РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10500 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
3 452 15

СБУ разоблачила в Запорожье очередных сторонников "русского мира"

сбу

Служба безопасности разоблачила на антиукраинской деятельности двух местных жителей, которые в условиях военного положения распространяли пропаганду страны-агрессора. Приверженцами "русского мира" оказались бывший сотрудник органов МВД и пенсионер гражданского флота.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Запорожскую ОВА.

С началом российской агрессии они упорно оправдывали полномасштабное вторжение в Украину войск РФ, категорически отрицали военные преступления агрессора и восхваляли политическое руководство РФ.

На собственных страницах, зарегистрированных в запрещенных социальных сетях, они распространяли материалы с призывами к действиям, направленным на изменение границ территории и государственной границы Украины, к свержению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине", - говорится в сообщении.

Также агитаторы распространяли в открытом доступе для просмотра другими пользователями публикации – репосты антиукраинских сообществ, а также материалы, восхваляющие действия российского руководства, в частности Путина и Кадырова.

Читайте: Оккупанты заставляют жителей Токмака получать российские паспорта, угрожая вывозом детей в РФ, - Генштаб ВСУ

Лингвистическая экспертиза показала, что эти материалы содержат публичные призывы, направленные на нарушение основ национальной безопасности. В ходе осмотра компьютерной техники пропагандистов правоохранители обнаружили материалы, содержащие доказательства их противоправной деятельности.

Обоих сторонников "русского мира" обвиняют в оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Обвинительные акты относительно "агитаторов" направлены в суд. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет

СБУ (20120) Запорожская область (3248) русский мир (633)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
Бригада розмінування подарунків "русского міра" продовжує поповнюватися
показать весь комментарий
17.03.2023 12:30 Ответить
+7
Если бы не осевшие в Украине московиты, то было бы гораздо легче. Корректировщики, шпионы, распространители пропаганды, диверсанты. Эту шваль не вразумить, но их можно использовать. ВСУ пригодились бы дешевые приманки для вскрытия расположения московитов.
показать весь комментарий
17.03.2023 12:35 Ответить
+5
Потрібно розколювати Богуслаєва. Цей старий чорт всіх здасть з потрохами, бо він нагрібав скарби не для того, щоб здохнути на зоні, проведши там решту життя, а заради довгого красивого життя і піде на все, щоб рятувати свою шкуру
показать весь комментарий
17.03.2023 12:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бригада розмінування подарунків "русского міра" продовжує поповнюватися
показать весь комментарий
17.03.2023 12:30 Ответить
Ура! Нашли работу, которую СБУ делать готова и делает ее хорошо. Просто возьми список наркоманов и список людей, кто делал депозиты в казино и букмекерские конторы. Дальше пиши всем в телеграм и другие сети сообщения с предложением вербовки, притом денег давать не надо, лучше дать дозу или депозит в казино за них внести (договорившись, что это фантики, а не настоящие деньги). Как они сфотографируют военную технику и пришлют отчет, то задержать с поличным, дать 10 или 15 лет, получить премию и звездочку, показать в своем городе рекламные плакаты с сидящем в камере предателем, который будет там сидеть до 2033-го года. Если в каждом городе будут такие рекламные плакаты с преступление и наказанием, то число предателей настоящих уже резко снизиться. А если как раньше 1.5 года непонятный срок за предательство, то конечно нарики будут и дальше ради дозы идти на все, притом кацапам это будет стоить совсем немного.
показать весь комментарий
17.03.2023 12:39 Ответить
Звідки ти така гарна 24. З акцентом.
показать весь комментарий
17.03.2023 12:33 Ответить
Колишній співробітник органів МВС мабуть має добру пенсію, пільги від України. Дуже довго не тягніть час, обох посадіть та на довго
показать весь комментарий
17.03.2023 12:35 Ответить
Если бы не осевшие в Украине московиты, то было бы гораздо легче. Корректировщики, шпионы, распространители пропаганды, диверсанты. Эту шваль не вразумить, но их можно использовать. ВСУ пригодились бы дешевые приманки для вскрытия расположения московитов.
показать весь комментарий
17.03.2023 12:35 Ответить
Так. Не вразуміьь.
показать весь комментарий
17.03.2023 12:38 Ответить
Потрібно розколювати Богуслаєва. Цей старий чорт всіх здасть з потрохами, бо він нагрібав скарби не для того, щоб здохнути на зоні, проведши там решту життя, а заради довгого красивого життя і піде на все, щоб рятувати свою шкуру
показать весь комментарий
17.03.2023 12:38 Ответить
Так иди знай что знает он. Может и про последних есть сюр-прайз? Оно мудрое.
показать весь комментарий
17.03.2023 13:17 Ответить
Бывший сотрудник МВД? Как неожиданно!😁
показать весь комментарий
17.03.2023 14:10 Ответить
Приверженцами "русского мира" оказались бывший сотрудник органов МВД и пенсионер гражданского флота.
показать весь комментарий
17.03.2023 15:28 Ответить
 
 