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Новини Агресія Росії проти України
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СБУ викрила у Запоріжжі чергових прихильників "русского мира"

сбу

Служба безпеки викрила на антиукраїнській діяльності двох місцевих мешканців, які в умовах воєнного стану поширювали пропаганду країни-агресора. Прихильниками "русского мира" виявились колишній співробітник органів МВС та пенсіонер цивільного флоту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Запорізьку ОВА.

"З початком російської агресії вони завзято виправдовували повномасштабне вторгнення в Україну військ РФ, категорично заперечували воєнні злочини агресора та вихваляли політичне керівництво РФ.

На власних сторінках, зареєстрованих в заборонених соціальних мережах, вони розповсюджували матеріали із закликами до дій, що спрямовані на зміну меж території та державного кордону України, до повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні", - йдеться в повідомленні.

Також агітатори поширювали у відкритому доступі для перегляду іншими користувачами публікації – репости антиукраїнських спільнот, а також матеріали, які вихваляли дії російського керівництва, зокрема Путіна та Кадирова.

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Лінгвістична експертиза засвідчила, що ці матеріали містять публічні заклики, направлені на порушення основ національної безпеки. Під час огляду комп’ютерної техніки пропагандистів правоохоронці виявили матеріали, які містять докази їх протиправної діяльності.

Обох прихильників "русского мира"  звинувачують у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України. Обвинувальні акти стосовно "агітаторів" скеровано до суду. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років

Автор: 

СБУ (13048) Запорізька область (3779) русский мир (471)


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Топ коментарі
+8
Бригада розмінування подарунків "русского міра" продовжує поповнюватися
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17.03.2023 12:30 Відповісти
+7
Если бы не осевшие в Украине московиты, то было бы гораздо легче. Корректировщики, шпионы, распространители пропаганды, диверсанты. Эту шваль не вразумить, но их можно использовать. ВСУ пригодились бы дешевые приманки для вскрытия расположения московитов.
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17.03.2023 12:35 Відповісти
+5
Потрібно розколювати Богуслаєва. Цей старий чорт всіх здасть з потрохами, бо він нагрібав скарби не для того, щоб здохнути на зоні, проведши там решту життя, а заради довгого красивого життя і піде на все, щоб рятувати свою шкуру
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17.03.2023 12:38 Відповісти
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Бригада розмінування подарунків "русского міра" продовжує поповнюватися
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17.03.2023 12:30 Відповісти
Ура! Нашли работу, которую СБУ делать готова и делает ее хорошо. Просто возьми список наркоманов и список людей, кто делал депозиты в казино и букмекерские конторы. Дальше пиши всем в телеграм и другие сети сообщения с предложением вербовки, притом денег давать не надо, лучше дать дозу или депозит в казино за них внести (договорившись, что это фантики, а не настоящие деньги). Как они сфотографируют военную технику и пришлют отчет, то задержать с поличным, дать 10 или 15 лет, получить премию и звездочку, показать в своем городе рекламные плакаты с сидящем в камере предателем, который будет там сидеть до 2033-го года. Если в каждом городе будут такие рекламные плакаты с преступление и наказанием, то число предателей настоящих уже резко снизиться. А если как раньше 1.5 года непонятный срок за предательство, то конечно нарики будут и дальше ради дозы идти на все, притом кацапам это будет стоить совсем немного.
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17.03.2023 12:39 Відповісти
Звідки ти така гарна 24. З акцентом.
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17.03.2023 12:33 Відповісти
Колишній співробітник органів МВС мабуть має добру пенсію, пільги від України. Дуже довго не тягніть час, обох посадіть та на довго
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17.03.2023 12:35 Відповісти
Если бы не осевшие в Украине московиты, то было бы гораздо легче. Корректировщики, шпионы, распространители пропаганды, диверсанты. Эту шваль не вразумить, но их можно использовать. ВСУ пригодились бы дешевые приманки для вскрытия расположения московитов.
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17.03.2023 12:35 Відповісти
Так. Не вразуміьь.
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17.03.2023 12:38 Відповісти
Потрібно розколювати Богуслаєва. Цей старий чорт всіх здасть з потрохами, бо він нагрібав скарби не для того, щоб здохнути на зоні, проведши там решту життя, а заради довгого красивого життя і піде на все, щоб рятувати свою шкуру
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17.03.2023 12:38 Відповісти
Так иди знай что знает он. Может и про последних есть сюр-прайз? Оно мудрое.
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17.03.2023 13:17 Відповісти
Бывший сотрудник МВД? Как неожиданно!😁
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17.03.2023 14:10 Відповісти
Приверженцами "русского мира" оказались бывший сотрудник органов МВД и пенсионер гражданского флота.
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17.03.2023 15:28 Відповісти
 
 