35 россиян, поддерживающих войну России, в Латвии внесли в "черный список"

В "черном списке" – артисты, журналисты, блогеры и другие общественные деятели.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на МИД Латвии, передает Цензор.НЕТ.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс принял решение добавить в список нежелательных лиц еще 35 граждан России, поддержавших российскую агрессию против Украины.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс принял решение добавить в список нежелательных лиц еще 35 граждан России, поддержавших российскую агрессию против Украины.

В частности, в новый санкционный список попали певец Ярослав Дронов ("SHAMAN"), телеведущие Руслан Осташко, Юлия Барановская, Валерия Кудрявцева, актеры Кирилл Кузнецов, Полина Агуреева, Александр Носков, Стас Старовойтов, Пропагандист Владимир Баринов и другие.

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Латвия решительно осуждает непровоцированную и неоправданную войну, развязанную Россией против Украины, которая продолжается уже больше года и в которой из-за жестокости российских вооруженных сил ежедневно гибнут украинские гражданские лица и военные.

Поддержка зверств, совершаемых кремлевским режимом, означает соучастие в совершенных преступлениях; поэтому въезд таких лиц в Латвию не допускается", – пояснили в МИД Латвии.