Россияне обстреляли село в Херсонской области, поврежден детсад, пострадавших нет, - ОВА
Российские войска обстреляли село Велетенское в Херсонской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.
"Вражеским ударом повреждено здание детского сада. В частных домах выбиты окна, повреждены забор и бетонные ворота. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.
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