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СВР оспорила восстановление Семочко на службе: Решение невозможно исполнить

СВР оспорила восстановление Семочко на службе: Решение невозможно исполнить

Служба внешней разведки обжаловала решение суда о восстановлении Сергея Семочко на должности первого заместителя главы СВР. Служба считает, что это невозможно выполнить.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе СВР на запрос РБК-Украина.

Разведка обращает внимание, что хоть суды и признали незаконным увольнение Семочко, но не исследовали вопрос законности его назначения на должность первого зампреда.

"Неполное выяснение обстоятельств дела судом является основанием, которое делает невозможным исполнение решение в части восстановления Семочко С.А. на должности и выплаты ему денежного обеспечения за время вынужденного прогула в установленный судом способ", - сказано в ответе.

Кроме того, СВР сообщает, что место первого зампреда уже укомпектовано. Служба подавала ходатайство в Окружной админсуд Киева с просьбой разъяснить его решение по делу Семочко, но в нем было отказано.

Служба внешней разведки, используя свои процессуальные права, также подала апелляционную жалобу на решение суда о восстановлении экс-сотрудника.

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Напомним, после расследования проекта "Наші гроші" стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ,более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.

12 апреля 2019 года пятый президент Петр Порошенко уволил первого заместителя главыСлужбы внешней разведки Сергея Семочко. 27 мая Семочко обжаловал в Верховном Суде указ президента о своем увольнении. 16 августа Окружной административный суд Киева восстановил Сергея Семочко на должности заместителя главы Службы внешней разведки.

Автор: 

СВР (128) Семочко Сергей (58)


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Топ комментарии
+10
Абсолютно верно, после такого прилюдного обосрамса, этот мусор как ни в чём не бывало, ломится как бульдозер снова на должность и самое смешное, долларовый миллионер требует выплат от государства. Кадры у Пороха звёздные, Шокин, Гелетей с Луценко вспомнились, тоже из этой серии
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17.09.2021 10:38
+7
Штирлиц мля..Х..ловый этот Семочко все спецслужбы в случае такого прокола просто выписывают ордер на смерть.. и ликвидируют и убирают за собой мусор..... а тут мусор еще падло по судам бигает восстанавливается на работе я с трудом представляю себе подобную галиматью в ЛЮБОЙ РАЗВЕДКЕ ДАЖЕ ГРУ ИЛИ ФСБ РОССИИ...
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17.09.2021 10:29
+6
тошнит от срани зебуиновой... чухонь с чмырями
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17.09.2021 10:47
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Штирлиц мля..Х..ловый этот Семочко все спецслужбы в случае такого прокола просто выписывают ордер на смерть.. и ликвидируют и убирают за собой мусор..... а тут мусор еще падло по судам бигает восстанавливается на работе я с трудом представляю себе подобную галиматью в ЛЮБОЙ РАЗВЕДКЕ ДАЖЕ ГРУ ИЛИ ФСБ РОССИИ...
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17.09.2021 10:29 Ответить
Як там дружина Баканова?
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17.09.2021 10:34 Ответить
То друХоє. Ані же "деті", Ані "учатся", ім можнА.
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17.09.2021 10:39 Ответить
Абсолютно верно, после такого прилюдного обосрамса, этот мусор как ни в чём не бывало, ломится как бульдозер снова на должность и самое смешное, долларовый миллионер требует выплат от государства. Кадры у Пороха звёздные, Шокин, Гелетей с Луценко вспомнились, тоже из этой серии
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17.09.2021 10:38 Ответить
Якого обосрама? Того, який беня згодував "мудрому" наріду перед виборами? Щоб, втілити вимогу фуйла- "ктоугоднотольконеПорошенко"? Ось і обрали щоугодно тільки не Президента.
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17.09.2021 10:44 Ответить
разносит кацапьё гавно по планете - сидело б под своими бярёзками - нет, пля, лезут к людям гадить...
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17.09.2021 10:46 Ответить
Ермак однозначно лучше!
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17.09.2021 10:47 Ответить
тошнит от срани зебуиновой... чухонь с чмырями
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17.09.2021 10:47 Ответить
а в службе в Украине любят дерьмецо и придерживаются принципа - чем хуже - тем лучше, чем замудонистее - тем быстрее растут...
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17.09.2021 10:32 Ответить
В данном случае ДЕРЬМИЩЕ, а не дерьмецо!
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17.09.2021 10:36 Ответить
Побежали идиоты с ведёрками бигус-гавна....

"В 2016 году контрразведка СБУ заинтересовалась закупкуами, указав на факт отсутствия конкуренции. На облздравы посыпались "письма счастья" подписанные Сергем Семочко "
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17.09.2021 11:00 Ответить
Восстанавливать на должности первого зама действительно нельзя. А вот спросить про жЫр, про связи с кацапстаном и т.д. - давно пора. И посадить. Стопудово там в анамнезе и фсб, и прочие подобные вещи.
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17.09.2021 11:00 Ответить
Зеленський вже як Юля - говорить одне, а працює на росію. Може він також завербований?
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17.09.2021 11:20 Ответить
Давайте восстановим Януковича-хуже не будет.
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17.09.2021 12:13 Ответить
"назначенец" порошенки, воспользовался "плодами" его "судебной реформы"...
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17.09.2021 12:25 Ответить
Т.е. руководителю СБУ бакланову можно иметь жену гражданку рф, а Семочко нельзя???? Вы серьезно, зебилы?
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18.09.2021 01:58 Ответить
 
 