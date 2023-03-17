РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10558 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
2 093 5

35 россиян, поддерживающих войну России, в Латвии внесли в "черный список"

латвія

В "черном списке" – артисты, журналисты, блогеры и другие общественные деятели.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на МИД Латвии, передает Цензор.НЕТ.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс принял решение добавить в список нежелательных лиц еще 35 граждан России, поддержавших российскую агрессию против Украины.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс принял решение добавить в список нежелательных лиц еще 35 граждан России, поддержавших российскую агрессию против Украины.

В частности, в новый санкционный список попали певец Ярослав Дронов ("SHAMAN"), телеведущие Руслан Осташко, Юлия Барановская, Валерия Кудрявцева, актеры Кирилл Кузнецов, Полина Агуреева, Александр Носков, Стас Старовойтов, Пропагандист Владимир Баринов и другие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соседям России нужно строить новые экономические связи без РФ, - премьер Латвии Кариньш

Латвия решительно осуждает непровоцированную и неоправданную войну, развязанную Россией против Украины, которая продолжается уже больше года и в которой из-за жестокости российских вооруженных сил ежедневно гибнут украинские гражданские лица и военные.

Поддержка зверств, совершаемых кремлевским режимом, означает соучастие в совершенных преступлениях; поэтому въезд таких лиц в Латвию не допускается", – пояснили в МИД Латвии.

Латвия (1355) россия (96420) санкции (11569)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
чемодан, вокзал, мацковія для цього кацапського лайна !!!
показать весь комментарий
17.03.2023 15:31 Ответить
Nažaļ , tak nazivaiemie "haroshie "ruskie , boļe apasni . A te , kto rabotaiet v atkrituiu , s temi i tak jasno . NO eta v Eirope mala kto asaznaiot !
показать весь комментарий
17.03.2023 15:34 Ответить
так и есть. Где не плюнь в европе, там начинают петь о плохом путине и бедных хороших русских!
показать весь комментарий
17.03.2023 21:54 Ответить
Нет ненависти к россиянам, но есть чуство брезгливости, как к дохлому скоту".- Джохар Дудаев.
показать весь комментарий
17.03.2023 16:17 Ответить
Лучше бы обратили внимание на собственные, латвийские помойки РАШИСТОВ типа даугавпилсского Грани, рижских ББ, ватных помоек в коментах Делфи и ТВНЕТ!
показать весь комментарий
17.03.2023 17:42 Ответить
 
 