СВР оспорила восстановление Семочко на службе: Решение невозможно исполнить

Служба внешней разведки обжаловала решение суда о восстановлении Сергея Семочко на должности первого заместителя главы СВР. Служба считает, что это невозможно выполнить.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе СВР на запрос РБК-Украина.

Разведка обращает внимание, что хоть суды и признали незаконным увольнение Семочко, но не исследовали вопрос законности его назначения на должность первого зампреда.

"Неполное выяснение обстоятельств дела судом является основанием, которое делает невозможным исполнение решение в части восстановления Семочко С.А. на должности и выплаты ему денежного обеспечения за время вынужденного прогула в установленный судом способ", - сказано в ответе.

Кроме того, СВР сообщает, что место первого зампреда уже укомпектовано. Служба подавала ходатайство в Окружной админсуд Киева с просьбой разъяснить его решение по делу Семочко, но в нем было отказано.

Служба внешней разведки, используя свои процессуальные права, также подала апелляционную жалобу на решение суда о восстановлении экс-сотрудника.

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Напомним, после расследования проекта "Наші гроші" стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ,более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.

12 апреля 2019 года пятый президент Петр Порошенко уволил первого заместителя главыСлужбы внешней разведки Сергея Семочко. 27 мая Семочко обжаловал в Верховном Суде указ президента о своем увольнении. 16 августа Окружной административный суд Киева восстановил Сергея Семочко на должности заместителя главы Службы внешней разведки.