мали бути щось типу "народу донбассу", штучного політичного утворення. Хоча: етнонім Молдова - все ж таки історичний. "Молдавська" мова - це практично румунська з нальотом русизму і на кирилиці. І ще цікавий момент: для етнічних молдован друга мова - російська. А для румун (що живуть в прикордонних районах або на території України) - українська.
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17.03.2023 11:13 Відповісти
+15
Дорогие соседи, Украинцы! Внимание! Этноним "молдаванин" использует русская (раньше советская пропаганда) для разделения румынского народа (никто не отменял принцип: разделяй и властвуй). "Защитниками" так называемого "молдавского народа" являются проросийские силы, которые придумали - "приднестровский народ", "донбаский", "луганский"... Молдоване, представляют региональную группу румынского народа (как и Мунтяне, Арделяне - их еще называют трансильванцами). На территории самой Румынии, региональная группа молдаван составляет примерно 6 миллионов и все они неотъемлемая часть румынского народа. Территория исторической Молдовы в Румынии примерно в 2 раза больше Республики Молдова. В самой Республики Молдова, без национальных меньшинств, проживает примерно 3 миллиона молдаван. Если бы Украина пала, то следующей целью для русского империализма была бы Республика Молдова и через нее дестабилизация Румынии, страны НАТО, ЕС. Идеологи русского мира, много раз пытались разжечь. Есть часть полуграмотных, необразованых селян, которым советская, а затем русская пропаганда вселяла идею двух народов, молдавского и румынского. Вы наверно очень удивитесь, но За Победу Украины выступают те, кто считает себя румынским молдаванином и а Вата - это 100% русский молдаванин, который любит россию, путина и продвигает наратив кремля - украинцы развязали войну. Извините, что много текста, но короче никак. Дякую
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17.03.2023 11:47 Відповісти
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не подавайтесь на провокации русской пропаганды и современная Германия или Франция и Италия и даже Украина -создавались путем объеденения территория на которых жили этнические немцы, французы и т.д. этот спор беспредметен- Вопрос объединения или разъеденения решается волей людей которые живут на этих землях. одно могу сказать, не переживайте Румыния и румынский народ силой не будут захватывать Республику Молдова - объединение будет - добровольным волеизъявлением всех граждан РМ, мы не русские орки
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17.03.2023 15:54 Відповісти
До чого тут російська (не русская) пропаганда ???????
Почитай історію Молдавії молдавською, почитай історію Румунії румунською, на молдавських і румунських сайтах.
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17.03.2023 16:03 Відповісти
Дружище, часть "молдавских сайтов" - это проекты финансированные кремлем. Как не мне гражданину Молдовы это не знать. Тебя не смущает, что бывший президент РМ Додон, который на словах признал аннексию Крыма, является спонсором таких сайтов про "идентичность молдован"? Друг россии. Тебя не смущает, что защитницей "молдавского языка" и "молдавского народа" выступает Захарова?
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17.03.2023 16:12 Відповісти
Які проблеми ??????
Заходь на румунські сайти, румунською мовою, під румунським впн.
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17.03.2023 16:50 Відповісти
Есть 2 пути развития Народов и Государств - 1. русский, которые выдергивают из истории нужные им факты и искажают -типа Крым был в составе России, новоросию придумывают и т.д. и потом начинают войны.

