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"Мирний план" Китаю ратифікує захоплення українських територій Росією, - Білий дім

сша,дім,білий

Одна із пропозицій Китаю щодо досягнення миру в Україні, яка передбачає, що сторони мають припинити вогонь та почати домовлятися, явно відповідає інтересам кремля та розходиться з принципами, визначеними Статутом ООН.

Про це заявив під час онлайн-брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Всі бачили план (Китаю. – Ред.) із 12 пунктів, і це викликало великий розголос. Він закликає до припинення вогню", - зазначив представник Білого дому.

Кірбі зауважив, що, з одного боку, ця пропозиція звучить цілком розумно. Однак, за його словами, припинення вогню просто зараз, фактично, ратифікує захоплення українських територій російськими загарбниками.

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"По суті, це визнало б здобуток Росії в усіх її спробах захопити силою територію сусідньої країни. Крім того, це дозволило б російським військам продовжувати окупацію території суверенної України. Тому припинення вогню просто зараз, на нашу думку, означало б чергове порушення Статуту ООН", - зауважив представник Білого дому.

Він підкреслив, що Росія, по суті, змогла б використати цю паузу, щоби посилити свої військові позиції, відновити сили та підготуватися до нового наступу.

Автор: 

Китай (4737) перемовини (3025) росія (66431) США (23607) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+44
Нехай зі своїм планом ідуть за кацапським крейсером!
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16.03.2023 21:20 Відповісти
+31
По-перше, що у цьому "мирному плані" взагалі не визначено, хто жертва, а хто - нападник.
І головне - усілякі такі плани треба починати з повного виведення військ з території суверенної України."
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16.03.2023 21:34 Відповісти
+22
Эх,классные были времена , когда китайцы от голода дохли
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16.03.2023 21:27 Відповісти
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Нехай зі своїм планом ідуть за кацапським крейсером!
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16.03.2023 21:20 Відповісти
По-перше, що у цьому "мирному плані" взагалі не визначено, хто жертва, а хто - нападник.
І головне - усілякі такі плани треба починати з повного виведення військ з території суверенної України."
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16.03.2023 21:34 Відповісти
На вопрос: не тесно ли им в Китае, желтолицый бизнесмен улыбается и отвечает по-русски, что скоро эта проблема будет решена.

- Найдены манускрипты и древние карты Империи Цин (1644-1912), в которых нынешний Казахстан, весь Дальний Восток России и Сибирь до Уральских гор обозначены как территории Китая. В официальных учебниках истории в Китае утверждается, что «Сибирь и Дальний Восток - временно утраченные территории Поднебесной» - лучезарно улыбаясь, ответил коммерсант.

Тем временем на дальневосточных автобанах уже появились билборды с приветствиями и пожеланиями на китайском языке:

Здравствуйте! 你好！[nǐ hǎo] Нихао!
Добро пожаловать! 欢迎！ [huānyíng] Хуаньин!

