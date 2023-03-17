Кулеба про двопартійну підтримку США: "Можемо пережити будь-який вибір республіканців"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений, що Україна збереже двопартійну підтримку Сполучених Штатів Америки.

Про це він сказав в інтерв'ю ВВС News Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналісти запитали думку голови МЗС про те, що, за словами аналітиків, підтримка України може знизитися після президентських виборів у США у 2024 році.

"Я думаю, що ми можемо пережити будь-який вибір республіканців", - відповів Кулеба.

Міністр наполягає, що "найбільша розкіш, якою Україна користується в Сполучених Штатах, - це двопартійна підтримка як в демократичному, так і в республіканському таборі".

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Кулеба впевнений, що Україна може зберегти підтримку союзників.