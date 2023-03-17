Кулеба о двухпартийной поддержке США: "Можем пережить любой выбор республиканцев"
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что Украина сохранит двухпартийную поддержку Соединенных Штатов Америки.
Об этом он сказал в интервью BBC News Украина, сообщает Цензор.НЕТ.
Журналисты спросили мнение главы МИД о том, что, по словам аналитиков, поддержка Украины может снизиться после президентских выборов в США в 2024 году.
"Я думаю, что мы можем пережить любой выбор республиканцев", – ответил Кулеба.
Министр настаивает, что "самая большая роскошь, которой Украина пользуется в Соединенных Штатах, - это двухпартийная поддержка как в демократическом, так и в республиканском лагере".
Кулеба уверен, что Украина может сохранить поддержку союзников.
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В любом случае Байден уже заказал выпуск снарядов с новыми конвейерами. Конвейер окупается и приносит прибыль не за один год работы, а дольше. Они будут производить минимум 10 лет. И им надо куда-то это девать. Либо нам, либо в Тайвань, либо против Ирана. Либо всем сразу. Уже не остановить это, заказы и контракты согласованы на годы вперед, дольше, чем будут президентские выборы эти и следующие даже. Производить снаряды на склад, чтобы они требовали дорогущей обслужки как самой опасной взрывоопасной категории (и это в те годы, когда школьник может собрать боевой дрон даже без радиокоманд, просто по камере и АИ мощному долетит сам), им не позволит никто, это же чистые убытки, а потом списание. Снаряды, наверное, и делают так, чтобы у них срок годности был пониже, это же логичная экономия, мы очень быстро подарим парочку вкусняшек для кацапов. Так что США здесь надежный партнер при любом исходе событий.
Ганьба !
Ви мусите працювати з обома партіями на державному рівні, придурки.