Есть второй путь. 2. Общепризнаные границы. Договоренности между странами- когда большинство нормальных демократических стран придерживаются существующих договоров и норм принятых ООН. Если Румыния и Республика Молдова - пожелают объединится, добровольно, демократически - без войн с соблюдением внутреннего законодательства и международного права, то ни вы, дружище, ни федарастическая ********* - этому не помешает. А кому принадлежали земли Республики Молдовы, и то что они 200 лет назад были оккупированы российской империей или были оккупированы ссср - сейчас - не имеет никакого значения. Как и то где и когда и кому принадлежал Крым. Он -Украинский и точка
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17.03.2023 17:06 Відповісти
я не розумію про що ти викручуєшся ???????
Коли я був у Польші, я цікавився історією Польшчі, польською мовою, на польських сайтах.
Еоли я був у Чехії, я робив те ж саме.
Коли я був у Франції, я робив те є.
І розказувати що усі вони спотворили свою історію, або про теє що туди усюди засунули свого носа москалі ......
Певно ти свідок мирового заговору пришельцями.
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17.03.2023 17:16 Відповісти
Прошу прощения, хорошо владею, родным -румынским, русский - вроде неплохо знаю, английский - базовые знания. Прошу прощения у украинцев, что не успел освоить украинский язык. На слух он очень певучий и красивый. Песни звучат мелодично. Не пишу на украинском, потому -что не хочу коверкать слова и портить красивый язык. А русский язык буду и дальше совершенствовать -надо знать язык противника в совершенстве. Я думаю большинство читателей этого сайта меня простят. Я искренне желаю чтобы Украина победила. От результатов этой войны зависит - буду ли я и мои сограждане умирать отстаивая свободу Молдавии.
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17.03.2023 17:28 Відповісти
Это таки же "исторические сайты" "молдавии", как и сайты кремля про новороссию и крым. Только мы с этим @мном живем больше 30 лет, а Вы с 2014 года
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17.03.2023 16:14 Відповісти
Стосовно другої частини твого спіччу, так я про те ж саме. Але спільне майбутнє, і реалії ********** неодміняють історичних реалій.
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17.03.2023 17:20 Відповісти
Исторические реалии у нас с тобой разные. Но могу тебе озвучить принцип. Я не являюсь экспертом в истории украинского народа, поэтому я тебя не учу на каком языке тебе говорить и кому исторически принадлежали или должны принадлежать украинские земли. Я доверю Украинской Академии Наук, которая составляет учебники для обучения истории в школах Украины. Не будь и ты экспертом в истории Румынии, Молдавии и не учи меня кто первым была Румыния или Молдова. Есть Академия Наук Республики Молдова и Академия Наук Румынии и у них нет разногласий по поводу истории и я доверяю им вопрос, кто первым образовался и какой язык.
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17.03.2023 17:37 Відповісти
Сам себе придумал, сам с собой поспорил, сам себя опроверг.
ГДЕ ТЫ УВИДЕЛ У МЕНЯ ТО, О ЧЁМ ТЫ СЕЙЧАС ТАК ГНЕВНО НАПИСАЛ ???????
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17.03.2023 17:51 Відповісти
Я не учу историю по кремлевским сайтам
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17.03.2023 17:41 Відповісти
https://www.google.cz/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://mappingeasterneurope.princeton.edu/item/romania-a-brief-overview.html&ved=2ahUKEwi--7jYq-P9AhWDilwKHfTMB6c4ChAWegQIChAB&usg=AOvVaw0DzcCSQPR-QM_1aSFwa5Nn https://www.google.cz/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://mappingeasterneurope.princeton.edu/item/romania-a-brief-overview.html&ved=2ahUKEwi--7jYq-P9AhWDilwKHfTMB6c4ChAWegQIChAB&usg=AOvVaw0DzcCSQPR-QM_1aSFwa5Nn


https://www.google.cz/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.britannica.com/place/Moldavia&ved=2ahUKEwjU34nEq-P9AhUJB8AKHZvOCBoQFnoECAsQAQ&usg=AOvVaw0WfdlQLJawMVsCrWh4J7Ap

Бритты тоже придумали Млдавию и Молдавское княжество.
Наверное тоже коммунисты.
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17.03.2023 18:12 Відповісти
ua LeOnid Tkachenko 40f01e93
Яка вумна дівчинка.
А як бути з Молдовським князівством - 1358 по 1812 рік ???????
Його теж НЕІСНУВАЛО ???????
17.03.2023 15:29

ua LeOnid Tkachenko 40f01e93
Так а я про що ??????
То ж таки молдовани були, і є.
Зовсім іеша справа як вони вирішили самі себе називати зараз.
17.03.2023 16:49

