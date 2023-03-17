Россияне обстреляли село в Херсонской области, поврежден детсад, пострадавших нет, - ОВА

Российские войска обстреляли село Велетенское в Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

"Вражеским ударом повреждено здание детского сада. В частных домах выбиты окна, повреждены забор и бетонные ворота. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

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