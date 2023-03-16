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СБУ підтвердила наявність громадянства РФ у дружини та родичів колишнього заступника голови СЗР Семочка

семочко

Служба безпеки України підтвердила, що дружина та родичі колишнього заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка справді мають громадянство країни-агресора.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, офіційний документ публікує Bihus.info.

Bihus.Info опублікувало відповідь СБУ на депутатське звернення, в якому підтверджується, що у дружини та родичів колишнього заступника голови СЗР Сергія Семочка є чинні паспорти Росії та податкові номери.

Зокрема, у документі зазначено, що що Тетяна Лисенко (дружина Семочка), Анастасія Котон (її дочка від першого шлюбу), Володимир Котон (чоловік Анастасії) і Станіслав Лисенко (син Тетяни від попереднього шлюбу) – мають громадянство Росії. У відповіді також наведені серія і номер кожного паспорта й індивідуальні податкові номери.

Також читайте: Семочко збрехав про відсутність громадянства РФ у своєї дружини. Інформацію засекретили, щоб уникнути негативу перед виборами, - Бутусов

СБУ підтвердила наявність громадянства РФ у дружини та родичів колишнього заступника голови СЗР Семочка 01

Також читайте: Семочко відрікся від рідних, і суд зобов'язав Bihus.Info спростувати інформацію про російські паспорти його родичів

Нагадаємо, після розслідування у 2018 році  проєкту Bihus.Info стало відомо, що сім'я заступника голови зовнішньої розвідки України Семочка володіє елітною нерухомістю на $8 млн, користується вертольотом і дорогими позашляховиками. Крім того, 8 родичів заступника голови зовнішньої розвідки України Семочка мають російське громадянство.

Національне антикорупційне бюро почало кримінальне провадження щодо першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Сергія Семочка.

12 квітня 2019 року п'ятий президент Петро Порошенко звільнив першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. 27 травня Семочко оскаржив у Верховному Суді указ президента про своє звільнення. 16 серпня Окружний адміністративний суд Києва поновив Сергія Семочка на посаді заступника голови Служби зовнішньої розвідки.

Автор: 

громадянство (1082) росія (66431) СБУ (13048) Семочко Сергій (67)


