12 669 84

СБУ подтвердила наличие гражданства РФ у жены и родственников бывшего заместителя председателя СВР Семочко

семочко

Служба безопасности Украины подтвердила, что супруга и родственники бывшего заместителя председателя Службы внешней разведки Сергея Семочко действительно имеют гражданство страны-агрессора.

Как сообщает Цензор.НЕТ, официальный документ публикует Bihus.info.

Bihus.Info опубликовало ответ СБУ на депутатское обращение, в котором подтверждается, что у супруги и родственников бывшего заместителя председателя СВР Сергея Семочко есть действующие паспорта России и налоговые номера.

В частности, в документе указано, что Татьяна Лысенко (жена Семочко), Анастасия Котон (ее дочь от первого брака), Владимир Котон (супруг Анастасии) и Станислав Лысенко (сын Татьяны от предыдущего брака) имеют гражданство России. В ответе приведены серия и номер каждого паспорта и индивидуальные налоговые номера.

Читайте также: СВР оспорила восстановление Семочко на службе: Решение невозможно исполнить

СБУ подтвердила наличие гражданства РФ у жены и родственников бывшего заместителя председателя СВР Семочко 01

Читайте также: Семочко отрекся от родных, и суд обязал Bihus.Info опровергнуть информацию о российских паспортах его родственников

Напомним, после расследования в 2018 году проекта Bihus.Info стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.

12 апреля пятый президент Петр Порошенко уволил первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. 27 мая Семочко обжаловал в Верховном Суде указ президента о своем увольнении. 16 августа Окружной административный суд Киева возобновил Сергея Семочко в должности заместителя председателя Службы внешней разведки.

тіпа у назначенного начальником СБУ самим Зеленських хрєн за які здібності Баканова дружина не громадянка Росії, а сам Баканов не агент ФСБ )))
16.03.2023 23:02 Ответить
+35
сбу підтвердило????
а за яким куйом сбу дивилось при його призначенні???
16.03.2023 23:03 Ответить
+28
де *** бігуси про Баканова ?
16.03.2023 23:03 Ответить
7очка )))
16.03.2023 23:00 Ответить
І Бавовна
16.03.2023 23:01 Ответить
де *** бігуси про Баканова ?
16.03.2023 23:03 Ответить
"Ето другоє".
16.03.2023 23:48 Ответить
Якщо Семочко шпигун, чому його не посадили? Мало того, при бубочці його знову повернули на посаду заступника сзр.
17.03.2023 08:02 Ответить
, А ГДЕ БАКАНОВ И ПОРТНОВ , НАУМОВ И ДЕМЧЕНКО ………… Почему высшее руководство 🤡🤢не дало взлететь « Мрії» на подготовленный аэродром в Лейпциге?
17.03.2023 05:36 Ответить
А у самого главного менеджера « найвеличайшего» бывшего помошника ,Рыга бандита -депутата Тадеева ‼️папаша ‼️ Полковник ФсбРф
17.03.2023 05:44 Ответить
А е єрмака цілий генерал
17.03.2023 08:32 Ответить
16.03.2023 23:02 Ответить
Цю посаду затверджує Президент.
16.03.2023 23:29 Ответить
Які президенти, таке і СБУ(((
16.03.2023 23:41 Ответить
Президент має перевіряти родичів? Колись чоловік який був приписаний по сусідству, хотів працювати в міліції. Міліціонери ходили по хатах і розпитували про нього.
17.03.2023 01:51 Ответить
Прикинь,в США и сейчас по хатам ходят и опрашивают соседей,
17.03.2023 01:57 Ответить
А тут проморгали. Але теперішні: Буданов(голова розвідки) живе в одному домі з Гогілашвілі(екс радником депутата Думи РФ Валуєва). Дружина Гогілашвілі секретарка Зеленського, має доступ до держтаємниці. Гогілашвілі недавно був громадянином РФ, не факт, що здав паспорт. В голови ОП тато громадянин рф, ветеран гру. Має зв'язки близькі до Путіна.
17.03.2023 02:09 Ответить
Так это работа СБУ проверять людей такого ранга и докладывать президенту.
17.03.2023 04:11 Ответить
та з усіх прасок журналісти-активісти кричать! Можно взагалі СБУ розпустити, але коли президент не хоче(!) слухати, то й не почує.
17.03.2023 11:26 Ответить
СБУ повинні детально перевірити особу і його родичів до сьомого коліна і результати цієї перевірки надати президенту ще до призначення.
показать весь комментарий
17.03.2023 05:52 Ответить
17.03.2023 08:34 Ответить
Ось, ось що важливо усвідомити суспільству!!!!
Скільки б не було перемог в окремих битвах остаточної перемоги над ворогом ніколи не буде поки є зрадник у вищому керівництві і ворог на нього розраховує і обов'язково використає.
17.03.2023 09:01 Ответить
Добре хоч у жінки Баканова рос громадянства не було.
Ато було б невдобно...
16.03.2023 23:05 Ответить
Як це не було?

