ДБР має закрити справу стосовно Порошенка через призначення Семочка, - адвокати

Слідчі ДБР і прокурори зобов'язані негайно закрити справу проти п'ятого Президента Петра Порошенка про призначення першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявили адвокати Ілля Новиков та Ігор Головань.

Правозахисники повідомили, що Київський апеляційний суд підтвердив рішення суду першої інстанції про скасування підозри заступнику міністра закордонних справ Єгору Божку в цій справі.

"Все попереднє літо у нас фактично було присвячене цій історії про призначення першого заступника директора Служби зовнішньої розвідки України пана Семочка. По цій кримінальній справі була вручена підозра Єгору Божку, тодішньому голові. На минулому тижні Апеляційний суд міста Києва відмовив у задоволенні скарги прокуратури і визнав повідомлення про підозру Божку незаконним з тієї простої причини, що не було жодного доказу того, що бюджету України завдані збитки. Те, що збитки були, вони придумали з голови, сказав суд з двох інстанцій", – зазначив Новіков.

За його словами, це означає, що кримінальна справа, за якою ДБР і Офіс Генерального прокурора стверджували, що діями Порошенка і Божка було завдано збитків в 500 тис. гривень, витративши кілька мільйонів гривень на це провадження, прийшла до безглуздого кінця.

"Зараз у слідчих, в чиєму провадженні була справа, і у прокурорів, які наглядають за цим провадженням, залишається лише один законний вихід. Вони зобов’язані терміново, бажано на цьому тижні, щоб не відкладати і не завдавати ще більші збитки бюджету, оголосити про закриття провадження проти Порошенка", - додав адвокат.

Правозахисники зазначають, що справа про призначення Семочка, яку намагалися зробити гучною, "навіть не лопнула, вона просто тихо "здулася".

"Особи, які беруть участь у провадженні, слідчі – їх було багато, вони ходили до суду цілою групою, бригадою. І прокурори, які керували цією групою, мають цю страву закрити. Бажано подати у відставку. І бажано приготуватися компенсувати шкоду, яку своїми незаконними діями, попри свої повноваження, вони завдали бюджету. Це неприємна процедура, ми це розуміємо. Але зробити це доведеться", – вважає Новіков.

Адвокат також нагадав, що кількість проваджень проти Порошенка "йде на десятки, і максимально ми досягаємо на якомусь етапі цифру в 60 кримінальних проваджень".

Ігор Головань також повідомив, що слідчі ДБР і прокурори намагаються приховати судові рішення у справі Семочка: "Слідчі і прокурори, незаконно перевищуючи свої повноваження, намагаються приховати факти своїх правопорушень шляхом обмеження доступу громадян України до Єдиного реєстру судових рішень. Незаконно слідство і прокурори заблокували доступ до цих ухвал в реєстрі. Ми будемо порушувати питання про притягнення осіб, які це організували, до кримінальної відповідальності", – зазначає Головань.

"Ніхто не уникне відповідальності за ці дії. Ми говорили і говоримо, що замовні справи стосовно п’ятого Президента України будуть лускати і розвалюватися – і це відбувається. І ми тепер ще раз говоримо про те, що це не минеться тим, хто організував ці політичні переслідування і притягнення завідомо невинних до кримінальної відповідальності", – резюмував Головань.