"Мирный план" Китая ратифицирует захват украинских территорий Россией, - Белый дом
Одно из предложений Китая о достижении мира в Украине, которое предусматривает, что стороны должны прекратить огонь и начать договариваться, явно отвечает интересам кремля и расходится с принципами, определенными Уставом ООН.
Об этом заявил во время онлайн-брифинга координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Все видели план (Китая. – Ред.) из 12 пунктов, и это вызвало большую огласку. Он призывает к прекращению огня", - отметил представитель Белого дома.
Кирби заметил, что, с одной стороны, это предложение звучит вполне разумно. Однако, по его словам, прекращение огня прямо сейчас фактически ратифицирует захват украинских территорий российскими захватчиками.
"По сути, это бы признало достижение России во всех ее попытках захватить силой территорию соседней страны. Кроме того, это позволило бы российским войскам продолжать оккупацию территории суверенной Украины. Поэтому прекращение огня прямо сейчас, по нашему мнению, означало бы очередное нарушение Устава ООН" , – заметил представитель Белого дома.
Он подчеркнул, что Россия по сути смогла бы использовать эту паузу, чтобы усилить свои военные позиции, восстановить силы и подготовиться к новому наступлению.
І головне - усілякі такі плани треба починати з повного виведення військ з території суверенної України."
Першим пунктом там є визнання кордонів та територіальної цілісності наче, так? Але як вони будуть визначати кордони та території, якщо московити вписали в свою так звану "конституцію" українські території?
Тільки не кажіть мені про статут ООН - московія ним вже давно підтерлася, а Китаю зараз така ситуація на руку...
А наш зелений ******** вважає інакше, за словами президента, в китайському мирному плані «є повага до територіальної цілісності»
Вони намагаються прислужити кацапам , але аморальним способом 😡
Мирний план? Ви хочете миру?
Дуже просто - рашисти виходять з нашої території, "закривають за собою двері"- і наступає мир.
Все інше, то не мир, то розбій і грабіжництво, попрання всіх законів співіснування на землі
Тоді наступить хаос.
І хай раша не радіє, бо якщо це пройде, то Китай так само відкусить і частину рашки. Велику частину. Потім не волайте - а нас за что?
Ніхто вам не допоможе.
"Надо просто перестать стрелять.." (с)