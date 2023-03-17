Китай не будет сообщником России, - Данилов

Китай – большая страна, которая имеет свой путь развития.

Об этом в интервью Радио Свобода заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, это позиция не только России. Есть страны, которые эту позицию поддерживают. С учетом того, что каждая страна имеет свой собственный интерес, имеет свою собственную выгоду из тех или иных событий, которые происходят в мире. Мы должны осознавать эти вещей. Должны понимать и делать определенную коррекцию на эти вещи. Я могу сказать, что надежда России, что они ее будут тянуть очень долго, они не будут оправдываться, у них внутренний потенциал уже находится на определенном пределе, чтобы усиливаться, им нужно привлекать другие страны. Нам эти страны известны", - сказал он.

По словам Данилова, это прежде всего Иран, который помогает РФ сегодня оружием. Да еще несколько стран, которые находятся в зоне риска, но они еще не перешли этот предел.

"И, конечно, есть большая надежда у россиян на великий Китай, что Китай будет помогать России. Мы не понимаем, зачем Китаю помогать России, зачем нужна эта вещь. Потому что Китай – большая страна, страна, имеющая свой путь развития. И будет ли сочетание этих вещей, тогда нужно понимать, как на это должен реагировать мир. И еще раз подчеркиваю, что мы считаем, что Китай – это отдельная страна, она не будет сообщником России. Потому что эти страны, которые совместно с Россией начинают участвовать в этих вещах, являются сообщниками в убийстве гражданского населения. Путин во время этой горячей фазы войны именно с 24 февраля убил 500 наших детей", - добавил секретарь СНБО.

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