УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9782 відвідувача онлайн
Новини
9 262 41

Верховний Суд не поновив Семочка на посаді, - СЗР

Верховний Суд не поновив Семочка на посаді, - СЗР

Верховний суд не поновив Сергія Семочка на посаді першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці СЗР у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Рішенням Верховного Суду від 13 січня 2021 р позовну заяву громадянина Семочка С.А. задоволено частково: визнано протиправним і скасовано указ президента України П. Порошенка від 12 квітня 2019 №143/2019" Про звільнення Семочка С.А. з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України "через порушення процедури підготовки указу", - наголошується в повідомленні.

Читайте також: Верховний Суд скасував указ про звільнення Семочка з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки

Водночас Верховний Суд відмовив Семочку в задоволенні його позовних вимог про поновлення на посаді, підкреслили в СЗР.

Зазначається, що в цьому процесі СЗР виступала третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд продовжив термін розслідування у справі про призначення Семочка до 10 жовтня. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, після розслідування проєкту "Наші гроші" стало відомо, що сім'я заступника голови зовнішньої розвідки України Семочка володіє елітною нерухомістю на $8 млн, користується вертольотом і дорогими позашляховиками. Крім того, 8 родичів заступника голови зовнішньої розвідки України Семочка мають російське громадянство. Водночас, за даними ЗМІ, понад 200 осіб померло через втручання екскерівника економічної контррозвідки СБУ Семочка в закупівлю ліків для діалізу.

Національне антикорупційне бюро почало кримінальне провадження щодо першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Сергія Семочка.

12 квітня п'ятий президент Петро Порошенко звільнив першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. 27 травня Семочко оскаржив у Верховному Суді указ президента про своє звільнення.

Автор: 

Верховний Суд (1204) СЗР Служба зовнішньої розвідки (160) юстиція (732) Семочко Сергій (67)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+29
Опять Семочко, где следственная комиссия по предательству в деле вагнеровцев?
показати весь коментар
14.01.2021 20:34 Відповісти
+21
От дивіться,спочатку був Лєрос,що відкрив правду про зєлєнского і його оточення.Вказав чітко на проросійску складову,тепер Ясько робить те саме.
Що ще вам потрібно?Вам вже просто хором кричать про це.
показати весь коментар
14.01.2021 20:33 Відповісти
+20
США вводять санкції проти соратників Зеленського, напряму кажуть - це російська агентура. Зеленський тупо мовчить а потім каже, ну да, моє оточення - рос.агентура і що? Тобто тупо визнає, що владу в нас захопила Росія, "але краще послухайте про відпочинок Порошенка".
показати весь коментар
14.01.2021 20:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От дивіться,спочатку був Лєрос,що відкрив правду про зєлєнского і його оточення.Вказав чітко на проросійску складову,тепер Ясько робить те саме.
Що ще вам потрібно?Вам вже просто хором кричать про це.
показати весь коментар
14.01.2021 20:33 Відповісти
до тих, хто не почув на стадіоні "павстанци данбаса" і "сайдьомся пасрединє" ніхто не докричиться.
показати весь коментар
15.01.2021 00:55 Відповісти
Опять Семочко, где следственная комиссия по предательству в деле вагнеровцев?
показати весь коментар
14.01.2021 20:34 Відповісти
там где могилка Вавки ......вот как только могилка будет будет сказана ВСЯ ПРАВДА И ПОКАЗАНЫ И ДОСЬЕ И КЛИЧКИ И ЧЕКИ И АДРЕСА И ПЕРЕПИСКА И ЗВОНКИ ДУМАЮ Американцы и Европа давно все знает и фиксирует...
показати весь коментар
14.01.2021 20:39 Відповісти
Одно другому никак не противоречит.Не переводи стрелки.
показати весь коментар
14.01.2021 22:06 Відповісти
Как не противоречит? С Семочко давно все ясно, хотя это не Баканов, которого взяли на должность "в соответствии с законом"? А с вагнеровцами что, тишина?
показати весь коментар
15.01.2021 11:03 Відповісти
Народ не разбирается в людях. Вот и Семочко честнейший человек оказался. Нам всегда теперь суды будут указывать на людей, которые являются совестью и честью нашей страны.
показати весь коментар
14.01.2021 20:37 Відповісти
Віслюк почне боротися із своїм 73% лохторатом?

