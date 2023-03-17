Китай не буде спільником Росії, - Данілов
Китай - велика країна, яка має свій шлях розвитку.
Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, це позиція не тільки Росії. Є країни, які цю позицію підтримують. З урахуванням того, що кожна країна має свій власний інтерес, має свій власний зиск з тих чи інших подій, які відбуваються у світі. Ми маємо бути свідомі цих речей. Маємо розуміти і робити певну корекцію на ці речі. Я можу сказати, що надія Росії, що вони її будуть тягнути дуже довго, вони не будуть виправдовуватися, у них внутрішній потенціал вже перебуває на певній межі. Єдине, що їм треба для того, щоб підсилюватися, їм треба залучати інші країни. Нам ці країни відомі", - зазначив він.
За словами Данілова, це перш за все Іран, який допомагає РФ на сьогодні зброєю. Та ще декілька країн, які є в зоні ризику, але вони ще не перейшли ту межу.
"І, звичайно, є велике сподівання у росіян на великий Китай, що Китай буде допомагати Росії. Ми не розуміємо, для чого Китаю допомагати Росії, для чого потрібна ця річ. Тому що Китай - велика країна, країна, яка має свій шлях розвитку. І чи буде поєднання цих речей, тоді треба розуміти, як на це має реагувати світ. І ще раз наголошую, що ми вважаємо, що Китай - це окрема країна, вона не буде спільником Росії. Тому що ці країни, які спільно з Росією починають брати участь в цих речах, вони є спільниками у вбивстві цивільного населення. Путін під час цієї гарячої фази війни, саме з 24 лютого вбив 500 наших дітей", - додав секретар РНБО.
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Буданов который взял себе в советники *********** ,НАГРАЖДАЕТ ОРДЕНАМИ ШЛЮХ ПРОФЕССИОНАЛОК , но погибших Героев теробороновцев Херсона ОТКАЗЫВАЮТСЯ ДАЖЕ ДОСТОЙНО ПЕРЕЗАХОРОНИТЬ !
Хочу в доповнення послухати думку Юзика, Жеки та Бездупла на ці питання.
Для тупых - Китай в обмен на территории поставит любое оружие рашке. А хуьло уже дарил Китаю земли.
Кроме того Китай заинтересован в победе рашки - иначе ему Тайваня не видать.
Чи тобі попіаритись конче треба?
Стули пельку і займися фаховими справами: іди вакцинуй і тренуй бойових комарів, як ветеринар, а геополітику, дипломатію і ведення бойових дій лиши професіоналам!
До речі: а якого кольору твоя сорочка сьогодні? Де щоденний дайджест з цього приводу, бо як же люди дізнаються, що ти про щось попереджаєш?
Китай буде помагати рашці незалежно від "розуміння" колективного розуму учасників шапіто-2019, звичайно логістика буде складна, через північну корею скоріше всього, щоб відвести від себе підозри, але нажаль ***** будуть підтримувати(