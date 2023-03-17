СБУ викрила у Запоріжжі чергових прихильників "русского мира"

Служба безпеки викрила на антиукраїнській діяльності двох місцевих мешканців, які в умовах воєнного стану поширювали пропаганду країни-агресора. Прихильниками "русского мира" виявились колишній співробітник органів МВС та пенсіонер цивільного флоту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Запорізьку ОВА.

"З початком російської агресії вони завзято виправдовували повномасштабне вторгнення в Україну військ РФ, категорично заперечували воєнні злочини агресора та вихваляли політичне керівництво РФ.

На власних сторінках, зареєстрованих в заборонених соціальних мережах, вони розповсюджували матеріали із закликами до дій, що спрямовані на зміну меж території та державного кордону України, до повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні", - йдеться в повідомленні.

Також агітатори поширювали у відкритому доступі для перегляду іншими користувачами публікації – репости антиукраїнських спільнот, а також матеріали, які вихваляли дії російського керівництва, зокрема Путіна та Кадирова.

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Лінгвістична експертиза засвідчила, що ці матеріали містять публічні заклики, направлені на порушення основ національної безпеки. Під час огляду комп’ютерної техніки пропагандистів правоохоронці виявили матеріали, які містять докази їх протиправної діяльності.

Обох прихильників "русского мира" звинувачують у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України. Обвинувальні акти стосовно "агітаторів" скеровано до суду. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років