Счастливого пути! 一路平安! [yīlù píng'ān!] И лу пхин ан!
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17.03.2023 09:19 Відповісти
Почему бы нам не пойти и белгорродскую область не захватить? Там роских войск ваще нету. заходи, бери и вешай флаг на здание местной ога
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16.03.2023 21:20 Відповісти
І наху@?
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16.03.2023 21:25 Відповісти
шоб ***** прихуело
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16.03.2023 21:46 Відповісти
Наюха нам ті дебіли??
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16.03.2023 21:38 Відповісти
Дебілів можна вигнати в Псковську волость
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16.03.2023 23:17 Відповісти
Якщо тільки так)) бо в них путінг головного мозку))
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17.03.2023 00:05 Відповісти
Привести до відповідальності за все зло всіх часів що спричинили рашисти Україні.
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17.03.2023 13:54 Відповісти
Звідки в тебе такі дані? Сам вигадав? А хіба не через Валуйки заходять орки на Луганську область? Вся білгородщина зараз великий військовий хаб для наступу РФ з луганського напряму.
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16.03.2023 21:40 Відповісти
Они уверены, что мы нинападем. а это было бы охереть как вераломно. И с ****** потом обмен, мы ему белгород он нам севаштополь
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16.03.2023 21:47 Відповісти
Китай і Сі йдуть в сторону корабля
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16.03.2023 21:23 Відповісти
Та в тому "китайському" плані все "китайське".
Першим пунктом там є визнання кордонів та територіальної цілісності наче, так? Але як вони будуть визначати кордони та території, якщо московити вписали в свою так звану "конституцію" українські території?
Тільки не кажіть мені про статут ООН - московія ним вже давно підтерлася, а Китаю зараз така ситуація на руку...
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16.03.2023 21:23 Відповісти
Так весь світ мокшам потакає. Якого вони у Радбезі роблять?
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16.03.2023 21:40 Відповісти
Чому тільки РадБез? Вони заявку на в ступ до ООН не подавали, що вже казати про інше?
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16.03.2023 21:48 Відповісти
Від рсрс залишилось?
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16.03.2023 22:54 Відповісти
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16.03.2023 21:25 Відповісти
правильно розуміють в Білому домі.
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16.03.2023 21:25 Відповісти
Эх,классные были времена , когда китайцы от голода дохли
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16.03.2023 21:27 Відповісти
Пусті балачки. Вирішує Народ України. Крапка.
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16.03.2023 21:27 Відповісти
І що ти вирішиш, коли нічого ніззя - військовий стан і "не на часі"
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16.03.2023 21:32 Відповісти
вирішує той хто оплачує цей "банкет",а це Захід,якби вони захотіли то б злили нас і не парились,так кацапи отримали би величезну партизанську Чечню,але б і ми перейшли жити у землянки.
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16.03.2023 21:39 Відповісти
Від червонодупих китайців це передбачувано. Всі пропозиції Китаю треба викидати на смітник. Найліпший комуняка, як і кацап -- мертвий.
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16.03.2023 21:28 Відповісти
Правильно: ворог мого друга - мій ворог. В оп цього зрозуміти не можуть. А ще євреї, ***...
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16.03.2023 21:33 Відповісти
а хто сказав що кацапи і китайці вороги? бо вони тіпа сибір хочуть? і шо? це у віддаленій перспективі вони хочуть,тобто не поспішаючи асимілюють,але на теперішньому етапі історії вони якщо не союзники то партнери точно,і нам від цього ніхрена не легше.
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16.03.2023 21:42 Відповісти
все вони розуміють.
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17.03.2023 13:17 Відповісти
Бо все що встигне зжерти рашка, разом з нею проковтне китай, а наші землі дуже подобаються китайцям, свою то вони вже зіпсули, тепер нашу псують.
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16.03.2023 21:33 Відповісти
Вони ще роїсянсткі не сплюндрували
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16.03.2023 21:41 Відповісти
та ні,кацапчики в сибірях уже ремствують що та жовта саранча висмоктує з землі всі соки.
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16.03.2023 21:44 Відповісти
Та Ви що..не зустрічала такого у новинах..нехай відбиваються від сарани)) відкривають другий фронт
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16.03.2023 21:45 Відповісти
то треба по сибірських форумах пошастати,там де китайцям дають право на вирубку,вони вмудряються не то що ліс вирубати а і коріння повикорчовувати і тирсу всю загребти,та заодно і землю,а якщо під нею щось ще є,то і то теж,а під шумок ще 3-4 таких же ділянки чухнути,і хохма в тому що вони мають по договору там висаджувати новий ліс,але як тільки своє забрали,шукай вітра в полі,а про те як вони водичку з Байкалу тягнуть то взагалі уже легенда)))) коротше після них десь так само як після наших копачів бурштину,не коже поле бою так виглядає...
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16.03.2023 21:50 Відповісти
В кого ше є план -- огласіть весь список .
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16.03.2023 21:34 Відповісти
Очень интересен план иритреи. Правда хрен кто знал о существовании такой страны ещё год назад
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16.03.2023 21:40 Відповісти
100%
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17.03.2023 09:39 Відповісти
Джон Кірбі-доводь свою думку по всьому світу. Українці на це згодні, ніяких китайських-Мінськ, 3,4,5,. Боже упасі!
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16.03.2023 21:36 Відповісти
легко так безапеляційно заявляти сидячі десь очевидно в теплі і безпеці 👀
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16.03.2023 21:45 Відповісти
"Мирний план" Китаю ратифікує захоплення українських територій Росією, - Білий дім Джерело:

