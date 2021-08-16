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ОАСК поновив Семочка на посаді заступника голови Служби зовнішньої розвідки

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ОАСК поновив Семочка на посаді заступника голови Служби зовнішньої розвідки

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) після рішення Верховного Суду про визнання протиправним указу про звільнення Сергія Семочка з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки (СЗР) повністю задовольнив позов Семочка і поновив його на посаді

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили в пресслужбі ОАСК, інформує Цензор.НЕТ.

"У травні 2021 року ОАСК відновив провадження в адміністративній справі і 11 серпня ухвалив рішення, яким задовольнив позов Семочка про поновлення на посаді", - сказали в пресслужбі ОАСК.

За інформацією пресслужби суду, суд поновив Семочка на військовій службі в СЗР із 3 вересня 2019 року на посаді першого заступника голови СЗР.

Також читайте: ДБР має закрити справу стосовно Порошенка через призначення Семочка, - адвокати

Як повідомлялося, в січні 2021 року Касаційний адміністративний суд Верховного Суду визнав протиправним і скасував указ президента про звільнення Сергія Семочка з посади першого заступника глави СЗР.

"Визнати протиправним та скасувати указ президента України від 12.04.2019 року "Про звільнення Семочка з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться в рішенні суду за позовом Семочка до президента і СЗР як третьої особи на боці відповідача про визнання протиправним та скасування указу, а також поновлення на посаді.

У Верховному Суді тоді пояснили, що позов задоволено частково, лише щодо визнання протиправним і скасування указу, в задоволенні решти вимог - поновлення на посаді - суд відмовив.

Також читайте: Верховний Суд не поновив Семочка на посаді, - СЗР

П'ятий президент України Петро Порошенко підозрювався ДБР у незаконному призначенні Сергія Семочка першим заступником глави СЗР.

Нагадаємо, після розслідування проєкту "Наші гроші" стало відомо, що сім'я заступника голови зовнішньої розвідки України Семочка володіє елітною нерухомістю на $8 млн, користується вертольотом і дорогими позашляховиками. Крім того, 8 родичів заступника голови зовнішньої розвідки України Семочка мають російське громадянство. Водночас, за даними ЗМІ, понад 200 осіб померли через втручання екскерівника економічної контррозвідки СБУ Семочка в закупівлю ліків для діалізу.

Національне антикорупційне бюро почало кримінальне провадження щодо першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Сергія Семочка.

