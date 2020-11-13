Семочко отрекся от родных, и суд обязал Bihus.Info опровергнуть информацию о российских паспортах его родственников

Бывший первый замглавы Службы внешней разведки Сергей Семочко заявил, что считает родственниками только жену и сына. Поэтому судья Мазур не принял во внимание наличие паспортов РФ у его пасынка, падчерицы, зятя и других родственников, а заодно и жены.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Bihus.Info.

Иск Семочко к журналистам суд рассматривал около года. Но летом занимавшийся им судья уволился, и дело передали другому судье - Юрию Мазуру. Тот вместо того, чтобы начать рассмотрение дела заново, вынес решение за одно заседание. Мазур решил удовлетворить требования Семочко: признал недостоверными и обязал опровергнуть ряд цитат из сюжета и отдельного эфира после него.

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"Интересно, что все доказательства, касающиеся гражданства и имущества пасынка, падчерицы и зятя Семочко - суд не опроверг, а просто не принял в качестве доказательств. Потому что Семочко заявил, что классифицирует людей как родственников только в юридическом смысле Семейного кодекса, потому признает семьей только жену и сына, а остальных - нет. То есть информация об их гражданства и имущества не была опровергнута, но суд опроверг все данные о них только потому, что Семочко не считает их родственниками. При этом также следует, что "за компанию" суд опроверг информацию и о жене - хотя ее Семочко членом семьи признал, а данные по ее имуществе и паспорте подтверждаются украинскими и российскими реестрами соответственно", - сказано в сообщении Bihus.Info.

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Суд принял решение еще 10 сентября, но журналисты получили его только 16 октября. К тому же, не дожидаясь ни подачи апелляции, ни ознакомления с решением, Мазур выдал исполнительный лист на принудительное выполнение решения суда, и частный исполнитель арестовал счета канала, ведущего программы Дениса Бигуса и автора сюжета о Семочко Лесе Ивановой.

"Сергей Семочко может вскоре возобновиться в должности Первого заместителя главы Службы внешней разведки через суд: указ об увольнении подписали в день, когда он находился на больничном, а также с возможным нарушением самой процедуры увольнения", - добавили в Bihus.Info.

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