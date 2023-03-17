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Новости
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Китай реформирует власть: влияние Компартии вырастет еще больше

китай,компартія

В рамках масштабной реорганизации органов власти Китая большинство сфер государственного управления фактически перейдут под контроль Коммунистической партии (КПК).

Об этом идет речь в плане реформирования партийных и государственных институтов КНР, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В частности, планируется ужесточение надзора за финансовой системой государства путем создания в структуре ЦК КПК Центральной финансовой комиссии. Новый партийный орган будет иметь широкие полномочия по планированию, развитию и надзору за финансовым сектором Китая, делегированные соответствующими правительственными структурами, влияние которых на финансовую систему станет ограниченным.

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При этом будут ликвидированы государственные регуляторы банковской и страховой деятельности, а некоторые функции центрального банка и регулятора ценных бумаг будут переданы партийной Центральной финансовой комиссии.

В ЦК КПК также планируется создать Центральную комиссию по науке и технике, которая примет большинство функций министерства науки и технологий, а именно в части формирования государственной политики в этой сфере. Перед партийной комиссией поставлены задачи проведения структурных научно-технологических реформ и построения национальной инновационной системы, внедрения стратегий, планов и политики научно-технического развития страны, а также усиления руководства над научно-технической работой.

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Еще одним новым структурным подразделением в составе руководящего органа КПК станет Управление социальной работы, отвечающее за рассмотрение жалоб граждан и исследование общественных настроений. Оно будет контролировать правительственное Национальное управление жалоб и предложений граждан, а также будет заниматься партийным строительством на предприятиях, в том числе находящихся в смешанной или частной собственности.

Кроме того, планируется оптимизировать функции ряда министерств, реорганизовать управление по делам Гонконга и Макао, создать Национальное бюро данных и усовершенствовать работу других правительственных органов.

Согласно плану, центральные власти должны завершить реформу до конца текущего года, а местные - до конца 2024-го.

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Совместным результатом реализации каждого отдельного пункта плана является усиление партийного контроля КПК над органами государственного управления и фактическое стирание границ между партийной и государственной властью Китая.

Китай (3065) коммунизм (287)


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Топ комментарии
+6
Ото і гаплик китайському економічному чуду.
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17.03.2023 09:57 Ответить
+6
НЭП закончился, снова красные коммисары будут экономикой "руководить" там и голод не за горами ...
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17.03.2023 10:00 Ответить
+3
Китай - це країна піремігшого капіталізму і тому, на відміну від інших коммуністичних країн він проіснував і донині і тому комуністична партія це інородне тіло у китайському суспільстві і чим більше це тіло буде розростатися, тим більше проблем воно йому стрворить і тим швидше його позбавиться здорове тіло китайського капіталізму, яке існує на торгівлі з Заходом та на якому тримається весь Китай. Ніхто краще це не розуміє за самого Сі та комуністів, але вони не можуть утримати владу іншим способом і тому чудово розуміючи, що іхня влада приречена у майбутньому та прирече китайське суспільство до краху, але вони готов пожертувати країною, народом лише заради того, що подовше утримати владу.
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17.03.2023 10:19 Ответить
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Ото і гаплик китайському економічному чуду.
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17.03.2023 09:57 Ответить
Замерехтіли червоні раки...
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17.03.2023 10:16 Ответить
НЭП закончился, снова красные коммисары будут экономикой "руководить" там и голод не за горами ...
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17.03.2023 10:00 Ответить
Да Бог его знает: как бы не кончилось это тем, что

Русский с китайцем братья вовек.

Крепнет единство народов и рас.

Плечи расправил простой человек,

С песней шагает простой человек,

Сталин и Мао слушают вас*.
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17.03.2023 13:01 Ответить
1. Они переходят к тотальному контролю, а не к плановой экономике.
2. Предприятия, которые работают на экспорт, как и раньше будут иметь серьезные льготы.
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17.03.2023 13:46 Ответить
Тотальный контроль это отсутствие экономической инициативы.
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17.03.2023 13:52 Ответить
слово "реформує" у заголовку потрібно брати в лапки.
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17.03.2023 10:10 Ответить
Китай - це країна піремігшого капіталізму і тому, на відміну від інших коммуністичних країн він проіснував і донині і тому комуністична партія це інородне тіло у китайському суспільстві і чим більше це тіло буде розростатися, тим більше проблем воно йому стрворить і тим швидше його позбавиться здорове тіло китайського капіталізму, яке існує на торгівлі з Заходом та на якому тримається весь Китай. Ніхто краще це не розуміє за самого Сі та комуністів, але вони не можуть утримати владу іншим способом і тому чудово розуміючи, що іхня влада приречена у майбутньому та прирече китайське суспільство до краху, але вони готов пожертувати країною, народом лише заради того, що подовше утримати владу.
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17.03.2023 10:19 Ответить
это хорошо, экономика рухнет
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17.03.2023 10:19 Ответить
Триндець Китаю! Звісно не за 2-3 роки, але як будь яка країна, що відмовляється від вільної економіки та переобрання керівництва, а саме людей, що його очолюють, Китай отримає спад економіки, падіння рівня життя й нестримне бажання військового конфлікту задля відвертання уваги людей від внутрішніх проблем та об'єднання суспільства під прапорами імперіалізму, нацистської "величі" й загарбницької ідеології!!! Скільки вже разів людство буде наступати на одні й ті ж граблі які ведуть до його самознищення через війни з все більш й більш потужною зброєю?! Які ж ми "сапієнс" коли в реаліях розуму не маємо і нами правлять емоції???!!!
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17.03.2023 10:44 Ответить
саме тому третя світова невідворотна. війна залишиться єдиним способом у сініпуха утримати владу, як це було з ******. але масштаби можливостей китаю значно більші, ніж у паРаші.
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17.03.2023 11:09 Ответить
Які там можливості їх армія Японії з землею змішає
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17.03.2023 18:16 Ответить
Запущений зворотний відлік часу для кнр, яка повторить долю срср.
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17.03.2023 11:12 Ответить
Ще будуть якісь імбецил мені говорити, що комуністичний Китай не потрібно зрівняти з землею і розділити його ?
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17.03.2023 11:23 Ответить
Зеленского копировать начали.
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17.03.2023 11:29 Ответить
Короче, Китай все. Экономика начнет сдыхать окончательно.
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17.03.2023 13:50 Ответить
США так переживали что Китай перегонит их и станет мировым лидером, а Китай выбрал Си и выстрелил себе в голову.
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17.03.2023 13:53 Ответить
Голод всё исправит.
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17.03.2023 15:01 Ответить
Я надіюсь тут ніхто не буде говорити, що Китай не є нашим ворогом і не повинен відповісти за свої злочини, бо Китай тоталітарна злочинна держава, яка проводить геноцид власних нац меншин ця держава повинна понести покарання
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18.03.2023 07:10 Ответить
 
 