твой вопрос имеет скрытый подтекст

я же не спрашиваю тебя что c Киевское княжество, Черниговское княжество, Галицкое Княжество, Владимиро-Волынское княжество, частично Турово-Пинское княжество, а также Переяславское княжество? Для меня это украинские княжества, а их территории состовляют современную Украину. Так и с Молдавским княжеством - оно составная часть Румынии. Наратив молдоване отдельный этнос у нас использует 5-тая колона кремля - "молдавский язык" , "молдавский народ" и более того топят за это русскоязычные не владеющие "молдавским языком" среди "корреных молдован" это как Ваши Медведчуки, Кива и т.д.
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17.03.2023 19:33 Відповісти
Дружище, до тебя не доходит, что д@рьмо которое путлер устроил у вас, под видом ЛНР, ДНР мы у себя хлебаем уже давно, у Вас страшная война , у нас гибридная - но суть та же "разделяй и властвуй", чтобы прийти на ваши и потом наши земли - пассионариев убить, а оставшихся подчинить и ассимилировать
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17.03.2023 19:50 Відповісти
Румыния, как и Республика Молдова - это друг Украины. У нас нет территориальных претензий, мы выступаем за вступление Украины в ЕС и НАТО. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины и мы знаем, чот у нас общий враг - путинская россия
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17.03.2023 11:49 Відповісти
Проблема не в румынском языке он действительно один а в Буджаке огромной области в Молдове где живут гагаузы родным языком которых является турецкий их орусифицировали за 50 лет так что они топят за рузгимир и рузгиизык а свой родной турецкий уже молодежь и не знает Они там вместе с казнокрадом израильтянином Шором воду и мутят за бабло от Кремля Молдова неизбежно воссоединится с Румынией она ее часть таковой всегда была и будет
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17.03.2023 11:58 Відповісти
Гагаузов 120 000 - территория их проживания в Буджаке не является компактной - между гагаузкими селами - молдавские и болгарские - анклав не является цельной территорией
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17.03.2023 12:01 Відповісти
Гагаузька мова - окрема мова тюркської мовної групи, хоч і близька до турецької.
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17.03.2023 12:05 Відповісти
Больше половины из представителей гагаузкого народа плохо владеют родным языком - гагаузким (диалектом турецкого), русификация гагаузов продолжалась и после приобретения независимости Республикой Молдова. К сожалению, большинство из них на стороне путинской россии, увы .... Надеюсь диалог и информирование населения Буджака изменит со временем ситуацию ....
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17.03.2023 12:13 Відповісти
Гагаузов боьше распиарили - Гагаузия это как 2 молдавских райна из 30 с лишним
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17.03.2023 12:02 Відповісти
Наконец-то справедливость.
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17.03.2023 12:08 Відповісти
Пускай сами решают. Я так понимаю, молдавский - это насранная большевиками трасянка (как у бульбашей) с исковерканным языком под русяцкий. Ну, тогда логично, что отказались. А румынский язык на латинице хотя бы? Было бы неплохо полностью порвать с русачеством и учить язык с латинскими буквами.
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17.03.2023 12:09 Відповісти
Я бачу тут багато є людей, які не проходили шкільний курс історії, бо знали б що ******* Молдову створили совки, забравши землі у Румунії. А безпосередньо князівство Молдавське було одним з тих хто засновував ******* Румунію
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17.03.2023 12:47 Відповісти
русофоби! хдэ фтарой гасударствєнний руцкій язік?
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17.03.2023 13:12 Відповісти
кацапи й прокацапи так хотіли молдавської... їм в дупу зайшла румунська.
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17.03.2023 14:03 Відповісти
Что опять русофобия ?
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17.03.2023 15:07 Відповісти
короче кацапы запустили необратимые процессы...путин всех переиграл...
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17.03.2023 22:30 Відповісти
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