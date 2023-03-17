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Кулеба о двухпартийной поддержке США: "Можем пережить любой выбор республиканцев"

кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что Украина сохранит двухпартийную поддержку Соединенных Штатов Америки.

Об этом он сказал в интервью BBC News Украина, сообщает Цензор.НЕТ.

Журналисты спросили мнение главы МИД о том, что, по словам аналитиков, поддержка Украины может снизиться после президентских выборов в США в 2024 году.

"Я думаю, что мы можем пережить любой выбор республиканцев", – ответил Кулеба.

Министр настаивает, что "самая большая роскошь, которой Украина пользуется в Соединенных Штатах, - это двухпартийная поддержка как в демократическом, так и в республиканском лагере".

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Кулеба уверен, что Украина может сохранить поддержку союзников.

США (27325) поддержка (703) помощь и поддержка (879) Кулеба Дмитрий (2880)


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коли ти спздив купу грошей і наїв такий йбальнік як у куліби, ти можеш пережити все.
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17.03.2023 11:54 Ответить
Республиканцы до появления методичек от политтехнологов первые 1.5 месяца (с начала второй стадии войны) тоже были за нас. Потом поняли, что им нельзя с демократами петь под одну дудку, надо быть либо жестче, либо мягче. Решили играть мягче и все. Если они победят и уберут демократов из всех ветвей власти, то вполне могут отказаться от своей риторики и поставлять нам не меньше вооружений, имея в числе своих спонсоров целый ряд военных корпораций, точнее сказать наверное все топовые фирмы, держащие вообще весь рынок.

В любом случае Байден уже заказал выпуск снарядов с новыми конвейерами. Конвейер окупается и приносит прибыль не за один год работы, а дольше. Они будут производить минимум 10 лет. И им надо куда-то это девать. Либо нам, либо в Тайвань, либо против Ирана. Либо всем сразу. Уже не остановить это, заказы и контракты согласованы на годы вперед, дольше, чем будут президентские выборы эти и следующие даже. Производить снаряды на склад, чтобы они требовали дорогущей обслужки как самой опасной взрывоопасной категории (и это в те годы, когда школьник может собрать боевой дрон даже без радиокоманд, просто по камере и АИ мощному долетит сам), им не позволит никто, это же чистые убытки, а потом списание. Снаряды, наверное, и делают так, чтобы у них срок годности был пониже, это же логичная экономия, мы очень быстро подарим парочку вкусняшек для кацапов. Так что США здесь надежный партнер при любом исходе событий.
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17.03.2023 12:06 Ответить
Іпаний діпломатюк. "Сподіваємось на подальшу співпрацю в допомогу..." не можна сказати? Як може дипломат так приречено і водночас так нахабно висловлюватись.
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17.03.2023 12:44 Ответить
і допомогу
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17.03.2023 12:45 Ответить
ой..не зарікайтесь..що можем пережити...
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17.03.2023 13:16 Ответить
А чому саме республіканців? Єрмаківське МЗС демократів вже списує?
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17.03.2023 18:17 Ответить
Яка тупа, непрофесійна і абсолютна шкідлива для України заява !

Ганьба !
Ви мусите працювати з обома партіями на державному рівні, придурки.
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17.03.2023 19:43 Ответить
недипломатичное высказывание! кулеба, ганьба, ты ж не на цензоре трындишь!!!
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17.03.2023 22:13 Ответить
 
 