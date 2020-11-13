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Семочко отрекся от родных, и суд обязал Bihus.Info опровергнуть информацию о российских паспортах его родственников

Новости Цензор.НЕТ Общество

Семочко отрекся от родных, и суд обязал Bihus.Info опровергнуть информацию о российских паспортах его родственников

Бывший первый замглавы Службы внешней разведки Сергей Семочко заявил, что считает родственниками только жену и сына. Поэтому судья Мазур не принял во внимание наличие паспортов РФ у его пасынка, падчерицы, зятя и других родственников, а заодно и жены.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Bihus.Info.

Иск Семочко к журналистам суд рассматривал около года. Но летом занимавшийся им судья уволился, и дело передали другому судье - Юрию Мазуру. Тот вместо того, чтобы начать рассмотрение дела заново, вынес решение за одно заседание. Мазур решил удовлетворить требования Семочко: признал недостоверными и обязал опровергнуть ряд цитат из сюжета и отдельного эфира после него.

Читайте на Цензор.НЕТ: Бабиков признавал, что по Семочко нет состава преступления, - руководитель следственной группы ГБР Корецкий

"Интересно, что все доказательства, касающиеся гражданства и имущества пасынка, падчерицы и зятя Семочко - суд не опроверг, а просто не принял в качестве доказательств. Потому что Семочко заявил, что классифицирует людей как родственников только в юридическом смысле Семейного кодекса, потому признает семьей только жену и сына, а остальных - нет. То есть информация об их гражданства и имущества не была опровергнута, но суд опроверг все данные о них только потому, что Семочко не считает их родственниками. При этом также следует, что "за компанию" суд опроверг информацию и о жене - хотя ее Семочко членом семьи признал, а данные по ее имуществе и паспорте подтверждаются украинскими и российскими реестрами соответственно", - сказано в сообщении Bihus.Info.

Также на Цензор.НЕТ: Семочко окончательно уволили из СБУ и с военной службы

Суд принял решение еще 10 сентября, но журналисты получили его только 16 октября. К тому же, не дожидаясь ни подачи апелляции, ни ознакомления с решением, Мазур выдал исполнительный лист на принудительное выполнение решения суда, и частный исполнитель арестовал счета канала, ведущего программы Дениса Бигуса и автора сюжета о Семочко Лесе Ивановой.

"Сергей Семочко может вскоре возобновиться в должности Первого заместителя главы Службы внешней разведки через суд: указ об увольнении подписали в день, когда он находился на больничном, а также с возможным нарушением самой процедуры увольнения", - добавили в Bihus.Info.

Читайте также: Верховный Суд отказался восстановить Семочко в должности замглавы Службы внешней разведки

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+31
Вот это "сбушники", миллионное в долларах имущество, куча родственников - граждане наРаши, жена там же в базе налогоплатильщиков маячит и сам пан-товарисч Семочко крутиться как уж на сковородке, всё на пост денежный хочется вернуться. Может Порох успокоет слегка своего зарвавшегося назначенца, с которым обосрался на всю страну и пролетел на выборах с таким результатом? Семочко отрекся от родных, и суд обязал Bihus.Info опровергнуть информацию о российских паспортах его родственников - Цензор.НЕТ 5787
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13.11.2020 02:25
+27
Кто то поверит что глава СБУ имеет кучу родственников на Рашке и на него ФСБ не может давить? Да хоть сто раз показывай свои паспорта, в КГБ или ФСБ все что хочешь могут напечатать и любую легенду придумать лишь бы своего агента прикрыть
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13.11.2020 02:39
+27
а ты, небось, важная птица, голова СВР Украины, не иначе.
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13.11.2020 02:58
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Страница 5 из 5
"Потому что Семочко заявил, что классифицирует людей как родственников только в юридическом смысле Семейного кодекса, потому признает семьей только жену и сына, а остальных - нет."

