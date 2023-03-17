Путин проиграл энергетическую битву, шантаж не сработал, - фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Путину не удалось шантажировать Европу сокращением поставок энергоносителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Путин явно проиграл энергетическую битву, которую он начал, и его шантаж не сработал", - сказала Урсула фон дер Ляйен в пятницу во время визита на газовую платформу Troll A у западного побережья Норвегии.

Она добавила, что теперь ЕС будет получать гораздо больше энергии от таких союзников, как Норвегия и США.

Кроме того, по ее словам, Европа инвестировала значительные средства в возобновляемые источники энергии и сократила потребление энергии на 20%.

"Так что если президент Путин планировал поставить нас на колени, он достиг совершенно противоположного. Сегодня мы более сильные и независимые, чем когда-либо", - сказала она.

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