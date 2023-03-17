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Новини Агресія Росії проти України
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Маємо свідчення про інші страти російськими окупантами українських беззбройних військовополонених, - Лубінець

лубінець

Україна має дані про інші страти росіянами беззбройних українських військовополонених, окрім розстрілу Олександра Мацієвського.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро  Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

"Розстріл російськими військовими українського полоненого Олександра Мацієвського після фрази "Слава Україні", на жаль, непоодинокий випадок на цій жахливій загарбницькій війні", - написав він.

Україна має свідчення, що росіяни розстрілюють відкрито та цинічно. За згоди командирів і з впевненістю, що уникнуть покарання.

"Вкотре переконуємося, що для Росії не існує Женевських конвенцій та норм міжнародного гуманітарного права. Окупанти систематично скоюють воєнні злочини, порушуючи закони та звичаї війни", - повідомив Лубінець.

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Уповноважений з прав людини зазначив, що про кожен подібний злочин інформують міжнародну спільноту.

"Адже притягнення Російської Федерації до відповідальності - не лише мета, а й обов’язок всього цивілізованого світу!", - додав Лубінець. 

Автор: 

військовополонені (1016) страта (80) розстріл (272) Лубінець Дмитро (618) воєнні злочини (1891) Мацієвський Олександр (14)


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Топ коментарі
+10
Це буде тривати доти , доки не закриють шоу Золкіна і ко, і поки не дадуть співмірну відповідь кацапам. В жопу цю женевську конвенцію....
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17.03.2023 13:20 Відповісти
+4
Для виконавців злочинів діяти методом Моссад, покарання має бути і для членів сімей нацистів, а майно знищуватись. В порядку ассиметричної відповіді - ліквідовувати орків де і як тільки можна але без фото і відео.
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17.03.2023 13:30 Відповісти
+4
А я згодна, що усі біди від проекту 95 кварталу. Вони не вміють адекватно оцінювати ситуації,реагувати і просто бути Патріотами України, а не продажними палицями в колесах в дорозі ЗСУ до Перемоги. На сьогодні оп робить усе,щоб ускладнити Перемогу України
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17.03.2023 13:35 Відповісти
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Це буде тривати доти , доки не закриють шоу Золкіна і ко, і поки не дадуть співмірну відповідь кацапам. В жопу цю женевську конвенцію....
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17.03.2023 13:20 Відповісти
При чому тут Золкін? Це буде тривати завжди,тому що це кацапи,чи ти напевно думаєш,якщо не буде Золкіна, наші не будуть дотримуватися женевської конвенції і у нас будуть так же само вбивати кацапських полонених то це зупинить кацапів від страт?
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17.03.2023 13:27 Відповісти
А я згодна, що усі біди від проекту 95 кварталу. Вони не вміють адекватно оцінювати ситуації,реагувати і просто бути Патріотами України, а не продажними палицями в колесах в дорозі ЗСУ до Перемоги. На сьогодні оп робить усе,щоб ускладнити Перемогу України
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17.03.2023 13:35 Відповісти
це прекрасно що у вас є своя думка
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17.03.2023 13:38 Відповісти
золкін - проект РФ.зарані підготовлений і розрахований на українських милосердних лохів.
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17.03.2023 13:28 Відповісти
і дерьмака
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17.03.2023 13:49 Відповісти
Тоді нам ніхто на Заході не буде допомогати. Бо ми строїмо свій образ на тому, що ми краще кацапів
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17.03.2023 13:42 Відповісти
А через таких беззребетних амеб як ти маємо образ безхребетних терпіл з яких можна безкарно знущатися. Чи тобі просто кацапів шкода?
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17.03.2023 18:02 Відповісти
Ти просто, мабуть, дурний і не розумієш нічого. Тобі треба щось довести, або виграти війну? Без підтримки Заходу ми і кількох місяців не протиамаємося. Щоб диктувати свої вимоги, мститися у стилі Ізраїлю- треба було готуватися до війни, окрім дорог будувати ракети і танки, накопичувати **********. А коли замість вкладатися у ЗСУ мудрий нарід вибрав шашлички. То вже наразі ми повинні гратися в толерантність і грати по демократичним правилам Заходу.
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17.03.2023 20:06 Відповісти
Йди поплач толераст, а поки ти будеш всім годити щоб про тебе хохла добре подумали кацапи об тебе прутня витиратимуть.
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17.03.2023 22:42 Відповісти
ти бажаєш, щоб Залужного або інших військових притягали до відповідальності за військові злочини у Гаазі? Україна наразі визнає юрисдикцію того суду
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18.03.2023 12:53 Відповісти
Ой, тільки не треба прикриватись Залужним та військовими, я вже бачу яка ти сциклива безхребетна амеба котра боїться свого бахура кацапського образити. Бери приклад з чеченського народу, вони так зашугали кацапів, що ті їх бояться на підсвідомому рівні, а таких хохлов безхребетних як ти мають всі кому не лінь, тебе будуть їбти, а ти будеш плакать: пане не бийте, я хохол улесливий, що ж про мене у світі подумають. Тьфу! Мерзость.
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18.03.2023 16:20 Відповісти
Тільки рашисти називають українців хохлами. Це по-перше. По-друге. Так чеченців трохи бояться у Москві. Але вони програли війну. Майже всі відважні дудаєвці знищені. А ти що залишилися смокчуть в Кадирова, ставленника пуйла. Чи ти вважаєшь, якщо вбивати рашистів кувалдою і відрізати голови, то ми швидше їх переможемо?) Чеченці відрізали, але програли
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18.03.2023 16:32 Відповісти
Можеш кацапу посмоктати, швидше переможеш.
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18.03.2023 16:42 Відповісти
Тобі до психотерапевта потрібно)
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19.03.2023 12:39 Відповісти
https://www.knigago.com/books/nonf-all/nonf-publicism/8132-maksim-gorkiy-o-russkom-krestyanstve/?p=4 Максим Горький "О русском крестьянстве". Берлин, 1922 г.