Верховный Суд не восстановил Семочко в должности, - СВР - Цензор.НЕТ 4191
показати весь коментар
14.01.2021 20:40 Відповісти
А в чому скандальність Семочка? Йому закидали, що рідня має громадянство рф. А у Баканова дружина громадянка рф і про нього чомусь не кажуть "скандальний Баканов"
показати весь коментар
14.01.2021 20:38 Відповісти
Кожен баран, свого часу, буде за свою ногу підвішений.
показати весь коментар
14.01.2021 20:40 Відповісти
Верховный Суд не восстановил Семочко в должности, - СВР - Цензор.НЕТ 5388
показати весь коментар
14.01.2021 20:42 Відповісти
Верховный Суд не восстановил Семочко в должности, - СВР - Цензор.НЕТ 1801
показати весь коментар
14.01.2021 20:48 Відповісти
более 200 смертей на руках у Семочко читаем статью аль лишь бы отработать у зеленой плотвы протухшую мацу?????
показати весь коментар
14.01.2021 20:41 Відповісти
корупція-погугліть-що точно памьятаю він кришував доставку з закордону препаратів для людей с нирковою недостатністю
показати весь коментар
14.01.2021 20:41 Відповісти
Верховный Суд не восстановил Семочко в должности, - СВР - Цензор.НЕТ 7653
показати весь коментар
14.01.2021 20:49 Відповісти
показати весь коментар
14.01.2021 20:41 Відповісти
Так скандальность и там и там.И тогда и теперь говорят.Тогда тогда Он был классный,а теперь Этот предатель.Прям двойные стандарты.
показати весь коментар
14.01.2021 21:57 Відповісти
США вводять санкції проти соратників Зеленського, напряму кажуть - це російська агентура. Зеленський тупо мовчить а потім каже, ну да, моє оточення - рос.агентура і що? Тобто тупо визнає, що владу в нас захопила Росія, "але краще послухайте про відпочинок Порошенка".
показати весь коментар
14.01.2021 20:44 Відповісти
Он не соратник Зеленского.Просто один из депутатов.А вот соратники пети,так называемые "решалы" кононенко и грановский-в розыске.Это-факт.
показати весь коментар
14.01.2021 22:01 Відповісти
Ответь шо-нибудь,если ты не тупой петебот.Долларовый миллионер https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/10/2/7193844/ https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/10/2/7193844/ ,назначенный петей,это нормально?
показати весь коментар
14.01.2021 23:37 Відповісти
ТЮ!
показати весь коментар
14.01.2021 20:50 Відповісти
"Восстановил" и "Не восстановил" в течение одного и того же дня.
показати весь коментар
14.01.2021 21:06 Відповісти
Прямо как игра в наперстки, попробуй угадай.
показати весь коментар
14.01.2021 21:16 Відповісти
показати весь коментар
14.01.2021 21:27 Відповісти
разведчик мощный
показати весь коментар
14.01.2021 21:11 Відповісти
Верховный суд оживил Щербицкого.
показати весь коментар
14.01.2021 21:40 Відповісти
шо, родич?
показати весь коментар
14.01.2021 23:08 Відповісти
Помните известного А.Райкина: Я ему это не сказал, я ему это подумал!
показати весь коментар
14.01.2021 21:48 Відповісти
Откуда у зама СВР недвижимости на 8млн.. баксов..!? Пане Порошенко, це до Вас питання..?
показати весь коментар
14.01.2021 22:09 Відповісти
Вывсёврёти.Украинская правда тоже врёт https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/10/2/7193844/
Вас в спам.И вообще,всех несогласных-в спам.Евросолидарная мечта.
показати весь коментар
14.01.2021 22:17 Відповісти
На посаді не поновив. Але відмінив звільнення!! Тоб то він піде на іншу посаду, може ще доходнішу...
показати весь коментар
14.01.2021 22:20 Відповісти
Отримає купу бабла за вимушений прогул.
показати весь коментар
15.01.2021 00:25 Відповісти
от чесно, нахіба нам потрібні такі розвідники
показати весь коментар
14.01.2021 23:10 Відповісти
а нужна ли Украине проситуирующая служба внешней разведки, если оно выступало третьим лицом, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора. Видать к толстожёпости разведческих генералов прилипла еще и туболобость со слабоумием...
показати весь коментар
15.01.2021 06:13 Відповісти
ВЫ идиоты?
Вы думаете, у всех ДЕЙСТВУЮЩИХ начальников, судей, прокуроров и пр. меньше имущества?
Катята, млять, слепые!
Подойдите к любому министерству и сравните стоящие машины с зарплатами их владельцев!
показати весь коментар
15.01.2021 11:44 Відповісти
 
 