СВР оспорит восстановление Семочко на службе

Служба внешней разведки утверждает, что восстановивший Семочко суд не учел: на должность его назначили с нарушениями.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы СВР, информирует Цензор.НЕТ.

"С.Семочко был назначен на должность первого заместителя Главы Службы внешней разведки Указом Президента Украины №225/2018 от 31 июля 2018 года. На то время в СВРУ была только одна должность первого заместителя, занятая другим военнослужащим. Несмотря на отсутствие в штате вакантной должности, С. Семочко был назначен без соблюдения соответствующих требований действующего законодательства", - подчеркнули в СВР.

В Службе добавили, что нарушения, допущенные при назначении Семочко и выплате ему зарплаты, сейчас являются предметом уголовного производства, которое ведет ГБР, но суд этого не учел.

"Служба вынуждена обратиться в суд за разъяснением этого решения и оставляет за собой право его обжаловать", - подытожили в СВР.

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Напомним, после расследования проекта "Наші гроші" стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ,более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.

12 апреля 2019 года пятый президент Петр Порошенко уволил первого заместителя главыСлужбы внешней разведки Сергея Семочко. 27 мая Семочко обжаловал в Верховном Суде указ президента о своем увольнении. 16 августа Окружной административный суд Киева восстановил Сергея Семочко на должности заместителя главы Службы внешней разведки.