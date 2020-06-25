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Верховный Суд (1087) увольнение (2648) Семочко Сергей (58)

Верховный Суд отказался восстановить Семочко в должности замглавы Службы внешней разведки

Верховный Суд отказался восстановить Семочко в должности замглавы Службы внешней разведки

Верховный Суд отказался восстанавливать Сергея Семочко в должности первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины. Иск Семочко оставили без рассмотрения.

Об этом сообщили в пресс-службе Верховного Суда, передает Цензор.НЕТ.

В своем иске Семочко просил признать противоправным и отменить указ президента от 12 апреля 2019 года №143/2019 о его увольнении с должности в СВР, а также восстановить его в этой должности.

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"24 июня 2020 Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда оставил без рассмотрения иск Сергея Семочко к президенту Украины, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика - Служба внешней разведки Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, после расследования проекта "Наші гроші" стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ,более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.

12 апреля пятый президент Петр Порошенко уволил первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

27 мая Семочко обжаловал в Верховном Суде указ президента о своем увольнении.

Верховный Суд отказался восстановить Семочко в должности замглавы Службы внешней разведки 01

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Топ комментарии
+4
Почитал внизу список преступлений Семочки.
На фоне сегодняшних "слуг", пришедших к власти на тех обвинениях, Семочка настоящий бандеровец и бессребренник. Удивительно
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25.06.2020 10:18
+4
А жена лейтенанта Баканова-гражданка Рф, и только месяц назад получила дополнительно гражданство Украины. А виллы Зеленского в Италии и Крыму,приобретенные после оккупации? Почему то как то неуверенно попадают в СМИ. А если и попадают- у Зелюбителей одно обьяснение-"лишь бы не Порошенко".
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25.06.2020 11:39
+2
Я перепрошую, а за що його мають посадити?
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25.06.2020 11:31
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Правила форума Совет форумчан
Почитал внизу список преступлений Семочки.
На фоне сегодняшних "слуг", пришедших к власти на тех обвинениях, Семочка настоящий бандеровец и бессребренник. Удивительно
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25.06.2020 10:18 Ответить
До СВР Семочко был главой СБУ Киева и Киевской области.Тогда он и оказал услугу Порошенко в депортации Саакашвили. В ответ глава СВР,но неудачно,успел наломать дров с закупкой диализа.Попал в поле зрения СМИ и тут начали на свет вылазить всё его житие бытиё.
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25.06.2020 11:30 Ответить
А жена лейтенанта Баканова-гражданка Рф, и только месяц назад получила дополнительно гражданство Украины. А виллы Зеленского в Италии и Крыму,приобретенные после оккупации? Почему то как то неуверенно попадают в СМИ. А если и попадают- у Зелюбителей одно обьяснение-"лишь бы не Порошенко".
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25.06.2020 11:39 Ответить
Якось аж дивно. Нічого рюсскій мір прийде, востановлять і щедро нагородять.
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25.06.2020 10:28 Ответить
Ну вот и всё, от сиськи отлучили, и радуйся, что ещё не посадили.
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25.06.2020 10:32 Ответить
Я перепрошую, а за що його мають посадити?
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25.06.2020 11:31 Ответить
Я не сказал, что должны посадить, но что пусть радуется тому, что не посадили.
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25.06.2020 11:33 Ответить
а вот я- и не просто сказал бы, а и исполнил бы..)))
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25.06.2020 16:15 Ответить
..та ни за шо..= так себе тихо зарплатой - и маетки и вертолеты и лямо-баксы...- просто и спокойно...)))
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25.06.2020 16:14 Ответить
Нерухомість, гелікоптер, кацапське громадянство... За таке потрібно вішати, а не відновлювати по роботі.
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25.06.2020 11:35 Ответить
Крепкий хозяйственник
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25.06.2020 13:10 Ответить
 
 