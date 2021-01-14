РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10348 посетителей онлайн
Новости
9 262 41

Верховный Суд не восстановил Семочко в должности, - СВР

Верховный Суд не восстановил Семочко в должности, - СВР

Верховный суд не восстановил Сергея Семочко в должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины.

Об этом говорится в сообщении на странице СВР в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Решением Верховного Суда от 13 января 2021 г. исковое заявление гражданина Семочко С.А. удовлетворено частично: признан противоправным и отменен указ Президента Украины П. Порошенко от 12 апреля 2019 №143 / 2019 "Об увольнении Семочко С.А. с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины "из-за нарушения процедуры подготовки указа", - отмечается в сообщении.

В то же время Верховным Судом отказано Семочко в удовлетворении его исковых требований о восстановлении в должности, подчеркнули в СВР.

Также читайте: Верховный Суд отменил указ об увольнении Семочко с должности замглавы Службы внешней разведки

Отмечается, что в указанном процессе СВР выступала третьим лицом, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Напомним, после расследования проекта "Наші гроші" стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ,более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.

12 апреля 2019 года пятый президент Петр Порошенко уволил первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. 27 мая Семочко обжаловал в Верховном Суде указ президента о своем увольнении.

Автор: 

Верховный Суд (1105) СВР (174) юстиция (758) Семочко Сергей (58)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+29
Опять Семочко, где следственная комиссия по предательству в деле вагнеровцев?
показать весь комментарий
14.01.2021 20:34 Ответить
+21
От дивіться,спочатку був Лєрос,що відкрив правду про зєлєнского і його оточення.Вказав чітко на проросійску складову,тепер Ясько робить те саме.
Що ще вам потрібно?Вам вже просто хором кричать про це.
показать весь комментарий
14.01.2021 20:33 Ответить
+20
США вводять санкції проти соратників Зеленського, напряму кажуть - це російська агентура. Зеленський тупо мовчить а потім каже, ну да, моє оточення - рос.агентура і що? Тобто тупо визнає, що владу в нас захопила Росія, "але краще послухайте про відпочинок Порошенка".
показать весь комментарий
14.01.2021 20:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От дивіться,спочатку був Лєрос,що відкрив правду про зєлєнского і його оточення.Вказав чітко на проросійску складову,тепер Ясько робить те саме.
Що ще вам потрібно?Вам вже просто хором кричать про це.
показать весь комментарий
14.01.2021 20:33 Ответить
до тих, хто не почув на стадіоні "павстанци данбаса" і "сайдьомся пасрединє" ніхто не докричиться.
показать весь комментарий
15.01.2021 00:55 Ответить
Опять Семочко, где следственная комиссия по предательству в деле вагнеровцев?
показать весь комментарий
14.01.2021 20:34 Ответить
там где могилка Вавки ......вот как только могилка будет будет сказана ВСЯ ПРАВДА И ПОКАЗАНЫ И ДОСЬЕ И КЛИЧКИ И ЧЕКИ И АДРЕСА И ПЕРЕПИСКА И ЗВОНКИ ДУМАЮ Американцы и Европа давно все знает и фиксирует...
показать весь комментарий
14.01.2021 20:39 Ответить
Одно другому никак не противоречит.Не переводи стрелки.
показать весь комментарий
14.01.2021 22:06 Ответить
Как не противоречит? С Семочко давно все ясно, хотя это не Баканов, которого взяли на должность "в соответствии с законом"? А с вагнеровцами что, тишина?
показать весь комментарий
15.01.2021 11:03 Ответить
Народ не разбирается в людях. Вот и Семочко честнейший человек оказался. Нам всегда теперь суды будут указывать на людей, которые являются совестью и честью нашей страны.
показать весь комментарий
14.01.2021 20:37 Ответить
Віслюк почне боротися із своїм 73% лохторатом?

