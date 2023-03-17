Росіяни обстріляли село на Херсонщині, пошкоджено дитсадок, постраждалих немає, - ОВА

Російські війська обстріляли село Велетенське на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

"Через ворожий удар пошкоджена будівля дитячого садка. У приватних будинках вибиті вікна, пошкоджено паркан та бетонні ворота. На щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

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