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Топ коментарі
+44
тіпа у назначенного начальником СБУ самим Зеленських хрєн за які здібності Баканова дружина не громадянка Росії, а сам Баканов не агент ФСБ )))
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16.03.2023 23:02 Відповісти
+35
сбу підтвердило????
а за яким куйом сбу дивилось при його призначенні???
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16.03.2023 23:03 Відповісти
+28
де *** бігуси про Баканова ?
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16.03.2023 23:03 Відповісти
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7очка )))
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16.03.2023 23:00 Відповісти
І Бавовна
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16.03.2023 23:01 Відповісти
тіпа у назначенного начальником СБУ самим Зеленських хрєн за які здібності Баканова дружина не громадянка Росії, а сам Баканов не агент ФСБ )))
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16.03.2023 23:02 Відповісти
де *** бігуси про Баканова ?
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16.03.2023 23:03 Відповісти
"Ето другоє".
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16.03.2023 23:48 Відповісти
Якщо Семочко шпигун, чому його не посадили? Мало того, при бубочці його знову повернули на посаду заступника сзр.
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17.03.2023 08:02 Відповісти
, А ГДЕ БАКАНОВ И ПОРТНОВ , НАУМОВ И ДЕМЧЕНКО ………… Почему высшее руководство 🤡🤢не дало взлететь « Мрії» на подготовленный аэродром в Лейпциге?
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17.03.2023 05:36 Відповісти
А у самого главного менеджера « найвеличайшего» бывшего помошника ,Рыга бандита -депутата Тадеева ‼️папаша ‼️ Полковник ФсбРф
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17.03.2023 05:44 Відповісти
А е єрмака цілий генерал
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17.03.2023 08:32 Відповісти
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16.03.2023 23:02 Відповісти
сбу підтвердило????
а за яким куйом сбу дивилось при його призначенні???
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16.03.2023 23:03 Відповісти
Цю посаду затверджує Президент.
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16.03.2023 23:29 Відповісти
Які президенти, таке і СБУ(((
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16.03.2023 23:41 Відповісти
Президент має перевіряти родичів? Колись чоловік який був приписаний по сусідству, хотів працювати в міліції. Міліціонери ходили по хатах і розпитували про нього.
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17.03.2023 01:51 Відповісти
Прикинь,в США и сейчас по хатам ходят и опрашивают соседей,
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17.03.2023 01:57 Відповісти
А тут проморгали. Але теперішні: Буданов(голова розвідки) живе в одному домі з Гогілашвілі(екс радником депутата Думи РФ Валуєва). Дружина Гогілашвілі секретарка Зеленського, має доступ до держтаємниці. Гогілашвілі недавно був громадянином РФ, не факт, що здав паспорт. В голови ОП тато громадянин рф, ветеран гру. Має зв'язки близькі до Путіна.
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17.03.2023 02:09 Відповісти
Так это работа СБУ проверять людей такого ранга и докладывать президенту.
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17.03.2023 04:11 Відповісти
та з усіх прасок журналісти-активісти кричать! Можно взагалі СБУ розпустити, але коли президент не хоче(!) слухати, то й не почує.
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17.03.2023 11:26 Відповісти
СБУ повинні детально перевірити особу і його родичів до сьомого коліна і результати цієї перевірки надати президенту ще до призначення.
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17.03.2023 05:52 Відповісти
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17.03.2023 08:34 Відповісти
Ось, ось що важливо усвідомити суспільству!!!!
Скільки б не було перемог в окремих битвах остаточної перемоги над ворогом ніколи не буде поки є зрадник у вищому керівництві і ворог на нього розраховує і обов'язково використає.
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17.03.2023 09:01 Відповісти
Добре хоч у жінки Баканова рос громадянства не було.
Ато було б невдобно...
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16.03.2023 23:05 Відповісти
Як це не було?

Исполняющий обязанности главы СБУ Баканов прокомментировал российское гражданство жены
Он отметил, что жена до сих пор не получила украинский паспорт из-за «коррумпированной системы».

https://hromadske.ua/ru/posts/ispolnyayushij-obyazannosti-glavy-sbu-bakanov-prokommentiroval-rossijskoe-grazhdanstvo-zheny
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17.03.2023 02:02 Відповісти
"Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди"
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16.03.2023 23:05 Відповісти
и кто их туда поставил?
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16.03.2023 23:07 Відповісти
так Сёмочка по сравнению с Бакановім - єто мелочь.

кто поставил главой СБУ Баканова ?

не каким-то Сёмочкой, а главой СБУ, прекрасно зная наперёд, что его жена - гражданка России ?

КТО ?
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16.03.2023 23:21 Відповісти
**** ти решил что мелочь? Єто такая же угроза как и баканов. Тут нет мелочей
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16.03.2023 23:24 Відповісти
що не так з цим Семочко? В чому він обвинувачується?
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17.03.2023 01:15 Відповісти
Йооо вина лише громадянство дружини.
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17.03.2023 01:52 Відповісти
Зазначимо, президент Порошенко https://hromadske.ua/posts/poroshenko-zastupnika-golovi-sluzhbi-zovnishnoyi-rozvidki-semochka-zvilneno-z-posadi звільнив Семочка 12 квітня, а відповідний https://hromadske.ua/posts/oprilyudneno-ukaz-pro-zvilnennya-golovi-sluzhbi-zovnishnoyi-rozvidki-semochka указ був оприлюднений 16 квітня.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро https://hromadske.ua/posts/nabu-porushylo-spravu-proty-zastupnyka-hlavy-zovnishnoi-rozvidky-pislia-siuzhetu-nashykh-hroshei порушило кримінальну справу стосовно Семочка після публікації журналістського розслідування.