Верховный Суд не восстановил Семочко в должности, - СВР - Цензор.НЕТ 4191
показать весь комментарий
14.01.2021 20:40 Ответить
А в чому скандальність Семочка? Йому закидали, що рідня має громадянство рф. А у Баканова дружина громадянка рф і про нього чомусь не кажуть "скандальний Баканов"
показать весь комментарий
14.01.2021 20:38 Ответить
Кожен баран, свого часу, буде за свою ногу підвішений.
показать весь комментарий
14.01.2021 20:40 Ответить
Верховный Суд не восстановил Семочко в должности, - СВР - Цензор.НЕТ 5388
показать весь комментарий
14.01.2021 20:42 Ответить
Верховный Суд не восстановил Семочко в должности, - СВР - Цензор.НЕТ 1801
показать весь комментарий
14.01.2021 20:48 Ответить
более 200 смертей на руках у Семочко читаем статью аль лишь бы отработать у зеленой плотвы протухшую мацу?????
показать весь комментарий
14.01.2021 20:41 Ответить
корупція-погугліть-що точно памьятаю він кришував доставку з закордону препаратів для людей с нирковою недостатністю
показать весь комментарий
14.01.2021 20:41 Ответить
Верховный Суд не восстановил Семочко в должности, - СВР - Цензор.НЕТ 7653
показать весь комментарий
14.01.2021 20:49 Ответить
показать весь комментарий
14.01.2021 20:41 Ответить
Так скандальность и там и там.И тогда и теперь говорят.Тогда тогда Он был классный,а теперь Этот предатель.Прям двойные стандарты.
показать весь комментарий
14.01.2021 21:57 Ответить
США вводять санкції проти соратників Зеленського, напряму кажуть - це російська агентура. Зеленський тупо мовчить а потім каже, ну да, моє оточення - рос.агентура і що? Тобто тупо визнає, що владу в нас захопила Росія, "але краще послухайте про відпочинок Порошенка".
показать весь комментарий
14.01.2021 20:44 Ответить
Он не соратник Зеленского.Просто один из депутатов.А вот соратники пети,так называемые "решалы" кононенко и грановский-в розыске.Это-факт.
показать весь комментарий
14.01.2021 22:01 Ответить
Ответь шо-нибудь,если ты не тупой петебот.Долларовый миллионер https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/10/2/7193844/ https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/10/2/7193844/ ,назначенный петей,это нормально?
показать весь комментарий
14.01.2021 23:37 Ответить
ТЮ!
показать весь комментарий
14.01.2021 20:50 Ответить
"Восстановил" и "Не восстановил" в течение одного и того же дня.
показать весь комментарий
14.01.2021 21:06 Ответить
Прямо как игра в наперстки, попробуй угадай.
показать весь комментарий
14.01.2021 21:16 Ответить
показать весь комментарий
14.01.2021 21:27 Ответить
разведчик мощный
показать весь комментарий
14.01.2021 21:11 Ответить
Верховный суд оживил Щербицкого.
показать весь комментарий
14.01.2021 21:40 Ответить
шо, родич?
показать весь комментарий
14.01.2021 23:08 Ответить
Помните известного А.Райкина: Я ему это не сказал, я ему это подумал!
показать весь комментарий
14.01.2021 21:48 Ответить
Откуда у зама СВР недвижимости на 8млн.. баксов..!? Пане Порошенко, це до Вас питання..?
показать весь комментарий
14.01.2021 22:09 Ответить
Вывсёврёти.Украинская правда тоже врёт https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/10/2/7193844/
Вас в спам.И вообще,всех несогласных-в спам.Евросолидарная мечта.
показать весь комментарий
14.01.2021 22:17 Ответить
На посаді не поновив. Але відмінив звільнення!! Тоб то він піде на іншу посаду, може ще доходнішу...
показать весь комментарий
14.01.2021 22:20 Ответить
Отримає купу бабла за вимушений прогул.
показать весь комментарий
15.01.2021 00:25 Ответить
от чесно, нахіба нам потрібні такі розвідники
показать весь комментарий
14.01.2021 23:10 Ответить
а нужна ли Украине проситуирующая служба внешней разведки, если оно выступало третьим лицом, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора. Видать к толстожёпости разведческих генералов прилипла еще и туболобость со слабоумием...
показать весь комментарий
15.01.2021 06:13 Ответить
ВЫ идиоты?
Вы думаете, у всех ДЕЙСТВУЮЩИХ начальников, судей, прокуроров и пр. меньше имущества?
Катята, млять, слепые!
Подойдите к любому министерству и сравните стоящие машины с зарплатами их владельцев!
показать весь комментарий
15.01.2021 11:44 Ответить
 
 