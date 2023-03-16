СБУ підтвердила наявність громадянства РФ у дружини та родичів колишнього заступника голови СЗР Семочка
Служба безпеки України підтвердила, що дружина та родичі колишнього заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка справді мають громадянство країни-агресора.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, офіційний документ публікує Bihus.info.
Bihus.Info опублікувало відповідь СБУ на депутатське звернення, в якому підтверджується, що у дружини та родичів колишнього заступника голови СЗР Сергія Семочка є чинні паспорти Росії та податкові номери.
Зокрема, у документі зазначено, що що Тетяна Лисенко (дружина Семочка), Анастасія Котон (її дочка від першого шлюбу), Володимир Котон (чоловік Анастасії) і Станіслав Лисенко (син Тетяни від попереднього шлюбу) – мають громадянство Росії. У відповіді також наведені серія і номер кожного паспорта й індивідуальні податкові номери.
Нагадаємо, після розслідування у 2018 році проєкту Bihus.Info стало відомо, що сім'я заступника голови зовнішньої розвідки України Семочка володіє елітною нерухомістю на $8 млн, користується вертольотом і дорогими позашляховиками. Крім того, 8 родичів заступника голови зовнішньої розвідки України Семочка мають російське громадянство.
Національне антикорупційне бюро почало кримінальне провадження щодо першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Сергія Семочка.
12 квітня 2019 року п'ятий президент Петро Порошенко звільнив першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. 27 травня Семочко оскаржив у Верховному Суді указ президента про своє звільнення. 16 серпня Окружний адміністративний суд Києва поновив Сергія Семочка на посаді заступника голови Служби зовнішньої розвідки.
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а за яким куйом сбу дивилось при його призначенні???
Скільки б не було перемог в окремих битвах остаточної перемоги над ворогом ніколи не буде поки є зрадник у вищому керівництві і ворог на нього розраховує і обов'язково використає.
Ато було б невдобно...
Исполняющий обязанности главы СБУ Баканов прокомментировал российское гражданство жены
Он отметил, что жена до сих пор не получила украинский паспорт из-за «коррумпированной системы».
https://hromadske.ua/ru/posts/ispolnyayushij-obyazannosti-glavy-sbu-bakanov-prokommentiroval-rossijskoe-grazhdanstvo-zheny
кто поставил главой СБУ Баканова ?
не каким-то Сёмочкой, а главой СБУ, прекрасно зная наперёд, что его жена - гражданка России ?
КТО ?
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро https://hromadske.ua/posts/nabu-porushylo-spravu-proty-zastupnyka-hlavy-zovnishnoi-rozvidky-pislia-siuzhetu-nashykh-hroshei порушило кримінальну справу стосовно Семочка після публікації журналістського розслідування.
Журналісти програми «Наші гроші» 1 жовтня https://bihus.info/nerukhomist-na-200-milyoniv-rosiyski-pasporti-ta-200-smertey-taemnici-kerivnika-kontrrozvidki-sbu оприлюднили сюжет, у якому йдеться, що сім'я Семочка володіє будинками під Києвом загальною вартістю 8 мільйонів доларів,
а його найближчі родичі мають російські паспорти. Аналіз доходів родини Семочка за останні вісім років показує, що в них не мало б вистачити коштів і на один з будинків.
11 грудня Служба безпекиhttps://hromadske.ua/posts/sbu-pidtverdila-rosijske-gromadyanstvo-druzhini-ta-dochki-zastupnik-glavi-sluzhbi-zovnishnoyi-rozvidki-semochka підтвердила російське громадянство родичів Семочка.
https://hromadske.ua/posts/eks-zastupnik-golovi-sluzhbi-zovnishnoyi-rozvidki-semochko-hoche-ponovitis-na-posadi-cherez-sud
Свій рос. паспорт він мабуть викупив у Патрушева у Омані.
Не зрозуміло, навіщо його так захищав і тримав на посаді до останнього, незважаючи на гучний скандал через копупцію і громадянство пітьми.
Можливо, це все це з тої самої колоди, звідки і реверанси з мертвечуком - "оман-1" тобто "мінськ-2".
"Сергій Олексійович Семочко (1 листопада 1972, Ялта) - генерал-майор, перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України (31.07.2018 - 12.04.2019), начальник ГУ СБУ у Києві та області (2017-2018), начальник ГУ контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ (2015-2017)."
Зебіли до виборів готуються. Знову під Пороха риють і те ж саме лайно, що у 2019 пережовують.
Буданов, гогілашвілі, баканов, ...
На що витрачає гроші сбУ, набу, сап?
До речі де Баканов?
...
Але саме в останні два роки його кар'єра стрімко пішла угору.
У 2020 році він став першим заступником голови ГУ боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ.
У 2021 році став головою цього управління та заступником голови СБУ.
З 16 лютого 2022 року став заступником міністра МВС. Але після початку війни, 3 березня, повернувся до СБУ на посаду першого заступника голови.
25 березня 2022 року Малюку бцло присвоєно звання бригадного генерала.
5 серпня 2020 року Володимир Зеленський призначив Татарова на посаду заступника керівника Офісу Президента України.
Татаров одна з ключових людей в українській правоохоронній системі.
Він зміг (окрім НАБУ та САП):???
Нацполіції, СБУ, на митниці, Державному бюро розслідувань та Бюро економічної безпеки.
https://biz.censor.net/r3396567
Бывшее руководство госпредприятия «Антонов» изо всех сил препятствовали обороне объекта.
9 марта Служба безопасности Украины провела обыски и вручила подозрения советнику генерального директора ГП "Антонов" (экс-генеральному директору ГП "Антонов") Сергею Бычкову, заместителю начальника-начальнику безопасности авиатранспортного предприятия ГП "Антонов" Нетесову и директору авиатранспортного предприятия ГП Антонов" Харченко (заочно). По версии следствия, в январе-феврале 2022 года они неоднократно отказывали Нацгвардии в сооружении инженерно-фортификационных сооружений на территории аэропорта Гостомель, что привело к снижению обороноспособности объекта и, как следствие, захвату стратегического для обороны столицы объекта, передает .
И конечно же, ни Зеленский, Ни Ермак, ни Татаров, который с подачи Ермака курирует все силовые органы, ни Баканов
НИЧЕГО ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЛИ ??? !!!
Біхус ще треба нову серію про хто вбив Катю Ганзюк, а до 2019 року всім було цікаво, а тепер що пох?