ОАСК поновив Семочка на посаді заступника голови Служби зовнішньої розвідки
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Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) після рішення Верховного Суду про визнання протиправним указу про звільнення Сергія Семочка з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки (СЗР) повністю задовольнив позов Семочка і поновив його на посаді
Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили в пресслужбі ОАСК, інформує Цензор.НЕТ.
"У травні 2021 року ОАСК відновив провадження в адміністративній справі і 11 серпня ухвалив рішення, яким задовольнив позов Семочка про поновлення на посаді", - сказали в пресслужбі ОАСК.
За інформацією пресслужби суду, суд поновив Семочка на військовій службі в СЗР із 3 вересня 2019 року на посаді першого заступника голови СЗР.
Як повідомлялося, в січні 2021 року Касаційний адміністративний суд Верховного Суду визнав протиправним і скасував указ президента про звільнення Сергія Семочка з посади першого заступника глави СЗР.
"Визнати протиправним та скасувати указ президента України від 12.04.2019 року "Про звільнення Семочка з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться в рішенні суду за позовом Семочка до президента і СЗР як третьої особи на боці відповідача про визнання протиправним та скасування указу, а також поновлення на посаді.
У Верховному Суді тоді пояснили, що позов задоволено частково, лише щодо визнання протиправним і скасування указу, в задоволенні решти вимог - поновлення на посаді - суд відмовив.
П'ятий президент України Петро Порошенко підозрювався ДБР у незаконному призначенні Сергія Семочка першим заступником глави СЗР.
Нагадаємо, після розслідування проєкту "Наші гроші" стало відомо, що сім'я заступника голови зовнішньої розвідки України Семочка володіє елітною нерухомістю на $8 млн, користується вертольотом і дорогими позашляховиками. Крім того, 8 родичів заступника голови зовнішньої розвідки України Семочка мають російське громадянство. Водночас, за даними ЗМІ, понад 200 осіб померли через втручання екскерівника економічної контррозвідки СБУ Семочка в закупівлю ліків для діалізу.
Національне антикорупційне бюро почало кримінальне провадження щодо першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Сергія Семочка.
12 квітня 2019 року п'ятий президент Петро Порошенко звільнив першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. 27 травня Семочко оскаржив у Верховному Суді указ президента про своє звільнення.
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Зараз гнусавий підтвердить рішення суду і у СЗР буде два перших зами. А кримінал проти Пороха дивлячись на безглуздість позовних вимог був викликаний зробити вигідним саме рішення ОАСК про поновлення на роботі. і сюди ж прибили і рішення Верховного Суду, а також кримінальну справу проти попередника Кондратюка А хто в нього ходатай в ОПі нескладно виявити.
Походу оаском с удовольствием и осёл для своих целей пользуется , вон недавний пример с Витренко , а Пети уже два года у власти нет , а он до сих пор у тебя с языка не слазит
Пы сы кстати в твоём коменте тема талибов и поршенко не раскрыта
Ничто его не может на этом пути!