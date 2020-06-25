Верховный Суд отказался восстановить Семочко в должности замглавы Службы внешней разведки

Верховный Суд отказался восстанавливать Сергея Семочко в должности первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины. Иск Семочко оставили без рассмотрения.

Об этом сообщили в пресс-службе Верховного Суда, передает Цензор.НЕТ.

В своем иске Семочко просил признать противоправным и отменить указ президента от 12 апреля 2019 года №143/2019 о его увольнении с должности в СВР, а также восстановить его в этой должности.

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"24 июня 2020 Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда оставил без рассмотрения иск Сергея Семочко к президенту Украины, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика - Служба внешней разведки Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, после расследования проекта "Наші гроші" стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ,более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.

12 апреля пятый президент Петр Порошенко уволил первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

27 мая Семочко обжаловал в Верховном Суде указ президента о своем увольнении.