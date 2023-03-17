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Новости Война
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Путин проиграл энергетическую битву, шантаж не сработал, - фон дер Ляйен

путін

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Путину не удалось шантажировать Европу сокращением поставок энергоносителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Путин явно проиграл энергетическую битву, которую он начал, и его шантаж не сработал", - сказала Урсула фон дер Ляйен в пятницу во время визита на газовую платформу Troll A у западного побережья Норвегии.

Она добавила, что теперь ЕС будет получать гораздо больше энергии от таких союзников, как Норвегия и США.

Кроме того, по ее словам, Европа инвестировала значительные средства в возобновляемые источники энергии и сократила потребление энергии на 20%.

"Так что если президент Путин планировал поставить нас на колени, он достиг совершенно противоположного. Сегодня мы более сильные и независимые, чем когда-либо", - сказала она.

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Еврокомиссия (1474) путин владимир (31651) шантаж (90) энергетика (2579) Урсула фон дер Ляйен (552)


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Топ комментарии
+13
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17.03.2023 16:14 Ответить
+11
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17.03.2023 16:05 Ответить
+9
если зимой Европа без российского газа не замерзла, то летом она.... вспотеет

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17.03.2023 16:20 Ответить
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17.03.2023 16:05 Ответить
10005000
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17.03.2023 20:36 Ответить
Колоссальная рифма!!!
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25.04.2023 11:30 Ответить
пиня щодня спалює просто так газу на 10 млн доларів.
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17.03.2023 16:08 Ответить
Але краще най вого горить ніж би мало стріляти
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17.03.2023 16:09 Ответить
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17.03.2023 16:14 Ответить
Ще й як злякали у СРСР. Бігли аж перечепалися за свободою, демократією та ножками Буша, коли залишилися з пустими полицями у магазинах та жрати було нічого
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17.03.2023 16:23 Ответить
Супер!
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25.04.2023 11:35 Ответить
шо ты российское ..амно
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17.03.2023 16:23 Ответить
Кацап, причинно-следственные связи - сложно для твоих правителей:
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17.03.2023 17:01 Ответить
Кацап, крестьяне - это у вас в кацапстане.
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17.03.2023 17:07 Ответить
руzzкий zvерек, как погодка в мухосранске?
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17.03.2023 17:42 Ответить
О, да ты еще и петросян.
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17.03.2023 18:09 Ответить
отстающая экономика Польши?))) на болотах у тебя отстающая экономика)))
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17.03.2023 17:24 Ответить
у BMW рекордна виручка за 2022 рік)
а ти москалику - так і думай що Європа з голоду пухне, білок їдять.
Повертайся з прибалтики в свою московію, та збирай ягель
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17.03.2023 16:25 Ответить
Ты за BMW не сцы: https://carsweek.ru/news/News_in_the_world/1263683/ BMW рассчитывает увеличить прибыль в 2023 году после восстановления цепочки поставок
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17.03.2023 17:05 Ответить
як у вас мозок працює? якщо він є звісно.
жити в Європі, бачити що там все ок, люди живуть, війни немає, ну трохи ціни підросли, але не критично. і намагатись це все обісрати? то вали з ЄС у свою тайгу, йди в сельмаг та жри горілку.
Тільки москалі можуть срати там де живуть
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17.03.2023 17:13 Ответить
руzzкий, как зовут фюрера дикой русни?
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17.03.2023 17:44 Ответить
как зовут фюрера дикой русни, свинособака руснявая?
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17.03.2023 17:54 Ответить
zvерушка, почему вся русня такие ссыкуны?
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17.03.2023 17:57 Ответить
зверушка, это тебя ***** в животик целовало в детстве?
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17.03.2023 18:00 Ответить
Это i так понятно, zvерек. Мне повезло человеком родиться, в отличие от тебя.Любишь *****, руzzкий?
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17.03.2023 18:03 Ответить
если зимой Европа без российского газа не замерзла, то летом она.... вспотеет

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17.03.2023 16:20 Ответить
та не програв він анітрохи....

Європа купувала рашиський газ по 2000 євро, а Китай по 300 доларів
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17.03.2023 17:23 Ответить
Кацапи скуштували ***, *и это прекрасно*)))
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17.03.2023 19:26 Ответить
 
 