Напомнило анекдот из детства:

-- Cёма, торопись! На площади уже наших бъют!
-- А я по паспорту....
-- Cёма, там не по паспорту, а по морде бъют!
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13.11.2020 10:55 Ответить
А как же теперь с подозрением Порошенко, который причастен был к назначению семочки с двумя родственниками?
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13.11.2020 10:59 Ответить
Harib Da, да ,эта🙂
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13.11.2020 11:06 Ответить
Типовий "птєнєц гнєзда Пєтрова".
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13.11.2020 11:14 Ответить
это же надо ради доступа до корыта и от папы с мамой отказался как 1937 году дерьмак знает кого назначать
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13.11.2020 11:33 Ответить
Семочко відрікся від рідних, і суд зобов'язав Bihus.Info спростувати інформацію про російські паспорти його родичів - Цензор.НЕТ 1321
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13.11.2020 11:46 Ответить
"Бывший первый замглавы Службы внешней разведки Сергей Семочко заявил, что считает родственниками только жену и сына. Поэтому судья Мазур не принял во внимание наличие паспортов РФ у его пасынка, падчерицы, зятя и других родственников, а заодно и жены.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Bihus.Info.Источник: https://censor.net/ru/n3230826"

А не разумнее ли ссылаться на реестр судебных решений, а не на сторону, проигравшую суд и потому априори пристрастную?
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13.11.2020 11:57 Ответить
Суди наші стоять на сторожі олігархів і корупціонерів.
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13.11.2020 12:20 Ответить
Павлик Морозов жив?
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13.11.2020 13:07 Ответить
Олежка, а тебе всё гавна не хватает?
Обосрались с Семочко?
Обосрались с Свинарчуком?
Обосрались с мальдивским офшором?
Обосрались с работающей Липецкой фабрикой?
Обосрались с Ленинской Кузней?
Маловато, хочется ещё?
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13.11.2020 13:15 Ответить
Семочко відрікся від рідних, і суд зобов'язав Bihus.Info спростувати інформацію про російські паспорти його родичів - Цензор.НЕТ 9473
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13.11.2020 14:23 Ответить
Семочко відрікся від рідних, і суд зобов'язав Bihus.Info спростувати інформацію про російські паспорти його родичів - Цензор.НЕТ 2203
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13.11.2020 14:24 Ответить
амфаш Мне вот интересно , вы реально не понимаете , почему человек , имея родственников во вражеском государстве не может работать в СБУ , или придуриваетесь специально . Тогда обратитесь в отдел кадров ФСБ они объяснят , кого принимают на работу , или МИ -6 если знаете англiску мову Семочко відрікся від рідних, і суд зобов'язав Bihus.Info спростувати інформацію про російські паспорти його родичів - Цензор.НЕТ 4661
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13.11.2020 15:46 Ответить
Дела твои неисповедимы в украинских судах, господи.
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13.11.2020 16:10 Ответить
У якісь би іншій державі такий "спеціаліст" або втопився раптово у басейні, або був би засуджений років на 12 мінімум.
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13.11.2020 17:15 Ответить
Выкрмыш попэрэдныка и когда придёт время попэрэднык так же легко отречётся от украинского народа.
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13.11.2020 17:47 Ответить
Так це барижне чмо цинічний біндера.
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13.11.2020 20:05 Ответить
С такой законодательной, исполнительной и судебной властью я удивляюсь что Украина еще существует как государство.
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13.11.2020 18:31 Ответить
Так я не понял, это реванш или не реванш? Порохоботы скажите аффторитетно. А то людям не понятно что кукарекать "Семачкой гардимся" или "папулистав зрадафилав низабудим нипрастим"
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13.11.2020 19:43 Ответить
не брать тяжелого в руки, бояры хряпнуть и забыться...
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13.11.2020 23:55 Ответить
Семочко відрікся від рідних, і суд зобов'язав Bihus.Info спростувати інформацію про російські паспорти його родичів - Цензор.НЕТ 9561 Лайно
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13.11.2020 20:53 Ответить
Бульшит ... Семочко відрікся від рідних, і суд зобов'язав Bihus.Info спростувати інформацію про російські паспорти його родичів - Цензор.НЕТ 8523 ???
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13.11.2020 23:57 Ответить
Семечко кусок гавна, агент кремля ФСБ!!!
Наши коррумпированные псевдо суды защищают только коррупционеров и врагов.
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13.11.2020 23:54 Ответить
консерва кремля Сємочко і суддів які його покривають за грати!
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14.11.2020 01:08 Ответить
Где тут Семочко, млять????
http://zdrav.expert/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5