Журналісти програми «Наші гроші» 1 жовтня https://bihus.info/nerukhomist-na-200-milyoniv-rosiyski-pasporti-ta-200-smertey-taemnici-kerivnika-kontrrozvidki-sbu оприлюднили сюжет, у якому йдеться, що сім'я Семочка володіє будинками під Києвом загальною вартістю 8 мільйонів доларів,
а його найближчі родичі мають російські паспорти. Аналіз доходів родини Семочка за останні вісім років показує, що в них не мало б вистачити коштів і на один з будинків.
11 грудня Служба безпекиhttps://hromadske.ua/posts/sbu-pidtverdila-rosijske-gromadyanstvo-druzhini-ta-dochki-zastupnik-glavi-sluzhbi-zovnishnoyi-rozvidki-semochka підтвердила російське громадянство родичів Семочка.
https://hromadske.ua/posts/eks-zastupnik-golovi-sluzhbi-zovnishnoyi-rozvidki-semochko-hoche-ponovitis-na-posadi-cherez-sud
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17.03.2023 02:06 Відповісти
Ну, так чому ж його не посадили? Чому при зеленському його повернули назад, на його посаду?
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17.03.2023 08:06 Відповісти
Та вам що, поро.. тобто семочко, в штани наклав?
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17.03.2023 00:17 Відповісти
Нормально его назначали при прошлой власти. Да еще на такие должности. А сколько таких еще всплывет....
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16.03.2023 23:10 Відповісти
Где генерал СБУ Наумов и кто его назначал?
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16.03.2023 23:16 Відповісти
"У нищих слуг нет" (с). Сам, все сам ищи. Можно ручками, можно ножками, а можно и яйцами.
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16.03.2023 23:20 Відповісти
Неприятно, когда тебя в твое же собственное зеленое дерьмо рылом тыкают, правда?
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16.03.2023 23:22 Відповісти
ляшку береги иван...!
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17.03.2023 00:05 Відповісти
Зато у нищих есть "Слуги народа"
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17.03.2023 02:07 Відповісти
Семочко такой же враг как и Наумов. Наумов такой же враг как и Семочко. Глупо противоставлять сорта говна. Нужно признать косяки и делать виводи
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16.03.2023 23:27 Відповісти
Нічого собі новина і знову бігусьонок? Як там "свинарчуки" бігусьонок? А чому такий неупереджений і немає "розслідування" про причетність реальних свинарчуків по розкраданню продуктів військових, через закупку яєць по 17, картоплі по 22 і яблук по 52 грн? Такий чесний? Думає, що ми все забулися? А як там мародери гуманітарки в Запоріжжі, Дніпрі, Києві, Одесі???? А що далі з паспортом дружини Семочко? Буде якась кримінальна справа? Якщо буде, то по якій статті і проти кого? Чи це виключно для дехтората 73%, щоб не розслаблялися? Тоді покажіть їм російські паспорти у половини влади, про зрадників "слуг", які в перші дні війни перейшли на бік ворога і ще кілька, які втекли з України.
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16.03.2023 23:11 Відповісти
Бігус працював і працює на Беню підтримуючи Боневтіка, тема Пороха не закрита. Зеля ******** вже давно на реалізації мрії Бені - посадити Пороха, тому ці продажні "слідопити" і далі будуть злиті з СБУ дані виставляти як "сенсаційні розслідування", недаремно ж Бакланова туди запхали.
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16.03.2023 23:54 Відповісти
і шо, а у дєрьмака папа офіцер гру расіі.
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16.03.2023 23:13 Відповісти
Завтра принесуть довідку про те, що його мати стрибала у гречку. І нічого не зробите.
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16.03.2023 23:29 Відповісти
Під час виборчої компанії Зе* обіцяв розібратися з множинним громадянством. Навести лад.

