Путін програв енергетичну битву, шантаж не спрацював, - фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Путіну не вдалося шантажувати Європу скороченням поставок енергоносіїв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Путін явно програв енергетичну битву, яку він розпочав, і його шантаж не спрацював", - сказала вона.

Фон дер Ляєн додала, що тепер ЄС буде отримувати набагато більше енергії від таких союзників, як Норвегія та США.

Крім того, за її словами, Європа інвестувала значні кошти у відновлювані джерела енергії та скоротила споживання енергії на 20%.

"Отже, якщо президент Путін планував поставити нас на коліна, він досягнув абсолютно протилежного. Сьогодні ми сильніші і незалежніші, ніж будь-коли", - сказала вона.

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