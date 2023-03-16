РУС
"Мирный план" Китая ратифицирует захват украинских территорий Россией, - Белый дом

Одно из предложений Китая о достижении мира в Украине, которое предусматривает, что стороны должны прекратить огонь и начать договариваться, явно отвечает интересам кремля и расходится с принципами, определенными Уставом ООН.

Об этом заявил во время онлайн-брифинга координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Все видели план (Китая. – Ред.) из 12 пунктов, и это вызвало большую огласку. Он призывает к прекращению огня", - отметил представитель Белого дома.

Кирби заметил, что, с одной стороны, это предложение звучит вполне разумно. Однако, по его словам, прекращение огня прямо сейчас фактически ратифицирует захват украинских территорий российскими захватчиками.

Читайте: Китайские компании во время войны в Украине продавали РФ винтовки и бронежилеты, - Politico

"По сути, это бы признало достижение России во всех ее попытках захватить силой территорию соседней страны. Кроме того, это позволило бы российским войскам продолжать оккупацию территории суверенной Украины. Поэтому прекращение огня прямо сейчас, по нашему мнению, означало бы очередное нарушение Устава ООН" , – заметил представитель Белого дома.

Он подчеркнул, что Россия по сути смогла бы использовать эту паузу, чтобы усилить свои военные позиции, восстановить силы и подготовиться к новому наступлению.

+44
Нехай зі своїм планом ідуть за кацапським крейсером!
16.03.2023 21:20 Ответить
+31
По-перше, що у цьому "мирному плані" взагалі не визначено, хто жертва, а хто - нападник.
І головне - усілякі такі плани треба починати з повного виведення військ з території суверенної України."
16.03.2023 21:34 Ответить
+22
Эх,классные были времена , когда китайцы от голода дохли
16.03.2023 21:27 Ответить
Нехай зі своїм планом ідуть за кацапським крейсером!
16.03.2023 21:20 Ответить
По-перше, що у цьому "мирному плані" взагалі не визначено, хто жертва, а хто - нападник.
І головне - усілякі такі плани треба починати з повного виведення військ з території суверенної України."
16.03.2023 21:34 Ответить
На вопрос: не тесно ли им в Китае, желтолицый бизнесмен улыбается и отвечает по-русски, что скоро эта проблема будет решена.

- Найдены манускрипты и древние карты Империи Цин (1644-1912), в которых нынешний Казахстан, весь Дальний Восток России и Сибирь до Уральских гор обозначены как территории Китая. В официальных учебниках истории в Китае утверждается, что «Сибирь и Дальний Восток - временно утраченные территории Поднебесной» - лучезарно улыбаясь, ответил коммерсант.

Тем временем на дальневосточных автобанах уже появились билборды с приветствиями и пожеланиями на китайском языке:

Здравствуйте! 你好！[nǐ hǎo] Нихао!
Добро пожаловать! 欢迎！ [huānyíng] Хуаньин!