Свій рос. паспорт він мабуть викупив у Патрушева у Омані.
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16.03.2023 23:29 Відповісти
"Как же он служил в очистке?" (с)
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16.03.2023 23:31 Відповісти
Такі "семочки" понад 30 років знищують країну. Важливо це розуміти і робити висновки, а не робити вигляд що до 2019 все було акуєнно
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16.03.2023 23:33 Відповісти
та ти шо! лиш із 2019 стало все зешібісь!
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16.03.2023 23:38 Відповісти
Якраз за Сємочко немає криміналу. А громадянство тата Єрмака нікого не хвилює?
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17.03.2023 01:55 Відповісти
А де гроші брав на таке розкішне життя з тумбочки ? Ви знаєте , що таке діаліз? Краще цього не знати бо це жах, так ось той Семочко заробляв на тих препаратах, що край необхідні для людей, що знаходяться на діалізі. Коли не вистачає цих ліків люди просто помирають, а тим часом йде банальне розкрадання державних грошей, ціни всанавлюють такі, що купівлі необхідних речовин знижуються, але зростає прибуток тих, хто контролює це. У 18 році замість Швейцарських препаратів купили індійські, які були просто « пустишкі».… В
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17.03.2023 04:07 Відповісти
Це й зараз продовжується спокійно............
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17.03.2023 07:46 Відповісти
соромно таке писати...Олена ,Ви ж начебто адекватна розумна людина! Як це нема криміналу? І не треба захищати одне зрадливе гівно, затуляючи його іншим. Це "два чоботи пара"
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17.03.2023 11:28 Відповісти
Багато питань було до Пороха, але ж він крутився, як міг, спасаючи країну. Багато що не зробив, але ж і зробив багато. Він хоч реагував на звинувачення, не те що зараз зелені ушлйобки на чолі з героїчним поцем.
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16.03.2023 23:43 Відповісти
А родственники Бигусьонка не в ФСБ работают ? А....а.
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16.03.2023 23:46 Відповісти
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17.03.2023 00:49 Відповісти
Це ще той кадр Порошенка.
Не зрозуміло, навіщо його так захищав і тримав на посаді до останнього, незважаючи на гучний скандал через копупцію і громадянство пітьми.
Можливо, це все це з тої самої колоди, звідки і реверанси з мертвечуком - "оман-1" тобто "мінськ-2".
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17.03.2023 00:06 Відповісти
"Смешались в кучу кони, люди"
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17.03.2023 00:20 Відповісти
Сємочко був на посаді 2 місяці. Оприлюднили громадянство його дружини і зразу був відсторонений.
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17.03.2023 01:58 Відповісти
Ага)) два місяці))
"Сергій Олексійович Семочко (1 листопада 1972, Ялта) - генерал-майор, перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України (31.07.2018 - 12.04.2019), начальник ГУ СБУ у Києві та області (2017-2018), начальник ГУ контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ (2015-2017)."
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17.03.2023 07:43 Відповісти
А тепер, про зради Семочко, будьте ласкаві. Чи піХус про це не доповів.
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17.03.2023 10:44 Відповісти
2023. Рік повномаштебне вторгнення. Сотні тисяч вбитих, депортованих, біженців.
Зебіли до виборів готуються. Знову під Пороха риють і те ж саме лайно, що у 2019 пережовують.

Буданов, гогілашвілі, баканов, ...
На що витрачає гроші сбУ, набу, сап?
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17.03.2023 00:19 Відповісти
оце любителів "шаленої бджілки" набігло з єдиним аргументом "а ти сам хто такий"
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17.03.2023 00:21 Відповісти
Не парся... Go на шашлики від зелі. Чи по фонтанам скакати в Маріку....)))
До речі де Баканов?
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17.03.2023 09:32 Відповісти
от тобі й на!! ніколи такого не було ,а тут знову....я пам"ятаю один такий сивочолий-сивочолий все щось про армію-мову-віру плів,а таких кадрів попризначав....
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17.03.2023 00:22 Відповісти
Та і не кажи Юра.... А я ось пам'ятаю один такий молодий, гарний, та спортивний всё про ,, Мы вам не ворьё какое-то!" плів , а таких кадрів попризначав , для яких красти, це як дихати!
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17.03.2023 10:26 Відповісти
мєдвєда могли б призначити а сбу і не помітило б кацапського громадянства
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17.03.2023 00:49 Відповісти
А коли буде закон забороняющий на державних посадах мати родню в країні- оккупанте ?
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17.03.2023 00:51 Відповісти
...плять...
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17.03.2023 01:04 Відповісти
СБУ не існує ! Це просто якась приватна організація зі своїми цілями та інтересами і ніяк Українськими
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17.03.2023 01:16 Відповісти
За https://t.me/stranaua/52986 інформацією видання Страна, він вважається людиною, близькою до глави Офісу президента Андрія Єрмака.
...
Але саме в останні два роки його кар'єра стрімко пішла угору.
У 2020 році він став першим заступником голови ГУ боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ.
У 2021 році став головою цього управління та заступником голови СБУ.
З 16 лютого 2022 року став заступником міністра МВС. Але після початку війни, 3 березня, повернувся до СБУ на посаду першого заступника голови.
25 березня 2022 року Малюку бцло присвоєно звання бригадного генерала.
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17.03.2023 10:51 Відповісти
Всі силові відомства в Україні курує Татаров