А наш зелений ******** вважає інакше, за словами президента, в китайському мирному плані «є повага до територіальної цілісності»
https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyi-kytai-myrnyi-plan/32286997.html
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16.03.2023 21:41 Відповісти
може тому що зелений ******** не ваш і ніколи їм не був?
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16.03.2023 21:45 Відповісти
Він дійсно не мій, він ******** зелених дебілів.
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16.03.2023 21:47 Відповісти
Я так бачу, що "Мирон левицький" і "Павло мокрицький" це одна і такаж х,, ня. Одно ліцо? Двойнікі, як путінци? Ідіть у ДУПУ . От,якраз без ваших кабінетних коментів Україна розбереться.
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16.03.2023 22:06 Відповісти
Дебіл і коменти дебільні, як в усіх зелених.
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16.03.2023 22:30 Відповісти
Тю, ну тоді пішли вони *****
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16.03.2023 21:43 Відповісти
В когось ще були сумніви щодо цінностей тоталітарного Китаю? 🙄
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16.03.2023 21:44 Відповісти
чого мовчить хламідія, де лєнка - вони ж так жовтосраких нахавлювали? чого жоден не озветься? не пояснит природу свого дивного (?) захоплення китайськими комуняками та передовим досвідом кпк...
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16.03.2023 21:47 Відповісти
Арахамія в інтерв'ю китайським ЗМІ заявив, що "досвід Компартії Китаю в управлінні державою заслуговує на наслідування"
https://lb.ua/news/2021/07/07/488794_arahamiya_intervyu_kitayskim_zmi.html
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16.03.2023 22:30 Відповісти
ОСЕЛ ОМАНСЬКИЙ ВЕЧЕРОМ ВИЛІЗЕ І ПРОБЛЕЄ ЩО ТО ДЛЯ НЬОГО ДОБРЕ.
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16.03.2023 21:52 Відповісти
китаёзы,пошли вы ***** вместе с рашкой!
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16.03.2023 21:53 Відповісти
Зачем тогда надо было заигрывать с Китаем и его "мирным планом"? Китай сразу выложил все тезисы.
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16.03.2023 21:58 Відповісти
А что вы хотели чтобы враг давал нам советы которые в наших интересах? Прислушиваться к пожеланием врагов и их вассалов ето заведомо проигрышная ситуация. Поетому ради выживания послушай чего хочет враг и сделай все наоборот
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16.03.2023 22:25 Відповісти
Ой плть какая неожиданность....кто бы мог подумать....
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16.03.2023 22:29 Відповісти
Дивує що керівництво України цього не хоче розуміти ,вони вивчають.
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16.03.2023 23:00 Відповісти
Захід сам вскормив китайозів, тепер повинен їх знову засунути в злидні, якщо комуняки нормально жити не можуть
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16.03.2023 23:15 Відповісти
Китайці не є мудрими людьми , а дуже хитрі 🙁
А ми знаємо , що хитрість - спосіб мисленнhttps://balachky.org/tag/ya я дуже обмежених людей і дуже відрізняється від розуму, на який зовнішньо схожий.
Вони намагаються прислужити кацапам , але аморальним способом 😡
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16.03.2023 23:27 Відповісти
а коли це китайці були мудрими,я знаю що в їх історії їх раком ставили всі кому не лінь))) від монголів до британців))))
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17.03.2023 00:27 Відповісти
До чого ж паскудний народ ці китайці. Пили б собі краще озеро Байкал до дна та рубали тайгу мовчки. Миротворці фуєві.
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16.03.2023 23:54 Відповісти
Припинення вогню? То хай припиняє той, хто розпочав-рашисти.

Мирний план? Ви хочете миру?

Дуже просто - рашисти виходять з нашої території, "закривають за собою двері"- і наступає мир.

Все інше, то не мир, то розбій і грабіжництво, попрання всіх законів співіснування на землі

Тоді наступить хаос.

І хай раша не радіє, бо якщо це пройде, то Китай так само відкусить і частину рашки. Велику частину. Потім не волайте - а нас за что?
Ніхто вам не допоможе.
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17.03.2023 01:51 Відповісти
У китайцев свой фашизм смесь конфуцианства и маоизма. Избавь господь от таких миротворцев.
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17.03.2023 06:31 Відповісти
100%
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17.03.2023 09:53 Відповісти
Укуренный план Китая вместе с ****** .
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17.03.2023 10:12 Відповісти
Где-то это уже было...

"Надо просто перестать стрелять.." (с)
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17.03.2023 12:17 Відповісти
Кактайские шлицеглазые краснож.о.п.ы.е коммуняки идут Н.А.Х.У.Й, , вместе с террористом и диктатором-имбецилом сцы бздынь пынем.
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17.03.2023 15:04 Відповісти
У сцы бздынь пыня кроме плана еще есть и опиум. Вот это обезьяна употреьило и ей в угаре привиделся мирный план, которым оно догналось. Д.О.Л.Б.О.Й.Й.О.П.П желтомордый. Проклят!
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17.03.2023 15:08 Відповісти
 
 