Китай не будет сообщником России, - Данилов
Китай – большая страна, которая имеет свой путь развития.
Об этом в интервью Радио Свобода заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
"К сожалению, это позиция не только России. Есть страны, которые эту позицию поддерживают. С учетом того, что каждая страна имеет свой собственный интерес, имеет свою собственную выгоду из тех или иных событий, которые происходят в мире. Мы должны осознавать эти вещей. Должны понимать и делать определенную коррекцию на эти вещи. Я могу сказать, что надежда России, что они ее будут тянуть очень долго, они не будут оправдываться, у них внутренний потенциал уже находится на определенном пределе, чтобы усиливаться, им нужно привлекать другие страны. Нам эти страны известны", - сказал он.
По словам Данилова, это прежде всего Иран, который помогает РФ сегодня оружием. Да еще несколько стран, которые находятся в зоне риска, но они еще не перешли этот предел.
"И, конечно, есть большая надежда у россиян на великий Китай, что Китай будет помогать России. Мы не понимаем, зачем Китаю помогать России, зачем нужна эта вещь. Потому что Китай – большая страна, страна, имеющая свой путь развития. И будет ли сочетание этих вещей, тогда нужно понимать, как на это должен реагировать мир. И еще раз подчеркиваю, что мы считаем, что Китай – это отдельная страна, она не будет сообщником России. Потому что эти страны, которые совместно с Россией начинают участвовать в этих вещах, являются сообщниками в убийстве гражданского населения. Путин во время этой горячей фазы войны именно с 24 февраля убил 500 наших детей", - добавил секретарь СНБО.
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Буданов который взял себе в советники *********** ,НАГРАЖДАЕТ ОРДЕНАМИ ШЛЮХ ПРОФЕССИОНАЛОК , но погибших Героев теробороновцев Херсона ОТКАЗЫВАЮТСЯ ДАЖЕ ДОСТОЙНО ПЕРЕЗАХОРОНИТЬ !
Хочу в доповнення послухати думку Юзика, Жеки та Бездупла на ці питання.
Для тупых - Китай в обмен на территории поставит любое оружие рашке. А хуьло уже дарил Китаю земли.
Кроме того Китай заинтересован в победе рашки - иначе ему Тайваня не видать.
Чи тобі попіаритись конче треба?
Стули пельку і займися фаховими справами: іди вакцинуй і тренуй бойових комарів, як ветеринар, а геополітику, дипломатію і ведення бойових дій лиши професіоналам!
До речі: а якого кольору твоя сорочка сьогодні? Де щоденний дайджест з цього приводу, бо як же люди дізнаються, що ти про щось попереджаєш?
Китай буде помагати рашці незалежно від "розуміння" колективного розуму учасників шапіто-2019, звичайно логістика буде складна, через північну корею скоріше всього, щоб відвести від себе підозри, але нажаль ***** будуть підтримувати(