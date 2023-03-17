Кулеба о двухпартийной поддержке США: "Можем пережить любой выбор республиканцев"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что Украина сохранит двухпартийную поддержку Соединенных Штатов Америки.

Об этом он сказал в интервью BBC News Украина, сообщает Цензор.НЕТ.

Журналисты спросили мнение главы МИД о том, что, по словам аналитиков, поддержка Украины может снизиться после президентских выборов в США в 2024 году.

"Я думаю, что мы можем пережить любой выбор республиканцев", – ответил Кулеба.

Министр настаивает, что "самая большая роскошь, которой Украина пользуется в Соединенных Штатах, - это двухпартийная поддержка как в демократическом, так и в республиканском лагере".

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Кулеба уверен, что Украина может сохранить поддержку союзников.