12 квітня 2019 року п'ятий президент Петро Порошенко звільнив першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. 27 травня Семочко оскаржив у Верховному Суді указ президента про своє звільнення.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+41
Ви забуваєте, що реформа при Порошенко ПОЧАЛАСЬ. Але його при владі вже немає більше двох років. Хоча, коли очі залити зелайном - цього не видно ОАСК поновив Семочка на посаді заступника голови Служби зовнішньої розвідки - Цензор.НЕТ 6675
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16.08.2021 16:12
+35
ОАСК восстановил Семочко в должности замглавы Службы внешней разведки - Цензор.НЕТ 6698ну що вава тепер це твій геморой
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16.08.2021 15:42
+33
ОАСК поновив Семочка на посаді заступника голови Служби зовнішньої розвідки - Цензор.НЕТ 458
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16.08.2021 16:19
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Молодец мужик!
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16.08.2021 18:06 Відповісти
та чого ви паритеся через Семочка. Його карєрний ріст та непотопляємість пояснюється дуже просто. Він по дружині є родичем Боголюбова (партнера Ігоря Валерійовича) їх будинки поруч. Він з простого криміського майора СБУ став генералом СБУ. а після спроби корупції в СБУ на посаді нач по Києву його за подачі Кондратюка перевели у СЗР першим замом. А тепер знову при посаді, за рішенням суду. Правда, Кондратюка вже немає.
Зараз гнусавий підтвердить рішення суду і у СЗР буде два перших зами. А кримінал проти Пороха дивлячись на безглуздість позовних вимог був викликаний зробити вигідним саме рішення ОАСК про поновлення на роботі. і сюди ж прибили і рішення Верховного Суду, а також кримінальну справу проти попередника Кондратюка А хто в нього ходатай в ОПі нескладно виявити.
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16.08.2021 18:15 Відповісти
Не пойму ,почему Янык ещё не подал в суд на восстановление 😁😁😁😁😁😁
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16.08.2021 18:30 Відповісти
вот если ваш комент прочитает, тогда ждать осталось недолго
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17.08.2021 21:24 Відповісти
Думаю он такое давно читал, только ему страшно😁😁😁😁
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18.08.2021 20:13 Відповісти
Срут на голову казацкому роду...
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16.08.2021 18:43 Відповісти
да срут - это мелочи, вон по СИЗО распихивают
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17.08.2021 21:25 Відповісти
Таких корумпованих і продажних ********* як Сьомочко потрібно знищувати цілими родинами (бо їх діти такі ж самі і все життя своє жили з корупції та зради, тобто в борг у народу України - аборги треба відшкодовувати!) разом з тими хто їх просуває та поновлює на посадах. Тільки Суди Лінча здатні зупинити корупцію в прогнившій країні. ... Під час війни повертати на посади відкритих зрадників здатні тільки такі ж самі зрадники... ОАСК поновив Семочка на посаді заступника голови Служби зовнішньої розвідки - Цензор.НЕТ 159
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16.08.2021 19:38 Відповісти
О, Пьотралексеіч повинен бути задоволений. Може і йому через ОАСК поновитися на посаді президента? Як ні як потужна судова реформа в дії. (Ох відчуваю, що на три доби відключать мене любителі соєвого шоколаду.)
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16.08.2021 20:21 Відповісти
Был зебилом - зебилом и останешься
Походу оаском с удовольствием и осёл для своих целей пользуется , вон недавний пример с Витренко , а Пети уже два года у власти нет , а он до сих пор у тебя с языка не слазит
Пы сы кстати в твоём коменте тема талибов и поршенко не раскрыта
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16.08.2021 21:11 Відповісти
та майте совість, почесним талібом є Яценюк: ОАСК поновив Семочка на посаді заступника голови Служби зовнішньої розвідки - Цензор.НЕТ 3457
ОАСК поновив Семочка на посаді заступника голови Служби зовнішньої розвідки - Цензор.НЕТ 8455
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17.08.2021 09:35 Відповісти
Какой ужас творится! Назарова поновили, теперь этого рашистского ушлепка!... ОАСК поновив Семочка на посаді заступника голови Служби зовнішньої розвідки - Цензор.НЕТ 9739 Да здравствует бЗдЕ!
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16.08.2021 22:12 Відповісти
Сміятись з цього чи плакати...
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16.08.2021 22:33 Відповісти
Схоже - що це оаск (вовчий суд) ще не одного президента переживе.
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16.08.2021 22:34 Відповісти
Такими темпами Янукович буде скоро на Банковій .А Зеленського ОАСК відправить до Ростова....
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16.08.2021 23:00 Відповісти
А що, кацапське кубло під назвою ОАСК, ще працює...!? ОАСК поновив Семочка на посаді заступника голови Служби зовнішньої розвідки - Цензор.НЕТ 2572
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17.08.2021 07:49 Відповісти
да уж...срочно судебную реформу.
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17.08.2021 08:45 Відповісти
і не кажи, лайно залите виборцям з усіх моніторів від 2015року, захопило весь орган, що висить на шиї. З чим, тебе і вітаю Зе!Бень суперінтелектуальний. ОАСК поновив Семочка на посаді заступника голови Служби зовнішньої розвідки - Цензор.НЕТ 6887
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17.08.2021 12:36 Відповісти
Вот как хочет человек Родину защищать на посту первого замглавы Службы внешней разведки (СВР)!
Ничто его не может на этом пути!
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17.08.2021 10:43 Відповісти
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