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Кулеба про двопартійну підтримку США: "Можемо пережити будь-який вибір республіканців"

кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений, що Україна збереже двопартійну підтримку Сполучених Штатів Америки.

Про це він сказав в інтерв'ю ВВС News Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналісти запитали думку голови МЗС про те, що, за словами аналітиків, підтримка України може знизитися після президентських виборів у США у 2024 році.

"Я думаю, що ми можемо пережити будь-який вибір республіканців", - відповів Кулеба.

Міністр наполягає, що "найбільша розкіш, якою Україна користується в Сполучених Штатах, - це двопартійна підтримка як в демократичному, так і в республіканському таборі".

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Кулеба впевнений, що Україна може зберегти підтримку союзників.

Автор: 

США (23607) підтримка (630) допомога і підтримка (1170) Кулеба Дмитро (3604)


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коли ти спздив купу грошей і наїв такий йбальнік як у куліби, ти можеш пережити все.
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17.03.2023 11:54 Відповісти
Республиканцы до появления методичек от политтехнологов первые 1.5 месяца (с начала второй стадии войны) тоже были за нас. Потом поняли, что им нельзя с демократами петь под одну дудку, надо быть либо жестче, либо мягче. Решили играть мягче и все. Если они победят и уберут демократов из всех ветвей власти, то вполне могут отказаться от своей риторики и поставлять нам не меньше вооружений, имея в числе своих спонсоров целый ряд военных корпораций, точнее сказать наверное все топовые фирмы, держащие вообще весь рынок.

В любом случае Байден уже заказал выпуск снарядов с новыми конвейерами. Конвейер окупается и приносит прибыль не за один год работы, а дольше. Они будут производить минимум 10 лет. И им надо куда-то это девать. Либо нам, либо в Тайвань, либо против Ирана. Либо всем сразу. Уже не остановить это, заказы и контракты согласованы на годы вперед, дольше, чем будут президентские выборы эти и следующие даже. Производить снаряды на склад, чтобы они требовали дорогущей обслужки как самой опасной взрывоопасной категории (и это в те годы, когда школьник может собрать боевой дрон даже без радиокоманд, просто по камере и АИ мощному долетит сам), им не позволит никто, это же чистые убытки, а потом списание. Снаряды, наверное, и делают так, чтобы у них срок годности был пониже, это же логичная экономия, мы очень быстро подарим парочку вкусняшек для кацапов. Так что США здесь надежный партнер при любом исходе событий.
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17.03.2023 12:06 Відповісти
Іпаний діпломатюк. "Сподіваємось на подальшу співпрацю в допомогу..." не можна сказати? Як може дипломат так приречено і водночас так нахабно висловлюватись.
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17.03.2023 12:44 Відповісти
і допомогу
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17.03.2023 12:45 Відповісти
ой..не зарікайтесь..що можем пережити...
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17.03.2023 13:16 Відповісти
А чому саме республіканців? Єрмаківське МЗС демократів вже списує?
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17.03.2023 18:17 Відповісти
Яка тупа, непрофесійна і абсолютна шкідлива для України заява !

Ганьба !
Ви мусите працювати з обома партіями на державному рівні, придурки.
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17.03.2023 19:43 Відповісти
недипломатичное высказывание! кулеба, ганьба, ты ж не на цензоре трындишь!!!
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17.03.2023 22:13 Відповісти
 
 