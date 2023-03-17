Есть свидетельства о других убийствах российскими оккупантами украинских безоружных военнопленных, - Лубинец

У Украины есть данные о других убийствах россиянами безоружных украинских военнопленных, кроме расстрела Александра Мациевского.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.

"Расстрел российскими военными украинского пленника Александра Мациевского после фразы "Слава Украине", к сожалению, не редкий случай на этой ужасной захватнической войне", - написал он.

Украина свидетельствует, что русские расстреливают открыто и цинично. При согласии командиров и с уверенностью, что минуюют наказание.

"В очередной раз убеждаемся, что для России не существует Женевских конвенций и норм международного гуманитарного права. Оккупанты систематически совершают военные преступления, нарушая законы и обычаи войны", - сообщил Лубинец.

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Уполномоченный по правам человека отметил, что о каждом подобном преступлении информируют международное сообщество.

"Ведь привлечение Российской Федерации к ответственности – не только цель, но и обязанность всего цивилизованного мира!", - добавил Лубинец.