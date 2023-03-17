Китай не буде спільником Росії, - Данілов

Китай - велика країна, яка має свій шлях розвитку.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, це позиція не тільки Росії. Є країни, які цю позицію підтримують. З урахуванням того, що кожна країна має свій власний інтерес, має свій власний зиск з тих чи інших подій, які відбуваються у світі. Ми маємо бути свідомі цих речей. Маємо розуміти і робити певну корекцію на ці речі. Я можу сказати, що надія Росії, що вони її будуть тягнути дуже довго, вони не будуть виправдовуватися, у них внутрішній потенціал вже перебуває на певній межі. Єдине, що їм треба для того, щоб підсилюватися, їм треба залучати інші країни. Нам ці країни відомі", - зазначив він.

За словами Данілова, це перш за все Іран, який допомагає РФ на сьогодні зброєю. Та ще декілька країн, які є в зоні ризику, але вони ще не перейшли ту межу.

"І, звичайно, є велике сподівання у росіян на великий Китай, що Китай буде допомагати Росії. Ми не розуміємо, для чого Китаю допомагати Росії, для чого потрібна ця річ. Тому що Китай - велика країна, країна, яка має свій шлях розвитку. І чи буде поєднання цих речей, тоді треба розуміти, як на це має реагувати світ. І ще раз наголошую, що ми вважаємо, що Китай - це окрема країна, вона не буде спільником Росії. Тому що ці країни, які спільно з Росією починають брати участь в цих речах, вони є спільниками у вбивстві цивільного населення. Путін під час цієї гарячої фази війни, саме з 24 лютого вбив 500 наших дітей", - додав секретар РНБО.

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