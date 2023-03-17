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Новини
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Китай реформує владу: вплив Компартії зросте ще більше

китай,компартія

У рамках масштабної реорганізації органів влади Китаю більшість сфер державного управління фактично перейдуть під контроль Комуністичної партії (КПК).

Про це йдеться у плані реформування партійних і державних інститутів КНР, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Зокрема, планується посилення нагляду за фінансовою системою держави шляхом створення у структурі ЦК КПК Центральної фінансової комісії. Новий партійний орган матиме широкі повноваження з планування, розвитку і нагляду за фінансовим сектором Китаю, делеговані відповідними урядовими структурами, вплив яких на фінансову систему стане обмеженим.

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При цьому будуть ліквідовані державні регулятори банківської та страхової діяльності, а окремі функції центрального банку та регулятора цінних паперів будуть передані партійній Центральній фінансовій комісії.

У ЦК КПК також планується утворити Центральну комісію з науки і техніки, яка перебере на себе більшість функцій міністерства науки і технологій, зокрема, в частині формування державної політики в цій сфері. Перед партійною комісією поставлені завдання з проведення структурних науково-технологічних реформ і побудови національної інноваційної системи, впровадження стратегій, планів і політики науково-технічного розвитку країни, а також посилення керівництва над науково-технічною роботою.

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Ще одним новим структурним підрозділом у складі керівного органу КПК стане Управління соціальної роботи, яке відповідатиме за розгляд скарг громадян і дослідження суспільних настроїв. Воно контролюватиме урядове Національне управління скарг і пропозицій громадян, а також займатиметься партійним будівництвом на підприємствах, зокрема й тих, що перебувають у змішаній чи приватній власності.

Крім того, планується оптимізувати функції низки міністерств, реорганізувати Управління у справах Гонконгу та Макао, створити Національне бюро даних та вдосконалити роботу інших урядових органів.

Згідно з планом, центральна влада має завершити реформу до кінця поточного року, а місцева - до кінця 2024-го.

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Спільним результатом реалізації кожного окремого пункту плану є посилення партійного контролю КПК над органами державного управління і фактичне стирання межі між партійною і державною владою Китаю.

Автор: 

Китай (4737) комунізм (74)


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Топ коментарі
+6
Ото і гаплик китайському економічному чуду.
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17.03.2023 09:57 Відповісти
+6
НЭП закончился, снова красные коммисары будут экономикой "руководить" там и голод не за горами ...
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17.03.2023 10:00 Відповісти
+3
Китай - це країна піремігшого капіталізму і тому, на відміну від інших коммуністичних країн він проіснував і донині і тому комуністична партія це інородне тіло у китайському суспільстві і чим більше це тіло буде розростатися, тим більше проблем воно йому стрворить і тим швидше його позбавиться здорове тіло китайського капіталізму, яке існує на торгівлі з Заходом та на якому тримається весь Китай. Ніхто краще це не розуміє за самого Сі та комуністів, але вони не можуть утримати владу іншим способом і тому чудово розуміючи, що іхня влада приречена у майбутньому та прирече китайське суспільство до краху, але вони готов пожертувати країною, народом лише заради того, що подовше утримати владу.
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17.03.2023 10:19 Відповісти
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Ото і гаплик китайському економічному чуду.
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17.03.2023 09:57 Відповісти
Замерехтіли червоні раки...
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17.03.2023 10:16 Відповісти
НЭП закончился, снова красные коммисары будут экономикой "руководить" там и голод не за горами ...
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17.03.2023 10:00 Відповісти
Да Бог его знает: как бы не кончилось это тем, что

Русский с китайцем братья вовек.

Крепнет единство народов и рас.

Плечи расправил простой человек,

С песней шагает простой человек,

Сталин и Мао слушают вас*.
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17.03.2023 13:01 Відповісти
1. Они переходят к тотальному контролю, а не к плановой экономике.
2. Предприятия, которые работают на экспорт, как и раньше будут иметь серьезные льготы.
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17.03.2023 13:46 Відповісти
Тотальный контроль это отсутствие экономической инициативы.
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17.03.2023 13:52 Відповісти
слово "реформує" у заголовку потрібно брати в лапки.
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17.03.2023 10:10 Відповісти
Китай - це країна піремігшого капіталізму і тому, на відміну від інших коммуністичних країн він проіснував і донині і тому комуністична партія це інородне тіло у китайському суспільстві і чим більше це тіло буде розростатися, тим більше проблем воно йому стрворить і тим швидше його позбавиться здорове тіло китайського капіталізму, яке існує на торгівлі з Заходом та на якому тримається весь Китай. Ніхто краще це не розуміє за самого Сі та комуністів, але вони не можуть утримати владу іншим способом і тому чудово розуміючи, що іхня влада приречена у майбутньому та прирече китайське суспільство до краху, але вони готов пожертувати країною, народом лише заради того, що подовше утримати владу.
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17.03.2023 10:19 Відповісти
это хорошо, экономика рухнет
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17.03.2023 10:19 Відповісти
Триндець Китаю! Звісно не за 2-3 роки, але як будь яка країна, що відмовляється від вільної економіки та переобрання керівництва, а саме людей, що його очолюють, Китай отримає спад економіки, падіння рівня життя й нестримне бажання військового конфлікту задля відвертання уваги людей від внутрішніх проблем та об'єднання суспільства під прапорами імперіалізму, нацистської "величі" й загарбницької ідеології!!! Скільки вже разів людство буде наступати на одні й ті ж граблі які ведуть до його самознищення через війни з все більш й більш потужною зброєю?! Які ж ми "сапієнс" коли в реаліях розуму не маємо і нами правлять емоції???!!!
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17.03.2023 10:44 Відповісти
саме тому третя світова невідворотна. війна залишиться єдиним способом у сініпуха утримати владу, як це було з ******. але масштаби можливостей китаю значно більші, ніж у паРаші.
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17.03.2023 11:09 Відповісти
Які там можливості їх армія Японії з землею змішає
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17.03.2023 18:16 Відповісти
Запущений зворотний відлік часу для кнр, яка повторить долю срср.
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17.03.2023 11:12 Відповісти
Ще будуть якісь імбецил мені говорити, що комуністичний Китай не потрібно зрівняти з землею і розділити його ?
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17.03.2023 11:23 Відповісти
Зеленского копировать начали.
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17.03.2023 11:29 Відповісти
Короче, Китай все. Экономика начнет сдыхать окончательно.
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17.03.2023 13:50 Відповісти
США так переживали что Китай перегонит их и станет мировым лидером, а Китай выбрал Си и выстрелил себе в голову.
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17.03.2023 13:53 Відповісти
Голод всё исправит.
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17.03.2023 15:01 Відповісти
Я надіюсь тут ніхто не буде говорити, що Китай не є нашим ворогом і не повинен відповісти за свої злочини, бо Китай тоталітарна злочинна держава, яка проводить геноцид власних нац меншин ця держава повинна понести покарання
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18.03.2023 07:10 Відповісти
 
 