УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10261 відвідувач онлайн
Новини Війна
2 988 25

Китай не буде спільником Росії, - Данілов

китай

Китай - велика країна, яка має свій шлях розвитку.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, це позиція не тільки Росії. Є країни, які цю позицію підтримують. З урахуванням того, що кожна країна має свій власний інтерес, має свій власний зиск з тих чи інших подій, які відбуваються у світі. Ми маємо бути свідомі цих речей. Маємо розуміти і робити певну корекцію на ці речі. Я можу сказати, що надія Росії, що вони її будуть тягнути дуже довго, вони не будуть виправдовуватися, у них внутрішній потенціал вже перебуває на певній межі. Єдине, що їм треба для того, щоб підсилюватися, їм треба залучати інші країни. Нам ці країни відомі", - зазначив він.

За словами Данілова, це перш за все Іран, який допомагає РФ на сьогодні зброєю. Та ще декілька країн, які є в зоні ризику, але вони ще не перейшли ту межу.

"І, звичайно, є велике сподівання у росіян на великий Китай, що Китай буде допомагати Росії. Ми не розуміємо, для чого Китаю допомагати Росії, для чого потрібна ця річ. Тому що Китай - велика країна, країна, яка має свій шлях розвитку. І чи буде поєднання цих речей, тоді треба розуміти, як на це має реагувати світ. І ще раз наголошую, що ми вважаємо, що Китай - це окрема країна, вона не буде спільником Росії. Тому що ці країни, які спільно з Росією починають брати участь в цих речах, вони є спільниками у вбивстві цивільного населення. Путін під час цієї гарячої фази війни, саме з 24 лютого вбив 500 наших дітей", - додав секретар РНБО.

Читайте: Китай не постачатиме РФ зброї - не захоче приєднуватися до ідіотів, - радник Залужного Райс

Автор: 