Исполняющий обязанности главы СБУ Баканов прокомментировал российское гражданство жены
Он отметил, что жена до сих пор не получила украинский паспорт из-за «коррумпированной системы».

https://hromadske.ua/ru/posts/ispolnyayushij-obyazannosti-glavy-sbu-bakanov-prokommentiroval-rossijskoe-grazhdanstvo-zheny
17.03.2023 02:02 Ответить
"Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди"
16.03.2023 23:05 Ответить
и кто их туда поставил?
16.03.2023 23:07 Ответить
так Сёмочка по сравнению с Бакановім - єто мелочь.

кто поставил главой СБУ Баканова ?

не каким-то Сёмочкой, а главой СБУ, прекрасно зная наперёд, что его жена - гражданка России ?

КТО ?
16.03.2023 23:21 Ответить
**** ти решил что мелочь? Єто такая же угроза как и баканов. Тут нет мелочей
16.03.2023 23:24 Ответить
що не так з цим Семочко? В чому він обвинувачується?
17.03.2023 01:15 Ответить
Йооо вина лише громадянство дружини.
17.03.2023 01:52 Ответить
Зазначимо, президент Порошенко https://hromadske.ua/posts/poroshenko-zastupnika-golovi-sluzhbi-zovnishnoyi-rozvidki-semochka-zvilneno-z-posadi звільнив Семочка 12 квітня, а відповідний https://hromadske.ua/posts/oprilyudneno-ukaz-pro-zvilnennya-golovi-sluzhbi-zovnishnoyi-rozvidki-semochka указ був оприлюднений 16 квітня.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро https://hromadske.ua/posts/nabu-porushylo-spravu-proty-zastupnyka-hlavy-zovnishnoi-rozvidky-pislia-siuzhetu-nashykh-hroshei порушило кримінальну справу стосовно Семочка після публікації журналістського розслідування.

Журналісти програми «Наші гроші» 1 жовтня https://bihus.info/nerukhomist-na-200-milyoniv-rosiyski-pasporti-ta-200-smertey-taemnici-kerivnika-kontrrozvidki-sbu оприлюднили сюжет, у якому йдеться, що сім'я Семочка володіє будинками під Києвом загальною вартістю 8 мільйонів доларів,
а його найближчі родичі мають російські паспорти. Аналіз доходів родини Семочка за останні вісім років показує, що в них не мало б вистачити коштів і на один з будинків.
11 грудня Служба безпекиhttps://hromadske.ua/posts/sbu-pidtverdila-rosijske-gromadyanstvo-druzhini-ta-dochki-zastupnik-glavi-sluzhbi-zovnishnoyi-rozvidki-semochka підтвердила російське громадянство родичів Семочка.
https://hromadske.ua/posts/eks-zastupnik-golovi-sluzhbi-zovnishnoyi-rozvidki-semochko-hoche-ponovitis-na-posadi-cherez-sud
17.03.2023 02:06 Ответить
Ну, так чому ж його не посадили? Чому при зеленському його повернули назад, на його посаду?
показать весь комментарий
17.03.2023 08:06 Ответить
Та вам що, поро.. тобто семочко, в штани наклав?
17.03.2023 00:17 Ответить
Нормально его назначали при прошлой власти. Да еще на такие должности. А сколько таких еще всплывет....
16.03.2023 23:10 Ответить
Где генерал СБУ Наумов и кто его назначал?
16.03.2023 23:16 Ответить
"У нищих слуг нет" (с). Сам, все сам ищи. Можно ручками, можно ножками, а можно и яйцами.
16.03.2023 23:20 Ответить
Неприятно, когда тебя в твое же собственное зеленое дерьмо рылом тыкают, правда?
16.03.2023 23:22 Ответить
ляшку береги иван...!
17.03.2023 00:05 Ответить
Зато у нищих есть "Слуги народа"
17.03.2023 02:07 Ответить
Семочко такой же враг как и Наумов. Наумов такой же враг как и Семочко. Глупо противоставлять сорта говна. Нужно признать косяки и делать виводи
16.03.2023 23:27 Ответить
Нічого собі новина і знову бігусьонок? Як там "свинарчуки" бігусьонок? А чому такий неупереджений і немає "розслідування" про причетність реальних свинарчуків по розкраданню продуктів військових, через закупку яєць по 17, картоплі по 22 і яблук по 52 грн? Такий чесний? Думає, що ми все забулися? А як там мародери гуманітарки в Запоріжжі, Дніпрі, Києві, Одесі???? А що далі з паспортом дружини Семочко? Буде якась кримінальна справа? Якщо буде, то по якій статті і проти кого? Чи це виключно для дехтората 73%, щоб не розслаблялися? Тоді покажіть їм російські паспорти у половини влади, про зрадників "слуг", які в перші дні війни перейшли на бік ворога і ще кілька, які втекли з України.
показать весь комментарий
16.03.2023 23:11 Ответить
Бігус працював і працює на Беню підтримуючи Боневтіка, тема Пороха не закрита. Зеля ******** вже давно на реалізації мрії Бені - посадити Пороха, тому ці продажні "слідопити" і далі будуть злиті з СБУ дані виставляти як "сенсаційні розслідування", недаремно ж Бакланова туди запхали.
16.03.2023 23:54 Ответить
і шо, а у дєрьмака папа офіцер гру расіі.
16.03.2023 23:13 Ответить
Завтра принесуть довідку про те, що його мати стрибала у гречку. І нічого не зробите.
16.03.2023 23:29 Ответить
Під час виборчої компанії Зе* обіцяв розібратися з множинним громадянством. Навести лад.

