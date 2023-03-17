Путін програв енергетичну битву, шантаж не спрацював, - фон дер Ляєн
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Путіну не вдалося шантажувати Європу скороченням поставок енергоносіїв.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"Путін явно програв енергетичну битву, яку він розпочав, і його шантаж не спрацював", - сказала вона.
Фон дер Ляєн додала, що тепер ЄС буде отримувати набагато більше енергії від таких союзників, як Норвегія та США.
Крім того, за її словами, Європа інвестувала значні кошти у відновлювані джерела енергії та скоротила споживання енергії на 20%.
"Отже, якщо президент Путін планував поставити нас на коліна, він досягнув абсолютно протилежного. Сьогодні ми сильніші і незалежніші, ніж будь-коли", - сказала вона.
Топ коментарі
+13 аспм мпри
показати весь коментар17.03.2023 16:14 Відповісти Посилання
+11 Линкин Парк #550871
показати весь коментар17.03.2023 16:05 Відповісти Посилання
+9 Алекс Мышкевич
показати весь коментар17.03.2023 16:20 Відповісти Посилання
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а ти москалику - так і думай що Європа з голоду пухне, білок їдять.
Повертайся з прибалтики в свою московію, та збирай ягель
жити в Європі, бачити що там все ок, люди живуть, війни немає, ну трохи ціни підросли, але не критично. і намагатись це все обісрати? то вали з ЄС у свою тайгу, йди в сельмаг та жри горілку.
Тільки москалі можуть срати там де живуть
Європа купувала рашиський газ по 2000 євро, а Китай по 300 доларів