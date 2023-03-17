СБУ разоблачила в Запорожье очередных сторонников "русского мира"

Служба безопасности разоблачила на антиукраинской деятельности двух местных жителей, которые в условиях военного положения распространяли пропаганду страны-агрессора. Приверженцами "русского мира" оказались бывший сотрудник органов МВД и пенсионер гражданского флота.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Запорожскую ОВА.

С началом российской агрессии они упорно оправдывали полномасштабное вторжение в Украину войск РФ, категорически отрицали военные преступления агрессора и восхваляли политическое руководство РФ.

На собственных страницах, зарегистрированных в запрещенных социальных сетях, они распространяли материалы с призывами к действиям, направленным на изменение границ территории и государственной границы Украины, к свержению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине", - говорится в сообщении.

Также агитаторы распространяли в открытом доступе для просмотра другими пользователями публикации – репосты антиукраинских сообществ, а также материалы, восхваляющие действия российского руководства, в частности Путина и Кадырова.

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Лингвистическая экспертиза показала, что эти материалы содержат публичные призывы, направленные на нарушение основ национальной безопасности. В ходе осмотра компьютерной техники пропагандистов правоохранители обнаружили материалы, содержащие доказательства их противоправной деятельности.

Обоих сторонников "русского мира" обвиняют в оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Обвинительные акты относительно "агитаторов" направлены в суд. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет