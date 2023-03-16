СБУ подтвердила наличие гражданства РФ у жены и родственников бывшего заместителя председателя СВР Семочко

Служба безопасности Украины подтвердила, что супруга и родственники бывшего заместителя председателя Службы внешней разведки Сергея Семочко действительно имеют гражданство страны-агрессора.

Как сообщает Цензор.НЕТ, официальный документ публикует Bihus.info.

Bihus.Info опубликовало ответ СБУ на депутатское обращение, в котором подтверждается, что у супруги и родственников бывшего заместителя председателя СВР Сергея Семочко есть действующие паспорта России и налоговые номера.

В частности, в документе указано, что Татьяна Лысенко (жена Семочко), Анастасия Котон (ее дочь от первого брака), Владимир Котон (супруг Анастасии) и Станислав Лысенко (сын Татьяны от предыдущего брака) имеют гражданство России. В ответе приведены серия и номер каждого паспорта и индивидуальные налоговые номера.

Напомним, после расследования в 2018 году проекта Bihus.Info стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство.

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.

12 апреля пятый президент Петр Порошенко уволил первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. 27 мая Семочко обжаловал в Верховном Суде указ президента о своем увольнении. 16 августа Окружной административный суд Киева возобновил Сергея Семочко в должности заместителя председателя Службы внешней разведки.