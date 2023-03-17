Китай реформирует власть: влияние Компартии вырастет еще больше

В рамках масштабной реорганизации органов власти Китая большинство сфер государственного управления фактически перейдут под контроль Коммунистической партии (КПК).

Об этом идет речь в плане реформирования партийных и государственных институтов КНР, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В частности, планируется ужесточение надзора за финансовой системой государства путем создания в структуре ЦК КПК Центральной финансовой комиссии. Новый партийный орган будет иметь широкие полномочия по планированию, развитию и надзору за финансовым сектором Китая, делегированные соответствующими правительственными структурами, влияние которых на финансовую систему станет ограниченным.

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При этом будут ликвидированы государственные регуляторы банковской и страховой деятельности, а некоторые функции центрального банка и регулятора ценных бумаг будут переданы партийной Центральной финансовой комиссии.

В ЦК КПК также планируется создать Центральную комиссию по науке и технике, которая примет большинство функций министерства науки и технологий, а именно в части формирования государственной политики в этой сфере. Перед партийной комиссией поставлены задачи проведения структурных научно-технологических реформ и построения национальной инновационной системы, внедрения стратегий, планов и политики научно-технического развития страны, а также усиления руководства над научно-технической работой.

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Еще одним новым структурным подразделением в составе руководящего органа КПК станет Управление социальной работы, отвечающее за рассмотрение жалоб граждан и исследование общественных настроений. Оно будет контролировать правительственное Национальное управление жалоб и предложений граждан, а также будет заниматься партийным строительством на предприятиях, в том числе находящихся в смешанной или частной собственности.

Кроме того, планируется оптимизировать функции ряда министерств, реорганизовать управление по делам Гонконга и Макао, создать Национальное бюро данных и усовершенствовать работу других правительственных органов.

Согласно плану, центральные власти должны завершить реформу до конца текущего года, а местные - до конца 2024-го.

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Совместным результатом реализации каждого отдельного пункта плана является усиление партийного контроля КПК над органами государственного управления и фактическое стирание границ между партийной и государственной властью Китая.