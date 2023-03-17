Кулеба про двопартійну підтримку США: "Можемо пережити будь-який вибір республіканців"
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений, що Україна збереже двопартійну підтримку Сполучених Штатів Америки.
Про це він сказав в інтерв'ю ВВС News Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.
Журналісти запитали думку голови МЗС про те, що, за словами аналітиків, підтримка України може знизитися після президентських виборів у США у 2024 році.
"Я думаю, що ми можемо пережити будь-який вибір республіканців", - відповів Кулеба.
Міністр наполягає, що "найбільша розкіш, якою Україна користується в Сполучених Штатах, - це двопартійна підтримка як в демократичному, так і в республіканському таборі".
Кулеба впевнений, що Україна може зберегти підтримку союзників.
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В любом случае Байден уже заказал выпуск снарядов с новыми конвейерами. Конвейер окупается и приносит прибыль не за один год работы, а дольше. Они будут производить минимум 10 лет. И им надо куда-то это девать. Либо нам, либо в Тайвань, либо против Ирана. Либо всем сразу. Уже не остановить это, заказы и контракты согласованы на годы вперед, дольше, чем будут президентские выборы эти и следующие даже. Производить снаряды на склад, чтобы они требовали дорогущей обслужки как самой опасной взрывоопасной категории (и это в те годы, когда школьник может собрать боевой дрон даже без радиокоманд, просто по камере и АИ мощному долетит сам), им не позволит никто, это же чистые убытки, а потом списание. Снаряды, наверное, и делают так, чтобы у них срок годности был пониже, это же логичная экономия, мы очень быстро подарим парочку вкусняшек для кацапов. Так что США здесь надежный партнер при любом исходе событий.
Ганьба !
Ви мусите працювати з обома партіями на державному рівні, придурки.