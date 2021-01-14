Верховний Суд не поновив Семочка на посаді, - СЗР

Верховний суд не поновив Сергія Семочка на посаді першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці СЗР у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Рішенням Верховного Суду від 13 січня 2021 р позовну заяву громадянина Семочка С.А. задоволено частково: визнано протиправним і скасовано указ президента України П. Порошенка від 12 квітня 2019 №143/2019" Про звільнення Семочка С.А. з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України "через порушення процедури підготовки указу", - наголошується в повідомленні.

Водночас Верховний Суд відмовив Семочку в задоволенні його позовних вимог про поновлення на посаді, підкреслили в СЗР.

Зазначається, що в цьому процесі СЗР виступала третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору.

Нагадаємо, після розслідування проєкту "Наші гроші" стало відомо, що сім'я заступника голови зовнішньої розвідки України Семочка володіє елітною нерухомістю на $8 млн, користується вертольотом і дорогими позашляховиками. Крім того, 8 родичів заступника голови зовнішньої розвідки України Семочка мають російське громадянство. Водночас, за даними ЗМІ, понад 200 осіб померло через втручання екскерівника економічної контррозвідки СБУ Семочка в закупівлю ліків для діалізу.

Національне антикорупційне бюро почало кримінальне провадження щодо першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Сергія Семочка.

12 квітня п'ятий президент Петро Порошенко звільнив першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. 27 травня Семочко оскаржив у Верховному Суді указ президента про своє звільнення.