Данілов Олексій (1259) Китай (4737) росія (66431)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+17
Ветеренар вже міжнародник. Від крутіння хвоста коровам до РНБО один крок, ми всі президенти
показати весь коментар
17.03.2023 11:46 Відповісти
+12
Могутній мислитель, формує суспільну точку зору!!!
Хочу в доповнення послухати думку Юзика, Жеки та Бездупла на ці питання.
показати весь коментар
17.03.2023 11:49 Відповісти
+11
вітірінар, який до сих пір "не знає" хто пройбав південь і не тільки південь , все знає про Китай. пздобол працює в турбарєжимі.
показати весь коментар
17.03.2023 11:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ветеренар вже міжнародник. Від крутіння хвоста коровам до РНБО один крок, ми всі президенти
показати весь коментар
17.03.2023 11:46 Відповісти
тупого , как пробка тарана с ************ , порношлюху без образования МАФИЯ МАРОДЕРОВ 🤡🤢🤬👿 послами назначила позорить Украину !
Буданов который взял себе в советники *********** ,НАГРАЖДАЕТ ОРДЕНАМИ ШЛЮХ ПРОФЕССИОНАЛОК , но погибших Героев теробороновцев Херсона ОТКАЗЫВАЮТСЯ ДАЖЕ ДОСТОЙНО ПЕРЕЗАХОРОНИТЬ !
показати весь коментар
17.03.2023 12:41 Відповісти
Могутній мислитель, формує суспільну точку зору!!!
Хочу в доповнення послухати думку Юзика, Жеки та Бездупла на ці питання.
показати весь коментар
17.03.2023 11:49 Відповісти
ТУПОЙ ЗЕЛЕНЫЙ ГАНДОН ..... ..
показати весь коментар
17.03.2023 12:23 Відповісти
Тупой бультерьер , он уже давным -давно и есть сообщником Китай называет 10 летнюю ВОЙНУ с захватом 20%, суверенной территории Украины - конфликтом и не признаёт ТЕРРОРА И ГЕНОЦИДА РАШИСТОВ ! Вы, гнойные гниды готовы принять со всех сторон и спереди и сзади , как говорил …грай на Украину ! Арахламидия восторгалось диктатом Китаез
показати весь коментар
17.03.2023 12:24 Відповісти
Выбрали ж неполноценные 73 % себе ГОСПОД ,🤬👿ещё тупее СЕБЯ Виталию Потниковую УМНЕЙШЕМУ и ПОРЯДОЧНЕЙШЕМУ ЧЕЛОВЕКУ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ЧЛЕНОГРАЙ Шевченковскую премию вручить , хотят КОЛЕ-Котлете или ПОРОВОЗНЮКУ С БЕЗМОЗГЛОЙ
показати весь коментар
17.03.2023 12:29 Відповісти
Якщо секретар РНБО не розуміє "для чого Китаю допомагати росії ", то це є проблема.
показати весь коментар
17.03.2023 11:50 Відповісти
вітірінар, який до сих пір "не знає" хто пройбав південь і не тільки південь , все знає про Китай. пздобол працює в турбарєжимі.
показати весь коментар
17.03.2023 11:51 Відповісти
Все він знає хто та як проіпав. Шобла то одна
показати весь коментар
17.03.2023 11:53 Відповісти
Мольфар...
показати весь коментар
17.03.2023 11:52 Відповісти
Цей "видатний експерт" з усіх питань хоч колись свою ротяку закриває?
показати весь коментар
17.03.2023 11:53 Відповісти
С китайцами нужно договариваться. Все, что восточнее Урала - им. То, что западнее - нам. Может быть и прибалтам отстегнуть что-то за помощь можно.
показати весь коментар
17.03.2023 12:00 Відповісти
це Данілову Абрамхамія по секрету сказав?
показати весь коментар
17.03.2023 12:04 Відповісти
"Ми не розуміємо, для чого Китаю допомагати Росії, для чого потрібна ця річ."
Для тупых - Китай в обмен на территории поставит любое оружие рашке. А хуьло уже дарил Китаю земли.
Кроме того Китай заинтересован в победе рашки - иначе ему Тайваня не видать.
показати весь коментар
17.03.2023 12:14 Відповісти
А цікаво, Китай радився з даніловим з цього приводу?
показати весь коментар
17.03.2023 12:15 Відповісти
Данілов, ти великий "геополітичний аналітєґ" чи дипломат з досвідом роботи в Китаї?
Чи тобі попіаритись конче треба?
Стули пельку і займися фаховими справами: іди вакцинуй і тренуй бойових комарів, як ветеринар, а геополітику, дипломатію і ведення бойових дій лиши професіоналам!

До речі: а якого кольору твоя сорочка сьогодні? Де щоденний дайджест з цього приводу, бо як же люди дізнаються, що ти про щось попереджаєш?
показати весь коментар
17.03.2023 12:16 Відповісти
дзинь лично доложил данилову
показати весь коментар
17.03.2023 12:16 Відповісти
Китай - є й буде спільником масковии, Данилов! Шкода, що ти цього не розумієш
показати весь коментар
17.03.2023 12:24 Відповісти
Данілов теж саме говорив і про Московію і про Беларусь. Йому краще яйки котам відкручувати!
показати весь коментар
17.03.2023 12:35 Відповісти
а котиків то за що?))))
показати весь коментар
17.03.2023 14:50 Відповісти
Це Данілов говорить щоби суспільство сприяло зустрічі Зелі з Товаришем Сі, хоча та зустріч тільки один із кроків зради на користь Путлера.
показати весь коментар
17.03.2023 12:38 Відповісти
Нічого з цієї зустрічі не буде, треба було їздити раніше в Китай, а не за вказівками ФСБ в Оман.
показати весь коментар
19.03.2023 00:01 Відповісти
хіба що вдіне чорний одяг
показати весь коментар
17.03.2023 12:48 Відповісти
Ми не розуміємо, для чого Китаю допомагати Росії, для чого потрібна ця річ. Джерело:

Китай буде помагати рашці незалежно від "розуміння" колективного розуму учасників шапіто-2019, звичайно логістика буде складна, через північну корею скоріше всього, щоб відвести від себе підозри, але нажаль ***** будуть підтримувати(
показати весь коментар
18.03.2023 23:59 Відповісти
 
 