СБУ подтвердила наличие гражданства РФ у жены и родственников бывшего заместителя председателя СВР Семочко
Служба безопасности Украины подтвердила, что супруга и родственники бывшего заместителя председателя Службы внешней разведки Сергея Семочко действительно имеют гражданство страны-агрессора.
Как сообщает Цензор.НЕТ, официальный документ публикует Bihus.info.
Bihus.Info опубликовало ответ СБУ на депутатское обращение, в котором подтверждается, что у супруги и родственников бывшего заместителя председателя СВР Сергея Семочко есть действующие паспорта России и налоговые номера.
В частности, в документе указано, что Татьяна Лысенко (жена Семочко), Анастасия Котон (ее дочь от первого брака), Владимир Котон (супруг Анастасии) и Станислав Лысенко (сын Татьяны от предыдущего брака) имеют гражданство России. В ответе приведены серия и номер каждого паспорта и индивидуальные налоговые номера.
Напомним, после расследования в 2018 году проекта Bihus.Info стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство.
Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.
12 апреля пятый президент Петр Порошенко уволил первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. 27 мая Семочко обжаловал в Верховном Суде указ президента о своем увольнении. 16 августа Окружной административный суд Киева возобновил Сергея Семочко в должности заместителя председателя Службы внешней разведки.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а за яким куйом сбу дивилось при його призначенні???
Скільки б не було перемог в окремих битвах остаточної перемоги над ворогом ніколи не буде поки є зрадник у вищому керівництві і ворог на нього розраховує і обов'язково використає.
Ато було б невдобно...
Исполняющий обязанности главы СБУ Баканов прокомментировал российское гражданство жены
Он отметил, что жена до сих пор не получила украинский паспорт из-за «коррумпированной системы».
https://hromadske.ua/ru/posts/ispolnyayushij-obyazannosti-glavy-sbu-bakanov-prokommentiroval-rossijskoe-grazhdanstvo-zheny
кто поставил главой СБУ Баканова ?
не каким-то Сёмочкой, а главой СБУ, прекрасно зная наперёд, что его жена - гражданка России ?
КТО ?
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро https://hromadske.ua/posts/nabu-porushylo-spravu-proty-zastupnyka-hlavy-zovnishnoi-rozvidky-pislia-siuzhetu-nashykh-hroshei порушило кримінальну справу стосовно Семочка після публікації журналістського розслідування.
Журналісти програми «Наші гроші» 1 жовтня https://bihus.info/nerukhomist-na-200-milyoniv-rosiyski-pasporti-ta-200-smertey-taemnici-kerivnika-kontrrozvidki-sbu оприлюднили сюжет, у якому йдеться, що сім'я Семочка володіє будинками під Києвом загальною вартістю 8 мільйонів доларів,
а його найближчі родичі мають російські паспорти. Аналіз доходів родини Семочка за останні вісім років показує, що в них не мало б вистачити коштів і на один з будинків.
11 грудня Служба безпекиhttps://hromadske.ua/posts/sbu-pidtverdila-rosijske-gromadyanstvo-druzhini-ta-dochki-zastupnik-glavi-sluzhbi-zovnishnoyi-rozvidki-semochka підтвердила російське громадянство родичів Семочка.
https://hromadske.ua/posts/eks-zastupnik-golovi-sluzhbi-zovnishnoyi-rozvidki-semochko-hoche-ponovitis-na-posadi-cherez-sud
Свій рос. паспорт він мабуть викупив у Патрушева у Омані.
Не зрозуміло, навіщо його так захищав і тримав на посаді до останнього, незважаючи на гучний скандал через копупцію і громадянство пітьми.
Можливо, це все це з тої самої колоди, звідки і реверанси з мертвечуком - "оман-1" тобто "мінськ-2".
"Сергій Олексійович Семочко (1 листопада 1972, Ялта) - генерал-майор, перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України (31.07.2018 - 12.04.2019), начальник ГУ СБУ у Києві та області (2017-2018), начальник ГУ контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ (2015-2017)."
Зебіли до виборів готуються. Знову під Пороха риють і те ж саме лайно, що у 2019 пережовують.
Буданов, гогілашвілі, баканов, ...
На що витрачає гроші сбУ, набу, сап?
До речі де Баканов?
...
Але саме в останні два роки його кар'єра стрімко пішла угору.
У 2020 році він став першим заступником голови ГУ боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ.
У 2021 році став головою цього управління та заступником голови СБУ.
З 16 лютого 2022 року став заступником міністра МВС. Але після початку війни, 3 березня, повернувся до СБУ на посаду першого заступника голови.
25 березня 2022 року Малюку бцло присвоєно звання бригадного генерала.
5 серпня 2020 року Володимир Зеленський призначив Татарова на посаду заступника керівника Офісу Президента України.
Татаров одна з ключових людей в українській правоохоронній системі.
Він зміг (окрім НАБУ та САП):???
Нацполіції, СБУ, на митниці, Державному бюро розслідувань та Бюро економічної безпеки.
https://biz.censor.net/r3396567
Бывшее руководство госпредприятия «Антонов» изо всех сил препятствовали обороне объекта.
9 марта Служба безопасности Украины провела обыски и вручила подозрения советнику генерального директора ГП "Антонов" (экс-генеральному директору ГП "Антонов") Сергею Бычкову, заместителю начальника-начальнику безопасности авиатранспортного предприятия ГП "Антонов" Нетесову и директору авиатранспортного предприятия ГП Антонов" Харченко (заочно). По версии следствия, в январе-феврале 2022 года они неоднократно отказывали Нацгвардии в сооружении инженерно-фортификационных сооружений на территории аэропорта Гостомель, что привело к снижению обороноспособности объекта и, как следствие, захвату стратегического для обороны столицы объекта, передает .
И конечно же, ни Зеленский, Ни Ермак, ни Татаров, который с подачи Ермака курирует все силовые органы, ни Баканов
НИЧЕГО ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЛИ ??? !!!
Біхус ще треба нову серію про хто вбив Катю Ганзюк, а до 2019 року всім було цікаво, а тепер що пох?