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Новости Война
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Китай не будет сообщником России, - Данилов

китай

Китай – большая страна, которая имеет свой путь развития.

Об этом в интервью Радио Свобода заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, это позиция не только России. Есть страны, которые эту позицию поддерживают. С учетом того, что каждая страна имеет свой собственный интерес, имеет свою собственную выгоду из тех или иных событий, которые происходят в мире. Мы должны осознавать эти вещей. Должны понимать и делать определенную коррекцию на эти вещи. Я могу сказать, что надежда России, что они ее будут тянуть очень долго, они не будут оправдываться, у них внутренний потенциал уже находится на определенном пределе, чтобы усиливаться, им нужно привлекать другие страны. Нам эти страны известны", - сказал он.

По словам Данилова, это прежде всего Иран, который помогает РФ сегодня оружием. Да еще несколько стран, которые находятся в зоне риска, но они еще не перешли этот предел.

"И, конечно, есть большая надежда у россиян на великий Китай, что Китай будет помогать России. Мы не понимаем, зачем Китаю помогать России, зачем нужна эта вещь. Потому что Китай – большая страна, страна, имеющая свой путь развития. И будет ли сочетание этих вещей, тогда нужно понимать, как на это должен реагировать мир. И еще раз подчеркиваю, что мы считаем, что Китай – это отдельная страна, она не будет сообщником России. Потому что эти страны, которые совместно с Россией начинают участвовать в этих вещах, являются сообщниками в убийстве гражданского населения. Путин во время этой горячей фазы войны именно с 24 февраля убил 500 наших детей", - добавил секретарь СНБО.

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Данилов Алексей (1066) Китай (3065) россия (96420)


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Топ комментарии
+17
Ветеренар вже міжнародник. Від крутіння хвоста коровам до РНБО один крок, ми всі президенти
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17.03.2023 11:46 Ответить
+12
Могутній мислитель, формує суспільну точку зору!!!
Хочу в доповнення послухати думку Юзика, Жеки та Бездупла на ці питання.
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17.03.2023 11:49 Ответить
+11
вітірінар, який до сих пір "не знає" хто пройбав південь і не тільки південь , все знає про Китай. пздобол працює в турбарєжимі.
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17.03.2023 11:51 Ответить
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Ветеренар вже міжнародник. Від крутіння хвоста коровам до РНБО один крок, ми всі президенти
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17.03.2023 11:46 Ответить
тупого , как пробка тарана с ************ , порношлюху без образования МАФИЯ МАРОДЕРОВ 🤡🤢🤬👿 послами назначила позорить Украину !
Буданов который взял себе в советники *********** ,НАГРАЖДАЕТ ОРДЕНАМИ ШЛЮХ ПРОФЕССИОНАЛОК , но погибших Героев теробороновцев Херсона ОТКАЗЫВАЮТСЯ ДАЖЕ ДОСТОЙНО ПЕРЕЗАХОРОНИТЬ !
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17.03.2023 12:41 Ответить
Могутній мислитель, формує суспільну точку зору!!!
Хочу в доповнення послухати думку Юзика, Жеки та Бездупла на ці питання.
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17.03.2023 11:49 Ответить
ТУПОЙ ЗЕЛЕНЫЙ ГАНДОН ..... ..
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17.03.2023 12:23 Ответить
Тупой бультерьер , он уже давным -давно и есть сообщником Китай называет 10 летнюю ВОЙНУ с захватом 20%, суверенной территории Украины - конфликтом и не признаёт ТЕРРОРА И ГЕНОЦИДА РАШИСТОВ ! Вы, гнойные гниды готовы принять со всех сторон и спереди и сзади , как говорил …грай на Украину ! Арахламидия восторгалось диктатом Китаез
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17.03.2023 12:24 Ответить
Выбрали ж неполноценные 73 % себе ГОСПОД ,🤬👿ещё тупее СЕБЯ Виталию Потниковую УМНЕЙШЕМУ и ПОРЯДОЧНЕЙШЕМУ ЧЕЛОВЕКУ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ЧЛЕНОГРАЙ Шевченковскую премию вручить , хотят КОЛЕ-Котлете или ПОРОВОЗНЮКУ С БЕЗМОЗГЛОЙ
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17.03.2023 12:29 Ответить
Якщо секретар РНБО не розуміє "для чого Китаю допомагати росії ", то це є проблема.
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17.03.2023 11:50 Ответить
вітірінар, який до сих пір "не знає" хто пройбав південь і не тільки південь , все знає про Китай. пздобол працює в турбарєжимі.
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17.03.2023 11:51 Ответить
Все він знає хто та як проіпав. Шобла то одна
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17.03.2023 11:53 Ответить
Мольфар...
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17.03.2023 11:52 Ответить
Цей "видатний експерт" з усіх питань хоч колись свою ротяку закриває?
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17.03.2023 11:53 Ответить
С китайцами нужно договариваться. Все, что восточнее Урала - им. То, что западнее - нам. Может быть и прибалтам отстегнуть что-то за помощь можно.
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17.03.2023 12:00 Ответить
це Данілову Абрамхамія по секрету сказав?
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17.03.2023 12:04 Ответить
"Ми не розуміємо, для чого Китаю допомагати Росії, для чого потрібна ця річ."
Для тупых - Китай в обмен на территории поставит любое оружие рашке. А хуьло уже дарил Китаю земли.
Кроме того Китай заинтересован в победе рашки - иначе ему Тайваня не видать.
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17.03.2023 12:14 Ответить
А цікаво, Китай радився з даніловим з цього приводу?
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17.03.2023 12:15 Ответить
Данілов, ти великий "геополітичний аналітєґ" чи дипломат з досвідом роботи в Китаї?
Чи тобі попіаритись конче треба?
Стули пельку і займися фаховими справами: іди вакцинуй і тренуй бойових комарів, як ветеринар, а геополітику, дипломатію і ведення бойових дій лиши професіоналам!

До речі: а якого кольору твоя сорочка сьогодні? Де щоденний дайджест з цього приводу, бо як же люди дізнаються, що ти про щось попереджаєш?
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17.03.2023 12:16 Ответить
дзинь лично доложил данилову
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17.03.2023 12:16 Ответить
Китай - є й буде спільником масковии, Данилов! Шкода, що ти цього не розумієш
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17.03.2023 12:24 Ответить
Данілов теж саме говорив і про Московію і про Беларусь. Йому краще яйки котам відкручувати!
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17.03.2023 12:35 Ответить
а котиків то за що?))))
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17.03.2023 14:50 Ответить
Це Данілов говорить щоби суспільство сприяло зустрічі Зелі з Товаришем Сі, хоча та зустріч тільки один із кроків зради на користь Путлера.
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17.03.2023 12:38 Ответить
Нічого з цієї зустрічі не буде, треба було їздити раніше в Китай, а не за вказівками ФСБ в Оман.
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19.03.2023 00:01 Ответить
хіба що вдіне чорний одяг
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17.03.2023 12:48 Ответить
Ми не розуміємо, для чого Китаю допомагати Росії, для чого потрібна ця річ. Джерело:

Китай буде помагати рашці незалежно від "розуміння" колективного розуму учасників шапіто-2019, звичайно логістика буде складна, через північну корею скоріше всього, щоб відвести від себе підозри, але нажаль ***** будуть підтримувати(
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18.03.2023 23:59 Ответить
 
 