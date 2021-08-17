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Новини Політика України
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СЗР (92) Семочко_Сергій (57)

СЗР оскаржить поновлення Семочка на службі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

СЗР оскаржить поновлення Семочка на службі

Служба зовнішньої розвідки стверджує, що суд, який поновив Сергія Семочка, не врахував, що на посаду його призначили з порушеннями.

Про це сказано в повідомленні пресслужби СЗР, інформує Цензор.НЕТ.

"С. Семочко був призначений на посаду першого заступника Голови Служби зовнішньої розвідки Указом Президента України № 225/2018 від 31 липня 2018 року. На той час у СЗРУ була лише одна посада першого заступника, зайнята іншим військовослужбовцем. Попри відсутність у штаті вакантної посади, С. Семочко був призначений без дотримання відповідних вимог чинного законодавства", - підкреслили в СЗР.

У Службі додали, що порушення, допущені під час призначення Семочка і виплати йому зарплати, зараз є предметом кримінального провадження, яке веде ДБР, але суд цього не врахував.

"Служба змушена звернутися до суду за роз’ясненням цього рішення та залишає за собою право його оскаржити", - підсумували в СЗР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОАСК поновив Семочка на посаді заступника голови Служби зовнішньої розвідки

Нагадаємо, після розслідування проєкту "Наші гроші" стало відомо, що сім'я заступника голови зовнішньої розвідки України Семочка володіє елітною нерухомістю на $8 млн, користується вертольотом і дорогими позашляховиками. Крім того, 8 родичів заступника голови зовнішньої розвідки України Семочка мають російське громадянство. Водночас, за даними ЗМІ, понад 200 осіб померли через втручання екскерівника економічної контррозвідки СБУ Семочка в закупівлю ліків для діалізу.

Національне антикорупційне бюро почало кримінальне провадження щодо першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Сергія Семочка.

12 квітня 2019 року п'ятий президент Петро Порошенко звільнив першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. 27 травня Семочко оскаржив у Верховному Суді указ президента про своє звільнення. 16 серпня Окружний адміністративний суд Києва поновив Сергія Семочка на посаді заступника голови Служби зовнішньої розвідки.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Вообще какой-то цирк- коррумпированный суд решает кому руководить разведкой в Украине ?

Может у власти крыша поехала тихо шифером шурша?
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17.08.2021 21:15
+4
Бред, служба Внешней разведки это что шарага, куда трудоустраиваются по решению суда?!!!
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17.08.2021 21:18
+4
подонки с суда скоро Путлера признают презом України, а наш през мовчить
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17.08.2021 21:26
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цирк на дроті
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17.08.2021 21:07 Відповісти
А ти циркач?
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17.08.2021 21:11 Відповісти
СЗР оскаржить поновлення Семочка на службі - Цензор.НЕТ 8437
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17.08.2021 22:47 Відповісти
СЗР оскаржить поновлення Семочка на службі - Цензор.НЕТ 4467
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18.08.2021 07:02 Відповісти
Вообще какой-то цирк- коррумпированный суд решает кому руководить разведкой в Украине ?

Может у власти крыша поехала тихо шифером шурша?
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17.08.2021 21:15 Відповісти
У зебильной власти она с рождения такая
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18.08.2021 05:55 Відповісти
Да, и еще в 2018, когда Семочко был назначен с грубыми нарушениями - почитайте статью, там все написано
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18.08.2021 07:04 Відповісти
Вообще агенты фсб в Украине хорошо устроились - сало , южные помидоры, персики. С чего бы не цепляться за хорошие должности здесь ? На фига им в холодной и дорогой мацкве жить 😀😀😀?

Блин, это какой-то психдиспансер вместо власти ( всей власти за 30 лет)
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18.08.2021 07:13 Відповісти
Согласен...
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18.08.2021 07:23 Відповісти
Бред, служба Внешней разведки это что шарага, куда трудоустраиваются по решению суда?!!!
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17.08.2021 21:18 Відповісти
подонки с суда скоро Путлера признают презом України, а наш през мовчить
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17.08.2021 21:26 Відповісти
Бо воно през зашитый черной ниткой
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18.08.2021 05:55 Відповісти
Какая же оно МРАЗЬ.
И ведь как держится за стул...
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17.08.2021 21:34 Відповісти
Бубочка за кожного злодія 3-х незлодіїв дає.
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17.08.2021 21:42 Відповісти
8 лямов долл. - только видимая часть откатного и спижженого бабла. Реально у этого типичного украинского чиновничка минимум 100-200 лямов.
Сколько же он горя принес стране и людям ...
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17.08.2021 21:45 Відповісти
А кто-то может назвать фио людей, лоббировавший назначение Семочко в СЛУЖБУ ВНЕШНЕЙ РОЗВЕДКИ ? ( только без опять Порошенко)
Ведь кто-то проталкивал Семочко ? Его не с потолка взяли. Вообще СБУ под руководством нового человека может объяснить украинскому обществу С ЧЬЕЙ ПОДАЧИ протолкнули Семочко на такую должность ?
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18.08.2021 07:21 Відповісти
 
 