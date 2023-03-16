"Мирний план" Китаю ратифікує захоплення українських територій Росією, - Білий дім
Одна із пропозицій Китаю щодо досягнення миру в Україні, яка передбачає, що сторони мають припинити вогонь та почати домовлятися, явно відповідає інтересам кремля та розходиться з принципами, визначеними Статутом ООН.
Про це заявив під час онлайн-брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Всі бачили план (Китаю. – Ред.) із 12 пунктів, і це викликало великий розголос. Він закликає до припинення вогню", - зазначив представник Білого дому.
Кірбі зауважив, що, з одного боку, ця пропозиція звучить цілком розумно. Однак, за його словами, припинення вогню просто зараз, фактично, ратифікує захоплення українських територій російськими загарбниками.
"По суті, це визнало б здобуток Росії в усіх її спробах захопити силою територію сусідньої країни. Крім того, це дозволило б російським військам продовжувати окупацію території суверенної України. Тому припинення вогню просто зараз, на нашу думку, означало б чергове порушення Статуту ООН", - зауважив представник Білого дому.
Він підкреслив, що Росія, по суті, змогла б використати цю паузу, щоби посилити свої військові позиції, відновити сили та підготуватися до нового наступу.
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І головне - усілякі такі плани треба починати з повного виведення військ з території суверенної України."
- Найдены манускрипты и древние карты Империи Цин (1644-1912), в которых нынешний Казахстан, весь Дальний Восток России и Сибирь до Уральских гор обозначены как территории Китая. В официальных учебниках истории в Китае утверждается, что «Сибирь и Дальний Восток - временно утраченные территории Поднебесной» - лучезарно улыбаясь, ответил коммерсант.
Тем временем на дальневосточных автобанах уже появились билборды с приветствиями и пожеланиями на китайском языке:
Здравствуйте! 你好！[nǐ hǎo] Нихао!
Добро пожаловать! 欢迎！ [huānyíng] Хуаньин!
Счастливого пути! 一路平安! [yīlù píng'ān!] И лу пхин ан!
Першим пунктом там є визнання кордонів та територіальної цілісності наче, так? Але як вони будуть визначати кордони та території, якщо московити вписали в свою так звану "конституцію" українські території?
Тільки не кажіть мені про статут ООН - московія ним вже давно підтерлася, а Китаю зараз така ситуація на руку...
А наш зелений ******** вважає інакше, за словами президента, в китайському мирному плані «є повага до територіальної цілісності»
https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyi-kytai-myrnyi-plan/32286997.html
https://lb.ua/news/2021/07/07/488794_arahamiya_intervyu_kitayskim_zmi.html
А ми знаємо , що хитрість - спосіб мисленнhttps://balachky.org/tag/ya я дуже обмежених людей і дуже відрізняється від розуму, на який зовнішньо схожий.
Вони намагаються прислужити кацапам , але аморальним способом 😡
Мирний план? Ви хочете миру?
Дуже просто - рашисти виходять з нашої території, "закривають за собою двері"- і наступає мир.
Все інше, то не мир, то розбій і грабіжництво, попрання всіх законів співіснування на землі
Тоді наступить хаос.
І хай раша не радіє, бо якщо це пройде, то Китай так само відкусить і частину рашки. Велику частину. Потім не волайте - а нас за что?
Ніхто вам не допоможе.
"Надо просто перестать стрелять.." (с)