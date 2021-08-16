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ОАСК восстановил Семочко в должности замглавы Службы внешней разведки

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ОАСК восстановил Семочко в должности замглавы Службы внешней разведки

Окружной административный суд Киева (ОАСК) после решения Верховного Суда о признании противоправным указа об увольнении Сергея Семочко с должности первого замглавы Службы внешней разведки (СВР) полностью удовлетворил иск Семочко и восстановил его в должности

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе ОАСК, информирует Цензор.НЕТ.

"В мае 2021 года ОАСК возобновил производство по административному делу и 11 августа вынес решение, которым удовлетворил иск Семочко о восстановлении в должности",- сказали в пресс-службе ОАСК.

По информации пресс-службы суда, суд возобновил Семочко на воинской службе в СВР с 3 сентября 2019 года на должности первого заместителя главы СВР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР должно закрыть дело в отношении Порошенко из-за назначения Семочко, - адвокаты

Как сообщалось, в январе 2021 года Кассационный административный суд Верховного суда признал противоправным и отменил указ президента об увольнении Сергея Семочко с должности первого заместителя главы СВР.

"Признать противоправным и отменить указ президента Украины от 12.04.2019 года "Об увольнении Семочко с должности заместителя главы Службы внешней разведки Украины", - говорится в решении суда по иску Семочко к президенту и СВР как третьему лицу на стороне ответчика о признании противоправным и отмене указа, а также восстановлении в должности.

В Верховном суде тогда пояснили, что иск удовлетворен частично, лишь в признании противоправным и отмене указа, в удовлетворении остальных требований - восстановлении на должности - суд отказал.

Также читайте: Верховный Суд не восстановил Семочко в должности, - СВР

Пятый президент Украины Петр Порошенко подозревался ГБР в незаконном назначении Сергея Семочко первым заместителем главы СВР.

Напомним, после расследования проекта "Наші гроші" стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ,более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.

12 апреля 2019 года пятый президент Петр Порошенко уволил первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. 27 мая Семочко обжаловал в Верховном Суде указ президента о своем увольнении.
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Топ комментарии
+41
Ви забуваєте, що реформа при Порошенко ПОЧАЛАСЬ. Але його при владі вже немає більше двох років. Хоча, коли очі залити зелайном - цього не видно ОАСК поновив Семочка на посаді заступника голови Служби зовнішньої розвідки - Цензор.НЕТ 6675
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16.08.2021 16:12
+35
ОАСК восстановил Семочко в должности замглавы Службы внешней разведки - Цензор.НЕТ 6698ну що вава тепер це твій геморой
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16.08.2021 15:42
+33
ОАСК поновив Семочка на посаді заступника голови Служби зовнішньої розвідки - Цензор.НЕТ 458
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16.08.2021 16:19
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Молодец мужик!
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16.08.2021 18:06 Ответить
та чого ви паритеся через Семочка. Його карєрний ріст та непотопляємість пояснюється дуже просто. Він по дружині є родичем Боголюбова (партнера Ігоря Валерійовича) їх будинки поруч. Він з простого криміського майора СБУ став генералом СБУ. а після спроби корупції в СБУ на посаді нач по Києву його за подачі Кондратюка перевели у СЗР першим замом. А тепер знову при посаді, за рішенням суду. Правда, Кондратюка вже немає.
Зараз гнусавий підтвердить рішення суду і у СЗР буде два перших зами. А кримінал проти Пороха дивлячись на безглуздість позовних вимог був викликаний зробити вигідним саме рішення ОАСК про поновлення на роботі. і сюди ж прибили і рішення Верховного Суду, а також кримінальну справу проти попередника Кондратюка А хто в нього ходатай в ОПі нескладно виявити.
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16.08.2021 18:15 Ответить
Не пойму ,почему Янык ещё не подал в суд на восстановление 😁😁😁😁😁😁
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16.08.2021 18:30 Ответить
вот если ваш комент прочитает, тогда ждать осталось недолго
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17.08.2021 21:24 Ответить
Думаю он такое давно читал, только ему страшно😁😁😁😁
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18.08.2021 20:13 Ответить
Срут на голову казацкому роду...
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16.08.2021 18:43 Ответить
да срут - это мелочи, вон по СИЗО распихивают
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17.08.2021 21:25 Ответить
Таких корумпованих і продажних ********* як Сьомочко потрібно знищувати цілими родинами (бо їх діти такі ж самі і все життя своє жили з корупції та зради, тобто в борг у народу України - аборги треба відшкодовувати!) разом з тими хто їх просуває та поновлює на посадах. Тільки Суди Лінча здатні зупинити корупцію в прогнившій країні. ... Під час війни повертати на посади відкритих зрадників здатні тільки такі ж самі зрадники... ОАСК поновив Семочка на посаді заступника голови Служби зовнішньої розвідки - Цензор.НЕТ 159
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16.08.2021 19:38 Ответить
О, Пьотралексеіч повинен бути задоволений. Може і йому через ОАСК поновитися на посаді президента? Як ні як потужна судова реформа в дії. (Ох відчуваю, що на три доби відключать мене любителі соєвого шоколаду.)
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16.08.2021 20:21 Ответить
Был зебилом - зебилом и останешься
Походу оаском с удовольствием и осёл для своих целей пользуется , вон недавний пример с Витренко , а Пети уже два года у власти нет , а он до сих пор у тебя с языка не слазит
Пы сы кстати в твоём коменте тема талибов и поршенко не раскрыта
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16.08.2021 21:11 Ответить
та майте совість, почесним талібом є Яценюк: ОАСК поновив Семочка на посаді заступника голови Служби зовнішньої розвідки - Цензор.НЕТ 3457
ОАСК поновив Семочка на посаді заступника голови Служби зовнішньої розвідки - Цензор.НЕТ 8455
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17.08.2021 09:35 Ответить
Какой ужас творится! Назарова поновили, теперь этого рашистского ушлепка!... ОАСК поновив Семочка на посаді заступника голови Служби зовнішньої розвідки - Цензор.НЕТ 9739 Да здравствует бЗдЕ!
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16.08.2021 22:12 Ответить
Сміятись з цього чи плакати...
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16.08.2021 22:33 Ответить
Схоже - що це оаск (вовчий суд) ще не одного президента переживе.
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16.08.2021 22:34 Ответить
Такими темпами Янукович буде скоро на Банковій .А Зеленського ОАСК відправить до Ростова....
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16.08.2021 23:00 Ответить
А що, кацапське кубло під назвою ОАСК, ще працює...!? ОАСК поновив Семочка на посаді заступника голови Служби зовнішньої розвідки - Цензор.НЕТ 2572
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17.08.2021 07:49 Ответить
да уж...срочно судебную реформу.
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17.08.2021 08:45 Ответить
і не кажи, лайно залите виборцям з усіх моніторів від 2015року, захопило весь орган, що висить на шиї. З чим, тебе і вітаю Зе!Бень суперінтелектуальний. ОАСК поновив Семочка на посаді заступника голови Служби зовнішньої розвідки - Цензор.НЕТ 6887
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17.08.2021 12:36 Ответить
Вот как хочет человек Родину защищать на посту первого замглавы Службы внешней разведки (СВР)!
Ничто его не может на этом пути!
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17.08.2021 10:43 Ответить
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