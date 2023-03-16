СБУ підтвердила наявність громадянства РФ у дружини та родичів колишнього заступника голови СЗР Семочка

Служба безпеки України підтвердила, що дружина та родичі колишнього заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка справді мають громадянство країни-агресора.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, офіційний документ публікує Bihus.info.

Bihus.Info опублікувало відповідь СБУ на депутатське звернення, в якому підтверджується, що у дружини та родичів колишнього заступника голови СЗР Сергія Семочка є чинні паспорти Росії та податкові номери.

Зокрема, у документі зазначено, що що Тетяна Лисенко (дружина Семочка), Анастасія Котон (її дочка від першого шлюбу), Володимир Котон (чоловік Анастасії) і Станіслав Лисенко (син Тетяни від попереднього шлюбу) – мають громадянство Росії. У відповіді також наведені серія і номер кожного паспорта й індивідуальні податкові номери.

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Нагадаємо, після розслідування у 2018 році проєкту Bihus.Info стало відомо, що сім'я заступника голови зовнішньої розвідки України Семочка володіє елітною нерухомістю на $8 млн, користується вертольотом і дорогими позашляховиками. Крім того, 8 родичів заступника голови зовнішньої розвідки України Семочка мають російське громадянство.

Національне антикорупційне бюро почало кримінальне провадження щодо першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Сергія Семочка.

12 квітня 2019 року п'ятий президент Петро Порошенко звільнив першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. 27 травня Семочко оскаржив у Верховному Суді указ президента про своє звільнення. 16 серпня Окружний адміністративний суд Києва поновив Сергія Семочка на посаді заступника голови Служби зовнішньої розвідки.