Свій рос. паспорт він мабуть викупив у Патрушева у Омані.
16.03.2023 23:29 Ответить
"Как же он служил в очистке?" (с)
16.03.2023 23:31 Ответить
Такі "семочки" понад 30 років знищують країну. Важливо це розуміти і робити висновки, а не робити вигляд що до 2019 все було акуєнно
16.03.2023 23:33 Ответить
та ти шо! лиш із 2019 стало все зешібісь!
16.03.2023 23:38 Ответить
Якраз за Сємочко немає криміналу. А громадянство тата Єрмака нікого не хвилює?
17.03.2023 01:55 Ответить
А де гроші брав на таке розкішне життя з тумбочки ? Ви знаєте , що таке діаліз? Краще цього не знати бо це жах, так ось той Семочко заробляв на тих препаратах, що край необхідні для людей, що знаходяться на діалізі. Коли не вистачає цих ліків люди просто помирають, а тим часом йде банальне розкрадання державних грошей, ціни всанавлюють такі, що купівлі необхідних речовин знижуються, але зростає прибуток тих, хто контролює це. У 18 році замість Швейцарських препаратів купили індійські, які були просто « пустишкі».… В
17.03.2023 04:07 Ответить
Це й зараз продовжується спокійно............
17.03.2023 07:46 Ответить
соромно таке писати...Олена ,Ви ж начебто адекватна розумна людина! Як це нема криміналу? І не треба захищати одне зрадливе гівно, затуляючи його іншим. Це "два чоботи пара"
17.03.2023 11:28 Ответить
Багато питань було до Пороха, але ж він крутився, як міг, спасаючи країну. Багато що не зробив, але ж і зробив багато. Він хоч реагував на звинувачення, не те що зараз зелені ушлйобки на чолі з героїчним поцем.
16.03.2023 23:43 Ответить
А родственники Бигусьонка не в ФСБ работают ? А....а.
16.03.2023 23:46 Ответить
17.03.2023 00:49 Ответить
Це ще той кадр Порошенка.
Не зрозуміло, навіщо його так захищав і тримав на посаді до останнього, незважаючи на гучний скандал через копупцію і громадянство пітьми.
Можливо, це все це з тої самої колоди, звідки і реверанси з мертвечуком - "оман-1" тобто "мінськ-2".
17.03.2023 00:06 Ответить
"Смешались в кучу кони, люди"
17.03.2023 00:20 Ответить
Сємочко був на посаді 2 місяці. Оприлюднили громадянство його дружини і зразу був відсторонений.
17.03.2023 01:58 Ответить
Ага)) два місяці))
"Сергій Олексійович Семочко (1 листопада 1972, Ялта) - генерал-майор, перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України (31.07.2018 - 12.04.2019), начальник ГУ СБУ у Києві та області (2017-2018), начальник ГУ контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ (2015-2017)."
17.03.2023 07:43 Ответить
А тепер, про зради Семочко, будьте ласкаві. Чи піХус про це не доповів.
17.03.2023 10:44 Ответить
2023. Рік повномаштебне вторгнення. Сотні тисяч вбитих, депортованих, біженців.
Зебіли до виборів готуються. Знову під Пороха риють і те ж саме лайно, що у 2019 пережовують.

