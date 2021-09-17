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СЗР оскаржила поновлення Семочка на службі: Рішення неможливо виконати

СЗР оскаржила поновлення Семочка на службі: Рішення неможливо виконати

Служба зовнішньої розвідки оскаржила рішення суду про поновлення Сергія Семочка на посаді першого заступника голови СЗР. Служба вважає, що це неможливо виконати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді СЗР на запит РБК-Україна.

Розвідка звертає увагу, що хоч суди і визнали незаконним звільнення Семочка, але не досліджували питання законності його призначення на посаду першого заступника голови.

"Неповне з'ясування обставин справи судом є підставою, яка унеможливлює виконання рішення в частині поновлення Семочка С.О. на посаді та виплати йому грошового забезпечення за час вимушеного прогулу у встановлений судом спосіб", - сказано у відповіді.

Крім того, СЗР повідомляє, що місце першого заступника голови вже укомпектовано. Служба подавала клопотання до Окружного адмінсуду Києва з проханням роз'яснити його рішення у справі Семочка, але в ньому було відмовлено.

Служба зовнішньої розвідки, використовуючи свої процесуальні права, також подала апеляційну скаргу на рішення суду про відновлення екс-співробітника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СЗР оскаржить поновлення Семочка на службі

Нагадаємо, після розслідування проєкту "Наші гроші" стало відомо, що сім'я заступника голови зовнішньої розвідки України Семочка володіє елітною нерухомістю на $8 млн, користується вертольотом і дорогими позашляховиками. Крім того, 8 родичів заступника голови зовнішньої розвідки України Семочка мають російське громадянство. Водночас, за даними ЗМІ, понад 200 осіб померли через втручання екскерівника економічної контррозвідки СБУ Семочка в закупівлю ліків для діалізу.

Національне антикорупційне бюро почало кримінальне провадження щодо першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Сергія Семочка.

12 квітня 2019 року п'ятий президент Петро Порошенко звільнив першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. 27 травня Семочко оскаржив у Верховному Суді указ президента про своє звільнення. 16 серпня Окружний адміністративний суд Києва поновив Сергія Семочка на посаді заступника голови Служби зовнішньої розвідки.

Автор: 

СЗР (112) Семочко Сергій (67)


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Топ коментарі
+10
Абсолютно верно, после такого прилюдного обосрамса, этот мусор как ни в чём не бывало, ломится как бульдозер снова на должность и самое смешное, долларовый миллионер требует выплат от государства. Кадры у Пороха звёздные, Шокин, Гелетей с Луценко вспомнились, тоже из этой серии
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17.09.2021 10:38
+7
Штирлиц мля..Х..ловый этот Семочко все спецслужбы в случае такого прокола просто выписывают ордер на смерть.. и ликвидируют и убирают за собой мусор..... а тут мусор еще падло по судам бигает восстанавливается на работе я с трудом представляю себе подобную галиматью в ЛЮБОЙ РАЗВЕДКЕ ДАЖЕ ГРУ ИЛИ ФСБ РОССИИ...
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17.09.2021 10:29
+6
тошнит от срани зебуиновой... чухонь с чмырями
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17.09.2021 10:47
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Штирлиц мля..Х..ловый этот Семочко все спецслужбы в случае такого прокола просто выписывают ордер на смерть.. и ликвидируют и убирают за собой мусор..... а тут мусор еще падло по судам бигает восстанавливается на работе я с трудом представляю себе подобную галиматью в ЛЮБОЙ РАЗВЕДКЕ ДАЖЕ ГРУ ИЛИ ФСБ РОССИИ...
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17.09.2021 10:29 Відповісти
Як там дружина Баканова?
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17.09.2021 10:34 Відповісти
То друХоє. Ані же "деті", Ані "учатся", ім можнА.
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17.09.2021 10:39 Відповісти
Абсолютно верно, после такого прилюдного обосрамса, этот мусор как ни в чём не бывало, ломится как бульдозер снова на должность и самое смешное, долларовый миллионер требует выплат от государства. Кадры у Пороха звёздные, Шокин, Гелетей с Луценко вспомнились, тоже из этой серии
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17.09.2021 10:38 Відповісти
Якого обосрама? Того, який беня згодував "мудрому" наріду перед виборами? Щоб, втілити вимогу фуйла- "ктоугоднотольконеПорошенко"? Ось і обрали щоугодно тільки не Президента.
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17.09.2021 10:44 Відповісти
разносит кацапьё гавно по планете - сидело б под своими бярёзками - нет, пля, лезут к людям гадить...
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17.09.2021 10:46 Відповісти
Ермак однозначно лучше!
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17.09.2021 10:47 Відповісти
тошнит от срани зебуиновой... чухонь с чмырями
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17.09.2021 10:47 Відповісти
а в службе в Украине любят дерьмецо и придерживаются принципа - чем хуже - тем лучше, чем замудонистее - тем быстрее растут...
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17.09.2021 10:32 Відповісти
В данном случае ДЕРЬМИЩЕ, а не дерьмецо!
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17.09.2021 10:36 Відповісти
Побежали идиоты с ведёрками бигус-гавна....

"В 2016 году контрразведка СБУ заинтересовалась закупкуами, указав на факт отсутствия конкуренции. На облздравы посыпались "письма счастья" подписанные Сергем Семочко "
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17.09.2021 11:00 Відповісти
Восстанавливать на должности первого зама действительно нельзя. А вот спросить про жЫр, про связи с кацапстаном и т.д. - давно пора. И посадить. Стопудово там в анамнезе и фсб, и прочие подобные вещи.
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17.09.2021 11:00 Відповісти
Зеленський вже як Юля - говорить одне, а працює на росію. Може він також завербований?
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17.09.2021 11:20 Відповісти
Давайте восстановим Януковича-хуже не будет.
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17.09.2021 12:13 Відповісти
"назначенец" порошенки, воспользовался "плодами" его "судебной реформы"...
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17.09.2021 12:25 Відповісти
Т.е. руководителю СБУ бакланову можно иметь жену гражданку рф, а Семочко нельзя???? Вы серьезно, зебилы?
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18.09.2021 01:58 Відповісти
 
 