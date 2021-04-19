ДБР має закрити справу стосовно Порошенка через призначення Семочка, - адвокати
Слідчі ДБР і прокурори зобов'язані негайно закрити справу проти п'ятого Президента Петра Порошенка про призначення першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявили адвокати Ілля Новиков та Ігор Головань.
Правозахисники повідомили, що Київський апеляційний суд підтвердив рішення суду першої інстанції про скасування підозри заступнику міністра закордонних справ Єгору Божку в цій справі.
"Все попереднє літо у нас фактично було присвячене цій історії про призначення першого заступника директора Служби зовнішньої розвідки України пана Семочка. По цій кримінальній справі була вручена підозра Єгору Божку, тодішньому голові. На минулому тижні Апеляційний суд міста Києва відмовив у задоволенні скарги прокуратури і визнав повідомлення про підозру Божку незаконним з тієї простої причини, що не було жодного доказу того, що бюджету України завдані збитки. Те, що збитки були, вони придумали з голови, сказав суд з двох інстанцій", – зазначив Новіков.
За його словами, це означає, що кримінальна справа, за якою ДБР і Офіс Генерального прокурора стверджували, що діями Порошенка і Божка було завдано збитків в 500 тис. гривень, витративши кілька мільйонів гривень на це провадження, прийшла до безглуздого кінця.
"Зараз у слідчих, в чиєму провадженні була справа, і у прокурорів, які наглядають за цим провадженням, залишається лише один законний вихід. Вони зобов’язані терміново, бажано на цьому тижні, щоб не відкладати і не завдавати ще більші збитки бюджету, оголосити про закриття провадження проти Порошенка", - додав адвокат.
Правозахисники зазначають, що справа про призначення Семочка, яку намагалися зробити гучною, "навіть не лопнула, вона просто тихо "здулася".
"Особи, які беруть участь у провадженні, слідчі – їх було багато, вони ходили до суду цілою групою, бригадою. І прокурори, які керували цією групою, мають цю страву закрити. Бажано подати у відставку. І бажано приготуватися компенсувати шкоду, яку своїми незаконними діями, попри свої повноваження, вони завдали бюджету. Це неприємна процедура, ми це розуміємо. Але зробити це доведеться", – вважає Новіков.
Адвокат також нагадав, що кількість проваджень проти Порошенка "йде на десятки, і максимально ми досягаємо на якомусь етапі цифру в 60 кримінальних проваджень".
Ігор Головань також повідомив, що слідчі ДБР і прокурори намагаються приховати судові рішення у справі Семочка: "Слідчі і прокурори, незаконно перевищуючи свої повноваження, намагаються приховати факти своїх правопорушень шляхом обмеження доступу громадян України до Єдиного реєстру судових рішень. Незаконно слідство і прокурори заблокували доступ до цих ухвал в реєстрі. Ми будемо порушувати питання про притягнення осіб, які це організували, до кримінальної відповідальності", – зазначає Головань.
"Ніхто не уникне відповідальності за ці дії. Ми говорили і говоримо, що замовні справи стосовно п’ятого Президента України будуть лускати і розвалюватися – і це відбувається. І ми тепер ще раз говоримо про те, що це не минеться тим, хто організував ці політичні переслідування і притягнення завідомо невинних до кримінальної відповідальності", – резюмував Головань.
Понятно, что просто закрыть дело прокуроры не могут. Закрытие силовиками дела против Порошенко в Офисе президента будет воспринято как предательство. Адвокаты Порошенко сообщили, что следователи и прокуроры дошли до ограничения доступа граждан к Единому реестру судебных решений - чтобы спрятать эти решения судов от общественности. А это уже чистый криминал.
Адвокаты Порошенко четко дали понять - они старательно коллекционируют все нарушения следствия, и в недалеком будущем планируют все это передать в суды и в следственные органы. Кто ведет расследование против Порошенко - вы сами могли увидеть на единственном суде, где представители следствия присутствовали. Их ведут пацаны. Вчерашние выпускники ВУЗов, которые просто не могут отказаться от этих дел. Качество такого следствия предсказать не сложно. Очевидно, опытные следователи и прокуроры от этих дел отлынивают, пользуясь своим опытом и связями. Проще говоря, на уровне следствия идет откровенный саботаж. Опытные следователи и прокуроры видят полную бесперспективность уголовных дел, а потому просто не хотят связываться с фигурой уровня Порошенко.
А виноваты в этом те, кто требовал от органов следствия быстрых и громких результатов. То есть - Офис президента. Попытка действовать «косо-криво, лишь бы живо» - вот что стало причиной нынешней ситуации. И фокус в том, что перспектива отвечать за фабрикацию дела, рано или поздно толкнет следователей к признаниям в прессе - почин уже положен господином Олегом Корецким. А это чревато обвинениями уже против руководителей Офиса президента. И в случае смены власти дело реально может дойти до судов и сроков. Нынешний Порошенко - не тот добродушный дядька, которого мы видели в период его президентства. Он стал весьма жестким и циничным. Оппозиционная деятельность и весьма радикальное собственное окружение (там все - от выходцев из «Нашей Украины» Ющенко, до молодых ветеранов и волонтеров) на него сильно повлияли. Своим преследователям он ничего не забудет.
Офису президента сейчас было бы разумно остановиться и трезво оценить ситуацию. Выбор у него небогатый. Либо все же додавить дела по Порошенко. Либо, в случае бесперспективности этих дел - закрывать их, и начинать с Порошенко как то договариваться. А то ведь плохо закончиться может. Иногда вовремя извиниться намного выгоднее, чем долго враждовать.
Однако, мы уверенны, трезво оценивать ситуацию и идти на компромисс Офис президента не станет. Во-первых, господа Смирнов, Татаров и Ермак на это не согласятся никогда. Во-вторых, сам Зеленский любой шаг назад расценивает как слабость.
"Печерский холм"
ДБР іще десятків 5 справ придумує. Бо воно зелене