В русской жестокости чувствуется дьявольская изощренность, в ней есть нечто тонкое, изысканное. Это свойство едва ли можно объяснить словами «психоз», «садизм», словами, которые, в сущности, и вообще ничего не объясняют. Наследие алкоголизма? Не думаю, чтоб русский народ был отравлен ядом алкоголя более других народов Европы, хотя допустимо, что при плохом питании русского крестьянства яд алкоголя действует на психику сильнее в России, чем в других странах, где питание народа обильнее и разнообразнее.

В Сибири крестьяне, выкопав ямы, опускали туда - вниз головой - пленных красноармейцев, оставляя ноги их - до колен - на поверхности земли; потом они постепенно засыпали яму землею, следя по судорогам ног, кто из мучимых окажется выносливее, живучее, кто задохнется позднее других.

Забайкальские казаки учили рубке молодежь свою на пленных.

В Тамбовской губернии коммунистов пригвождали железнодорожными костылями в левую руку и в левую ногу к деревьям на высоте метра над землею и наблюдали, как эти - нарочито неправильно распятые люди - мучаются.

Вскрыв пленному живот, вынимали тонкую кишку и, прибив ее гвоздем к дереву или столбу телеграфа, гоняли человека ударами вокруг дерева, глядя, как из раны выматывается кишка. Раздев пленного офицера донага, сдирали с плеч его куски кожи, в форме погон, а на место звездочек вбивали гвозди; сдирали кожу по линиям портупей и лампасов - эта операция называлась «одеть по форме». Она, несомненно, требовала немало времени и большого искусства.

Творилось еще много подобных гадостей, отвращение не позволяет увеличивать количество описаний этих кровавых забав.

Кто более жесток: белые или красные? Вероятно - одинаково, ведь и те, и другие - русские. Впрочем, на вопрос о степенях жестокости весьма определенно отвечает история: наиболее жесток - наиболее активный...

Думаю, что нигде не бьют женщин так безжалостно и страшно, как в русской деревне, и, вероятно, ни в одной стране нет таких вот пословиц-советов:

«Бей жену обухом, припади да понюхай - дышит? - морочит, еще хочет». «Жена дважды мила бывает: когда в дом ведут, да когда в могилу несут». «На бабу да на скотину суда нет». «Чем больше бабу бьешь, тем щи вкуснее».

Сотни таких афоризмов, - в них заключена веками нажитая мудрость народа, - обращаются в деревне, эти советы слышат, на них воспитываются дети.

Детей бьют тоже очень усердно. Желая ознакомиться с характером преступности населения губерний Московского округа, я просмотрел «Отчеты Московской судебной палаты» за десять лет - 1900-1910 гг. - и был подавлен количеством истязаний детей, а также и других форм преступлений против малолетних. Вообще в России очень любят бить, все равно - кого. «Народная мудрость» считает битого человека весьма ценным: «За битого двух небитых дают, да и то не берут».

Есть даже поговорки, которые считают драку необходимым условием полноты жизни. «Эх, жить весело, да - бить некого». Я спрашивал активных участников гражданской войны: не чувствуют ли они некоторой неловкости, убивая друг друга?

Нет, не чувствуют.

«У него - ружье, у меня - ружье, значит - мы равные; ничего, побьем друг друга - земля освободится».

Однажды я получил на этот вопрос ответ крайне оригинальный, мне дал его солдат европейской войны, ныне он командует значительным отрядом Красной армии.

- Внутренняя война - это ничего! А вот междоусобная, против чужих, - трудное дело для души. Я вам, товарищ, прямо скажу: русского бить легче. Народу у нас много, хозяйство у нас плохое; ну, сожгут деревню, - чего она стоит! Она и сама сгорела бы в свой срок. И вообще, это наше внутреннее дело, вроде маневров, для науки, так сказать. А вот когда я в начале той войны попал в Пруссию - Боже, до чего жалко было мне тамошний народ, деревни ихние, города и вообще хозяйство! Какое величественное хозяйство разоряли мы по неизвестной причине.

https://www.knigago.com/books/nonf-all/nonf-publicism/8132-maksim-gorkiy-o-russkom-krestyanstve/?p=4
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17.03.2023 13:23 Відповісти
Для цього розвідка України повинна розшукувати заручників орків,а не їхати в далекі краї визволяти заміжніх жінок. Для цього є дипломатія Кулеби
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17.03.2023 13:26 Відповісти
Для виконавців злочинів діяти методом Моссад, покарання має бути і для членів сімей нацистів, а майно знищуватись. В порядку ассиметричної відповіді - ліквідовувати орків де і як тільки можна але без фото і відео.
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17.03.2023 13:30 Відповісти
А цей злоїбучий Лубінець очевидно досі не знає, що кацапи давно вийшли з Женевської конвенції, тому вони вирішили, що можуть робити, що заманеться але вони забули, що це діє й проти них тож з ними можна робити, теж що захочеш, ще не вапто забувати, що вони нам досі не оголосили війну, тому вони иають статус терористів, а з териками розмова коротка.
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17.03.2023 18:11 Відповісти
 
 