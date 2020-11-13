Семочко отрекся от родных, и суд обязал Bihus.Info опровергнуть информацию о российских паспортах его родственников
Новости Цензор.НЕТ Общество
Бывший первый замглавы Службы внешней разведки Сергей Семочко заявил, что считает родственниками только жену и сына. Поэтому судья Мазур не принял во внимание наличие паспортов РФ у его пасынка, падчерицы, зятя и других родственников, а заодно и жены.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Bihus.Info.
Иск Семочко к журналистам суд рассматривал около года. Но летом занимавшийся им судья уволился, и дело передали другому судье - Юрию Мазуру. Тот вместо того, чтобы начать рассмотрение дела заново, вынес решение за одно заседание. Мазур решил удовлетворить требования Семочко: признал недостоверными и обязал опровергнуть ряд цитат из сюжета и отдельного эфира после него.
Читайте на Цензор.НЕТ: Бабиков признавал, что по Семочко нет состава преступления, - руководитель следственной группы ГБР Корецкий
"Интересно, что все доказательства, касающиеся гражданства и имущества пасынка, падчерицы и зятя Семочко - суд не опроверг, а просто не принял в качестве доказательств. Потому что Семочко заявил, что классифицирует людей как родственников только в юридическом смысле Семейного кодекса, потому признает семьей только жену и сына, а остальных - нет. То есть информация об их гражданства и имущества не была опровергнута, но суд опроверг все данные о них только потому, что Семочко не считает их родственниками. При этом также следует, что "за компанию" суд опроверг информацию и о жене - хотя ее Семочко членом семьи признал, а данные по ее имуществе и паспорте подтверждаются украинскими и российскими реестрами соответственно", - сказано в сообщении Bihus.Info.
Также на Цензор.НЕТ: Семочко окончательно уволили из СБУ и с военной службы
Суд принял решение еще 10 сентября, но журналисты получили его только 16 октября. К тому же, не дожидаясь ни подачи апелляции, ни ознакомления с решением, Мазур выдал исполнительный лист на принудительное выполнение решения суда, и частный исполнитель арестовал счета канала, ведущего программы Дениса Бигуса и автора сюжета о Семочко Лесе Ивановой.
"Сергей Семочко может вскоре возобновиться в должности Первого заместителя главы Службы внешней разведки через суд: указ об увольнении подписали в день, когда он находился на больничном, а также с возможным нарушением самой процедуры увольнения", - добавили в Bihus.Info.
Читайте также: Верховный Суд отказался восстановить Семочко в должности замглавы Службы внешней разведки
Пожалуйста, подождите...
Напомнило анекдот из детства:
-- Cёма, торопись! На площади уже наших бъют!
-- А я по паспорту....
-- Cёма, там не по паспорту, а по морде бъют!
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Bihus.Info.Источник: https://censor.net/ru/n3230826"
А не разумнее ли ссылаться на реестр судебных решений, а не на сторону, проигравшую суд и потому априори пристрастную?
Обосрались с Семочко?
Обосрались с Свинарчуком?
Обосрались с мальдивским офшором?
Обосрались с работающей Липецкой фабрикой?
Обосрались с Ленинской Кузней?
Маловато, хочется ещё?
Наши коррумпированные псевдо суды защищают только коррупционеров и врагов.
http://zdrav.expert/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5
"Раскрыт сговор компаний по блокировке поставок диализных препаратов
26 февраля 2019 года появилась информация о том, что на украинском диализном рынке правоохранительными органами была раскрыта коррупционная схема, из-за которой тысячи украинцев не могли получить вовремя помощь, а цены на лекарства искусственно завышались.
После проведения сотрудниками Главного управления Контрразведовательной защиты экономики Службы безопасности Украины (ГУ КЗЭ СБУ) и Киевского Главка СБУ расследования выявлено хищение бюджетных средств в медицинской сфере на сумму около семи миллионов гривен. Как оказалось, ООО "Диавита" (представляет американскую компанию Baxter) и "Линк-Медитал" (реализует продукцию немецкой Fresenius) создали искусственный дефицит на диализном рынке. Кроме коррупционных действий, в которых их обвиняют правоохранители, данные фармкомпании блокировали поставки диализных препаратов, используя возможности электронной системы госзакупок Украины roZorro_%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B" target="_BLANK">"Прозорро". Так, только в течение 2017-2018 годов одна из фирм подала 32 жалобы и заблокировала торги на 582 дня. Другая ответила 39-ю жалобами. В общей сложности торги и соответственно поставки блокировались в течение 702 дней, что создало проблемы с обеспечением больных необходимыми препаратами и материалами для проведения диализа.
По итогам расследования коммерческому директору компании-поставщика, главному специалисту Винницкой больницы и директору Института нефрологии Академии наук были предъявлены обвинения в хищении средств на закупку расходных материалов для перитонеального диализа. Дело направлено в суд.
Со своей стороны, фармкомпании были вынуждены в несколько раз снизить цены на диализные препараты. Как отмечается, количество смертей от болезней почек в итоге существенно сократилось - так, если в 2016 году преждевременно умерло 152 больных, то в 2017 этот показатель снизился до отметки в 128 человек.[1]
дружище Битнер! Особенно в таком деле."©
(начальник IV управления "Гестапо" РСХА
Третьго Рейха группенфюрер СС Г.Мюллер,
к/ф "17 мгновений весны", 10-я серия)
Сидить такий собі Путін і з комом у горлі крізь скупу чоловічу сльозу зворушливо промовляє головам ФСБ, СЗР, Г(Р)У ГШ МО РФ: «Ми шляхетні лицарі, для нас родина - найвища і недоторканніша цінність. За жодних обставин і ні в якому разі для наших найбрудніших, найпідліших та найогидніших оборудок ми не будемо використовувати священні родинні зв'язки, як то пітерську невістку Петра Олексійовича, отого їхнього чекіста Баканова, штірліца Семочки та генералісімуса Наєва з російськими родичами».
Хвилинна пауза, присутні генерали з подивом переглядаються.
Зненацька всі одночасно з реготом падають зі стільців, нестримно регочучуть і несамовито катаються по підлозі.
Путін, підвівшись та опанувавши себе: «Тьфу-ти! Примарудиться ж таке! Чи горіляччя спаскудилось(?), чи якогось китайозного віруса я щойно проковтнув? Не те, що робитимуть, а дихатимуть, як я скажу, до вбиральні ходитимуть з мого дозволу! А як ні - розпанахаю барила так, що власні тельбухи із землі збиратимуть».