Маємо свідчення про інші страти російськими окупантами українських беззбройних військовополонених, - Лубінець

Україна має дані про інші страти росіянами беззбройних українських військовополонених, окрім розстрілу Олександра Мацієвського.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

"Розстріл російськими військовими українського полоненого Олександра Мацієвського після фрази "Слава Україні", на жаль, непоодинокий випадок на цій жахливій загарбницькій війні", - написав він.

Україна має свідчення, що росіяни розстрілюють відкрито та цинічно. За згоди командирів і з впевненістю, що уникнуть покарання.

"Вкотре переконуємося, що для Росії не існує Женевських конвенцій та норм міжнародного гуманітарного права. Окупанти систематично скоюють воєнні злочини, порушуючи закони та звичаї війни", - повідомив Лубінець.

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Уповноважений з прав людини зазначив, що про кожен подібний злочин інформують міжнародну спільноту.

"Адже притягнення Російської Федерації до відповідальності - не лише мета, а й обов’язок всього цивілізованого світу!", - додав Лубінець.