Счастливого пути! 一路平安! [yīlù píng'ān!] И лу пхин ан!
17.03.2023 09:19 Ответить
Почему бы нам не пойти и белгорродскую область не захватить? Там роских войск ваще нету. заходи, бери и вешай флаг на здание местной ога
16.03.2023 21:20 Ответить
І наху@?
16.03.2023 21:25 Ответить
шоб ***** прихуело
16.03.2023 21:46 Ответить
Наюха нам ті дебіли??
16.03.2023 21:38 Ответить
Дебілів можна вигнати в Псковську волость
16.03.2023 23:17 Ответить
Якщо тільки так)) бо в них путінг головного мозку))
17.03.2023 00:05 Ответить
Привести до відповідальності за все зло всіх часів що спричинили рашисти Україні.
17.03.2023 13:54 Ответить
Звідки в тебе такі дані? Сам вигадав? А хіба не через Валуйки заходять орки на Луганську область? Вся білгородщина зараз великий військовий хаб для наступу РФ з луганського напряму.
16.03.2023 21:40 Ответить
Они уверены, что мы нинападем. а это было бы охереть как вераломно. И с ****** потом обмен, мы ему белгород он нам севаштополь
16.03.2023 21:47 Ответить
Китай і Сі йдуть в сторону корабля
16.03.2023 21:23 Ответить
Та в тому "китайському" плані все "китайське".
Першим пунктом там є визнання кордонів та територіальної цілісності наче, так? Але як вони будуть визначати кордони та території, якщо московити вписали в свою так звану "конституцію" українські території?
Тільки не кажіть мені про статут ООН - московія ним вже давно підтерлася, а Китаю зараз така ситуація на руку...
16.03.2023 21:23 Ответить
Так весь світ мокшам потакає. Якого вони у Радбезі роблять?
16.03.2023 21:40 Ответить
Чому тільки РадБез? Вони заявку на в ступ до ООН не подавали, що вже казати про інше?
16.03.2023 21:48 Ответить
Від рсрс залишилось?
16.03.2023 22:54 Ответить
16.03.2023 21:25 Ответить
правильно розуміють в Білому домі.
16.03.2023 21:25 Ответить
Эх,классные были времена , когда китайцы от голода дохли
16.03.2023 21:27 Ответить
Пусті балачки. Вирішує Народ України. Крапка.
16.03.2023 21:27 Ответить
І що ти вирішиш, коли нічого ніззя - військовий стан і "не на часі"
16.03.2023 21:32 Ответить
вирішує той хто оплачує цей "банкет",а це Захід,якби вони захотіли то б злили нас і не парились,так кацапи отримали би величезну партизанську Чечню,але б і ми перейшли жити у землянки.
16.03.2023 21:39 Ответить
Від червонодупих китайців це передбачувано. Всі пропозиції Китаю треба викидати на смітник. Найліпший комуняка, як і кацап -- мертвий.
16.03.2023 21:28 Ответить
Правильно: ворог мого друга - мій ворог. В оп цього зрозуміти не можуть. А ще євреї, ***...
16.03.2023 21:33 Ответить
а хто сказав що кацапи і китайці вороги? бо вони тіпа сибір хочуть? і шо? це у віддаленій перспективі вони хочуть,тобто не поспішаючи асимілюють,але на теперішньому етапі історії вони якщо не союзники то партнери точно,і нам від цього ніхрена не легше.
16.03.2023 21:42 Ответить
все вони розуміють.
17.03.2023 13:17 Ответить
Бо все що встигне зжерти рашка, разом з нею проковтне китай, а наші землі дуже подобаються китайцям, свою то вони вже зіпсули, тепер нашу псують.
16.03.2023 21:33 Ответить
Вони ще роїсянсткі не сплюндрували
16.03.2023 21:41 Ответить
та ні,кацапчики в сибірях уже ремствують що та жовта саранча висмоктує з землі всі соки.
16.03.2023 21:44 Ответить
Та Ви що..не зустрічала такого у новинах..нехай відбиваються від сарани)) відкривають другий фронт
16.03.2023 21:45 Ответить
то треба по сибірських форумах пошастати,там де китайцям дають право на вирубку,вони вмудряються не то що ліс вирубати а і коріння повикорчовувати і тирсу всю загребти,та заодно і землю,а якщо під нею щось ще є,то і то теж,а під шумок ще 3-4 таких же ділянки чухнути,і хохма в тому що вони мають по договору там висаджувати новий ліс,але як тільки своє забрали,шукай вітра в полі,а про те як вони водичку з Байкалу тягнуть то взагалі уже легенда)))) коротше після них десь так само як після наших копачів бурштину,не коже поле бою так виглядає...
16.03.2023 21:50 Ответить
В кого ше є план -- огласіть весь список .
16.03.2023 21:34 Ответить
Очень интересен план иритреи. Правда хрен кто знал о существовании такой страны ещё год назад
16.03.2023 21:40 Ответить
100%
17.03.2023 09:39 Ответить
Джон Кірбі-доводь свою думку по всьому світу. Українці на це згодні, ніяких китайських-Мінськ, 3,4,5,. Боже упасі!
16.03.2023 21:36 Ответить
легко так безапеляційно заявляти сидячі десь очевидно в теплі і безпеці 👀
16.03.2023 21:45 Ответить
"Мирний план" Китаю ратифікує захоплення українських територій Росією, - Білий дім Джерело:

А наш зелений ******** вважає інакше, за словами президента, в китайському мирному плані «є повага до територіальної цілісності»
https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyi-kytai-myrnyi-plan/32286997.html
16.03.2023 21:41 Ответить
може тому що зелений ******** не ваш і ніколи їм не був?
16.03.2023 21:45 Ответить
Він дійсно не мій, він ******** зелених дебілів.
16.03.2023 21:47 Ответить
Я так бачу, що "Мирон левицький" і "Павло мокрицький" це одна і такаж х,, ня. Одно ліцо? Двойнікі, як путінци? Ідіть у ДУПУ . От,якраз без ваших кабінетних коментів Україна розбереться.
16.03.2023 22:06 Ответить
Дебіл і коменти дебільні, як в усіх зелених.
16.03.2023 22:30 Ответить
Тю, ну тоді пішли вони *****
16.03.2023 21:43 Ответить
В когось ще були сумніви щодо цінностей тоталітарного Китаю? 🙄
16.03.2023 21:44 Ответить
чого мовчить хламідія, де лєнка - вони ж так жовтосраких нахавлювали? чого жоден не озветься? не пояснит природу свого дивного (?) захоплення китайськими комуняками та передовим досвідом кпк...
16.03.2023 21:47 Ответить
Арахамія в інтерв'ю китайським ЗМІ заявив, що "досвід Компартії Китаю в управлінні державою заслуговує на наслідування"
https://lb.ua/news/2021/07/07/488794_arahamiya_intervyu_kitayskim_zmi.html
16.03.2023 22:30 Ответить
ОСЕЛ ОМАНСЬКИЙ ВЕЧЕРОМ ВИЛІЗЕ І ПРОБЛЕЄ ЩО ТО ДЛЯ НЬОГО ДОБРЕ.
16.03.2023 21:52 Ответить
китаёзы,пошли вы ***** вместе с рашкой!
16.03.2023 21:53 Ответить
Зачем тогда надо было заигрывать с Китаем и его "мирным планом"? Китай сразу выложил все тезисы.
16.03.2023 21:58 Ответить
А что вы хотели чтобы враг давал нам советы которые в наших интересах? Прислушиваться к пожеланием врагов и их вассалов ето заведомо проигрышная ситуация. Поетому ради выживания послушай чего хочет враг и сделай все наоборот
16.03.2023 22:25 Ответить
Ой плть какая неожиданность....кто бы мог подумать....
16.03.2023 22:29 Ответить
Дивує що керівництво України цього не хоче розуміти ,вони вивчають.
16.03.2023 23:00 Ответить
Захід сам вскормив китайозів, тепер повинен їх знову засунути в злидні, якщо комуняки нормально жити не можуть
16.03.2023 23:15 Ответить
Китайці не є мудрими людьми , а дуже хитрі 🙁
А ми знаємо , що хитрість - спосіб мисленнhttps://balachky.org/tag/ya я дуже обмежених людей і дуже відрізняється від розуму, на який зовнішньо схожий.
Вони намагаються прислужити кацапам , але аморальним способом 😡
16.03.2023 23:27 Ответить
а коли це китайці були мудрими,я знаю що в їх історії їх раком ставили всі кому не лінь))) від монголів до британців))))
17.03.2023 00:27 Ответить
До чого ж паскудний народ ці китайці. Пили б собі краще озеро Байкал до дна та рубали тайгу мовчки. Миротворці фуєві.
16.03.2023 23:54 Ответить
Припинення вогню? То хай припиняє той, хто розпочав-рашисти.

Мирний план? Ви хочете миру?

Дуже просто - рашисти виходять з нашої території, "закривають за собою двері"- і наступає мир.

Все інше, то не мир, то розбій і грабіжництво, попрання всіх законів співіснування на землі

Тоді наступить хаос.

І хай раша не радіє, бо якщо це пройде, то Китай так само відкусить і частину рашки. Велику частину. Потім не волайте - а нас за что?
Ніхто вам не допоможе.
17.03.2023 01:51 Ответить
У китайцев свой фашизм смесь конфуцианства и маоизма. Избавь господь от таких миротворцев.
17.03.2023 06:31 Ответить
100%
17.03.2023 09:53 Ответить
Укуренный план Китая вместе с ****** .
17.03.2023 10:12 Ответить
Где-то это уже было...

"Надо просто перестать стрелять.." (с)
17.03.2023 12:17 Ответить
Кактайские шлицеглазые краснож.о.п.ы.е коммуняки идут Н.А.Х.У.Й, , вместе с террористом и диктатором-имбецилом сцы бздынь пынем.
17.03.2023 15:04 Ответить
У сцы бздынь пыня кроме плана еще есть и опиум. Вот это обезьяна употреьило и ей в угаре привиделся мирный план, которым оно догналось. Д.О.Л.Б.О.Й.Й.О.П.П желтомордый. Проклят!
17.03.2023 15:08 Ответить
 
 