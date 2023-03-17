У Молдові скасували "молдовську мову"

Парламент Молдови закріпив в усіх законах країни поняття "румунська мова" замість "молдовської" та "рідної" мов.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Парламент підтримав у другому читанні законопроєкт правлячої партії, який передбачає закріплення в усіх законах країни поняття "румунська мова" замість "молдовської" та "рідної" мов. "За" проголосували 58 депутатів.

Ухвалення відбулося без обговорення й тривало менш як дві хвилини.

Згідно з проєктом, словосполучення "молдовська мова", "державна мова", "офіційна мова" і "рідна мова" в будь-якій граматичній формі необхідно замінити словосполученням "румунська мова" у відповідній граматичній формі.

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Тож, після "технічних змін" стаття конституції Молдови щодо мови стане коротшою і матиме наступний зміст: "Державною мовою Республіки Молдова є румунська мова".