"Раскрыт сговор компаний по блокировке поставок диализных препаратов
26 февраля 2019 года появилась информация о том, что на украинском диализном рынке правоохранительными органами была раскрыта коррупционная схема, из-за которой тысячи украинцев не могли получить вовремя помощь, а цены на лекарства искусственно завышались.
После проведения сотрудниками Главного управления Контрразведовательной защиты экономики Службы безопасности Украины (ГУ КЗЭ СБУ) и Киевского Главка СБУ расследования выявлено хищение бюджетных средств в медицинской сфере на сумму около семи миллионов гривен. Как оказалось, ООО "Диавита" (представляет американскую компанию Baxter) и "Линк-Медитал" (реализует продукцию немецкой Fresenius) создали искусственный дефицит на диализном рынке. Кроме коррупционных действий, в которых их обвиняют правоохранители, данные фармкомпании блокировали поставки диализных препаратов, используя возможности электронной системы госзакупок Украины roZorro_%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B" target="_BLANK">"Прозорро". Так, только в течение 2017-2018 годов одна из фирм подала 32 жалобы и заблокировала торги на 582 дня. Другая ответила 39-ю жалобами. В общей сложности торги и соответственно поставки блокировались в течение 702 дней, что создало проблемы с обеспечением больных необходимыми препаратами и материалами для проведения диализа.
По итогам расследования коммерческому директору компании-поставщика, главному специалисту Винницкой больницы и директору Института нефрологии Академии наук были предъявлены обвинения в хищении средств на закупку расходных материалов для перитонеального диализа. Дело направлено в суд.
Со своей стороны, фармкомпании были вынуждены в несколько раз снизить цены на диализные препараты. Как отмечается, количество смертей от болезней почек в итоге существенно сократилось - так, если в 2016 году преждевременно умерло 152 больных, то в 2017 этот показатель снизился до отметки в 128 человек.[1]
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16.11.2020 17:09 Ответить
"Это не ерунда! Это совсем даже не ерунда,
дружище Битнер! Особенно в таком деле."©
(начальник IV управления "Гестапо" РСХА
Третьго Рейха группенфюрер СС Г.Мюллер,
к/ф "17 мгновений весны", 10-я серия)
Сидить такий собі Путін і з комом у горлі крізь скупу чоловічу сльозу зворушливо промовляє головам ФСБ, СЗР, Г(Р)У ГШ МО РФ: «Ми шляхетні лицарі, для нас родина - найвища і недоторканніша цінність. За жодних обставин і ні в якому разі для наших найбрудніших, найпідліших та найогидніших оборудок ми не будемо використовувати священні родинні зв'язки, як то пітерську невістку Петра Олексійовича, отого їхнього чекіста Баканова, штірліца Семочки та генералісімуса Наєва з російськими родичами».
Хвилинна пауза, присутні генерали з подивом переглядаються.
Зненацька всі одночасно з реготом падають зі стільців, нестримно регочучуть і несамовито катаються по підлозі.
Путін, підвівшись та опанувавши себе: «Тьфу-ти! Примарудиться ж таке! Чи горіляччя спаскудилось(?), чи якогось китайозного віруса я щойно проковтнув? Не те, що робитимуть, а дихатимуть, як я скажу, до вбиральні ходитимуть з мого дозволу! А як ні - розпанахаю барила так, що власні тельбухи із землі збиратимуть».
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18.11.2020 13:20 Ответить
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