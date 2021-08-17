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Новости Политика Украины
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СВР (118) Семочко_Сергей (58)

СВР оспорит восстановление Семочко на службе

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

СВР оспорит восстановление Семочко на службе

Служба внешней разведки утверждает, что восстановивший Семочко суд не учел: на должность его назначили с нарушениями.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы СВР, информирует Цензор.НЕТ.

"С.Семочко был назначен на должность первого заместителя Главы Службы внешней разведки Указом Президента Украины №225/2018 от 31 июля 2018 года. На то время в СВРУ была только одна должность первого заместителя, занятая другим военнослужащим. Несмотря на отсутствие в штате вакантной должности, С. Семочко был назначен без соблюдения соответствующих требований действующего законодательства", - подчеркнули в СВР.

В Службе добавили, что нарушения, допущенные при назначении Семочко и выплате ему зарплаты, сейчас являются предметом уголовного производства, которое ведет ГБР, но суд этого не учел.

"Служба вынуждена обратиться в суд за разъяснением этого решения и оставляет за собой право его обжаловать", - подытожили в СВР.

Читайте: ОАСК восстановил Семочко в должности замглавы Службы внешней разведки

Напомним, после расследования проекта "Наші гроші" стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ,более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.

12 апреля 2019 года пятый президент Петр Порошенко уволил первого заместителя главыСлужбы внешней разведки Сергея Семочко. 27 мая Семочко обжаловал в Верховном Суде указ президента о своем увольнении. 16 августа Окружной административный суд Киева восстановил Сергея Семочко на должности заместителя главы Службы внешней разведки

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+5
Вообще какой-то цирк- коррумпированный суд решает кому руководить разведкой в Украине ?

Может у власти крыша поехала тихо шифером шурша?
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17.08.2021 21:15
+4
Бред, служба Внешней разведки это что шарага, куда трудоустраиваются по решению суда?!!!
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17.08.2021 21:18
+4
подонки с суда скоро Путлера признают презом України, а наш през мовчить
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17.08.2021 21:26
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цирк на дроті
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17.08.2021 21:07 Ответить
А ти циркач?
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17.08.2021 21:11 Ответить
СЗР оскаржить поновлення Семочка на службі - Цензор.НЕТ 8437
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17.08.2021 22:47 Ответить
СЗР оскаржить поновлення Семочка на службі - Цензор.НЕТ 4467
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18.08.2021 07:02 Ответить
Вообще какой-то цирк- коррумпированный суд решает кому руководить разведкой в Украине ?

Может у власти крыша поехала тихо шифером шурша?
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17.08.2021 21:15 Ответить
У зебильной власти она с рождения такая
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18.08.2021 05:55 Ответить
Да, и еще в 2018, когда Семочко был назначен с грубыми нарушениями - почитайте статью, там все написано
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18.08.2021 07:04 Ответить
Вообще агенты фсб в Украине хорошо устроились - сало , южные помидоры, персики. С чего бы не цепляться за хорошие должности здесь ? На фига им в холодной и дорогой мацкве жить 😀😀😀?

Блин, это какой-то психдиспансер вместо власти ( всей власти за 30 лет)
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18.08.2021 07:13 Ответить
Согласен...
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18.08.2021 07:23 Ответить
Бред, служба Внешней разведки это что шарага, куда трудоустраиваются по решению суда?!!!
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17.08.2021 21:18 Ответить
подонки с суда скоро Путлера признают презом України, а наш през мовчить
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17.08.2021 21:26 Ответить
Бо воно през зашитый черной ниткой
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18.08.2021 05:55 Ответить
Какая же оно МРАЗЬ.
И ведь как держится за стул...
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17.08.2021 21:34 Ответить
Бубочка за кожного злодія 3-х незлодіїв дає.
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17.08.2021 21:42 Ответить
8 лямов долл. - только видимая часть откатного и спижженого бабла. Реально у этого типичного украинского чиновничка минимум 100-200 лямов.
Сколько же он горя принес стране и людям ...
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17.08.2021 21:45 Ответить
А кто-то может назвать фио людей, лоббировавший назначение Семочко в СЛУЖБУ ВНЕШНЕЙ РОЗВЕДКИ ? ( только без опять Порошенко)
Ведь кто-то проталкивал Семочко ? Его не с потолка взяли. Вообще СБУ под руководством нового человека может объяснить украинскому обществу С ЧЬЕЙ ПОДАЧИ протолкнули Семочко на такую должность ?
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18.08.2021 07:21 Ответить
 
 