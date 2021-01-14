Верховный Суд не восстановил Семочко в должности, - СВР

Верховный суд не восстановил Сергея Семочко в должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины.

Об этом говорится в сообщении на странице СВР в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Решением Верховного Суда от 13 января 2021 г. исковое заявление гражданина Семочко С.А. удовлетворено частично: признан противоправным и отменен указ Президента Украины П. Порошенко от 12 апреля 2019 №143 / 2019 "Об увольнении Семочко С.А. с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины "из-за нарушения процедуры подготовки указа", - отмечается в сообщении.

В то же время Верховным Судом отказано Семочко в удовлетворении его исковых требований о восстановлении в должности, подчеркнули в СВР.

Отмечается, что в указанном процессе СВР выступала третьим лицом, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Напомним, после расследования проекта "Наші гроші" стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ,более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.

12 апреля 2019 года пятый президент Петр Порошенко уволил первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. 27 мая Семочко обжаловал в Верховном Суде указ президента о своем увольнении.