Буданов, гогілашвілі, баканов, ...
На що витрачає гроші сбУ, набу, сап?
17.03.2023 00:19 Ответить
оце любителів "шаленої бджілки" набігло з єдиним аргументом "а ти сам хто такий"
17.03.2023 00:21 Ответить
Не парся... Go на шашлики від зелі. Чи по фонтанам скакати в Маріку....)))
До речі де Баканов?
17.03.2023 09:32 Ответить
от тобі й на!! ніколи такого не було ,а тут знову....я пам"ятаю один такий сивочолий-сивочолий все щось про армію-мову-віру плів,а таких кадрів попризначав....
17.03.2023 00:22 Ответить
Та і не кажи Юра.... А я ось пам'ятаю один такий молодий, гарний, та спортивний всё про ,, Мы вам не ворьё какое-то!" плів , а таких кадрів попризначав , для яких красти, це як дихати!
17.03.2023 10:26 Ответить
мєдвєда могли б призначити а сбу і не помітило б кацапського громадянства
17.03.2023 00:49 Ответить
А коли буде закон забороняющий на державних посадах мати родню в країні- оккупанте ?
17.03.2023 00:51 Ответить
...плять...
17.03.2023 01:04 Ответить
СБУ не існує ! Це просто якась приватна організація зі своїми цілями та інтересами і ніяк Українськими
17.03.2023 01:16 Ответить
За https://t.me/stranaua/52986 інформацією видання Страна, він вважається людиною, близькою до глави Офісу президента Андрія Єрмака.
...
Але саме в останні два роки його кар'єра стрімко пішла угору.
У 2020 році він став першим заступником голови ГУ боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ.
У 2021 році став головою цього управління та заступником голови СБУ.
З 16 лютого 2022 року став заступником міністра МВС. Але після початку війни, 3 березня, повернувся до СБУ на посаду першого заступника голови.
25 березня 2022 року Малюку бцло присвоєно звання бригадного генерала.
17.03.2023 10:51 Ответить
Всі силові відомства в Україні курує Татаров

5 серпня 2020 року Володимир Зеленський призначив Татарова на посаду заступника керівника Офісу Президента України.

Татаров одна з ключових людей в українській правоохоронній системі.

Він зміг (окрім НАБУ та САП):???

Нацполіції, СБУ, на митниці, Державному бюро розслідувань та Бюро економічної безпеки.

https://biz.censor.net/r3396567
17.03.2023 02:18 Ответить
Помогали врагу захватить Гостомельский аэродром: СБУ разоблачила эпичных вредителей (+видео) Сб, 11/03/2023

Бывшее руководство госпредприятия «Антонов» изо всех сил препятствовали обороне объекта.

9 марта Служба безопасности Украины провела обыски и вручила подозрения советнику генерального директора ГП "Антонов" (экс-генеральному директору ГП "Антонов") Сергею Бычкову, заместителю начальника-начальнику безопасности авиатранспортного предприятия ГП "Антонов" Нетесову и директору авиатранспортного предприятия ГП Антонов" Харченко (заочно). По версии следствия, в январе-феврале 2022 года они неоднократно отказывали Нацгвардии в сооружении инженерно-фортификационных сооружений на территории аэропорта Гостомель, что привело к снижению обороноспособности объекта и, как следствие, захвату стратегического для обороны столицы объекта, передает .
17.03.2023 02:47 Ответить
"они НЕОДНОКРАТНО отказывали Нацгвардии !!!"

И конечно же, ни Зеленский, Ни Ермак, ни Татаров, который с подачи Ермака курирует все силовые органы, ни Баканов

НИЧЕГО ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЛИ ??? !!!
17.03.2023 02:50 Ответить
Достатньо що це знав батько Єрмака !
показать весь комментарий
17.03.2023 08:17 Ответить
Уже поздно расследовать. Информация уже ушла куратору на москву.
17.03.2023 06:42 Ответить
Фанаты Зе орут, но против фактов не попрешь. Все понимают кто отвечает за подбор кадров. У Зе команды наверное ( в военное время ) больше половины граждан московии и работников Ф СБ - все ничего , и раньше их хватало, но сейчас война. Если у регионала Тадеева был паспорт РФ , то почему у его помощника и друга Ермака его нет ( и о президента)
17.03.2023 08:01 Ответить
А батько Єрмака має український паспорт ?
17.03.2023 08:15 Ответить
Що Семочко, що Баканов, що Наумов. Це все корупційна мерзота, якій місце за гратами. А Семочко, ще й наглючий виявився, який почав судитися з журналістами. От і треба, щоб журналісти і медичні фірмі, яких він обдирав, через суд роздягли цю почвару.
17.03.2023 08:45 Ответить
Слухайте, а де Баканов?
17.03.2023 09:33 Ответить
Біхус пали)))) хоть під цією новиною можна побачити купку зебілів... І головне нікого не цікавить де Баканов? Серкєтутка Зелі (громадянство її чоловіка і зв'язки з ФСБ), Єрмак і єго батя...
Біхус ще треба нову серію про хто вбив Катю Ганзюк, а до 2019 року всім було цікаво, а тепер що пох?
17.03.2023 09:39 Ответить
А що робив гогішвілі на посаді заступника міністра внутрішніх справ? А що він робив в будинку разом з Будановим і секретуткою Зелі?
17.03.2023 10:52 Ответить
 
 