5 серпня 2020 року Володимир Зеленський призначив Татарова на посаду заступника керівника Офісу Президента України.

Татаров одна з ключових людей в українській правоохоронній системі.

Він зміг (окрім НАБУ та САП):???

Нацполіції, СБУ, на митниці, Державному бюро розслідувань та Бюро економічної безпеки.

https://biz.censor.net/r3396567
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17.03.2023 02:18 Відповісти
Помогали врагу захватить Гостомельский аэродром: СБУ разоблачила эпичных вредителей (+видео) Сб, 11/03/2023

Бывшее руководство госпредприятия «Антонов» изо всех сил препятствовали обороне объекта.

9 марта Служба безопасности Украины провела обыски и вручила подозрения советнику генерального директора ГП "Антонов" (экс-генеральному директору ГП "Антонов") Сергею Бычкову, заместителю начальника-начальнику безопасности авиатранспортного предприятия ГП "Антонов" Нетесову и директору авиатранспортного предприятия ГП Антонов" Харченко (заочно). По версии следствия, в январе-феврале 2022 года они неоднократно отказывали Нацгвардии в сооружении инженерно-фортификационных сооружений на территории аэропорта Гостомель, что привело к снижению обороноспособности объекта и, как следствие, захвату стратегического для обороны столицы объекта, передает .
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17.03.2023 02:47 Відповісти
"они НЕОДНОКРАТНО отказывали Нацгвардии !!!"

И конечно же, ни Зеленский, Ни Ермак, ни Татаров, который с подачи Ермака курирует все силовые органы, ни Баканов

НИЧЕГО ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЛИ ??? !!!
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17.03.2023 02:50 Відповісти
Достатньо що це знав батько Єрмака !
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17.03.2023 08:17 Відповісти
Уже поздно расследовать. Информация уже ушла куратору на москву.
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17.03.2023 06:42 Відповісти
Фанаты Зе орут, но против фактов не попрешь. Все понимают кто отвечает за подбор кадров. У Зе команды наверное ( в военное время ) больше половины граждан московии и работников Ф СБ - все ничего , и раньше их хватало, но сейчас война. Если у регионала Тадеева был паспорт РФ , то почему у его помощника и друга Ермака его нет ( и о президента)
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17.03.2023 08:01 Відповісти
А батько Єрмака має український паспорт ?
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17.03.2023 08:15 Відповісти
Що Семочко, що Баканов, що Наумов. Це все корупційна мерзота, якій місце за гратами. А Семочко, ще й наглючий виявився, який почав судитися з журналістами. От і треба, щоб журналісти і медичні фірмі, яких він обдирав, через суд роздягли цю почвару.
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17.03.2023 08:45 Відповісти
Слухайте, а де Баканов?
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17.03.2023 09:33 Відповісти
Біхус пали)))) хоть під цією новиною можна побачити купку зебілів... І головне нікого не цікавить де Баканов? Серкєтутка Зелі (громадянство її чоловіка і зв'язки з ФСБ), Єрмак і єго батя...
Біхус ще треба нову серію про хто вбив Катю Ганзюк, а до 2019 року всім було цікаво, а тепер що пох?
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17.03.2023 09:39 Відповісти
А що робив гогішвілі на посаді заступника міністра внутрішніх справ? А що він робив в будинку разом з Будановим і секретуткою Зелі?
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17.03.2023 10:52 Відповісти
 
 