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Новини Війна
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Путін програв енергетичну битву, шантаж не спрацював, - фон дер Ляєн

путін

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Путіну не вдалося шантажувати Європу скороченням поставок енергоносіїв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Путін явно програв енергетичну битву, яку він розпочав, і його шантаж не спрацював", - сказала вона.

Фон дер Ляєн додала, що тепер ЄС буде отримувати набагато більше енергії від таких союзників, як Норвегія та США.

Крім того, за її словами, Європа інвестувала значні кошти у відновлювані джерела енергії та скоротила споживання енергії на 20%.

"Отже, якщо президент Путін планував поставити нас на коліна, він досягнув абсолютно протилежного. Сьогодні ми сильніші і незалежніші, ніж будь-коли", - сказала вона.

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Автор: 

Єврокомісія (2192) путін володимир (24222) шантаж (61) енергетика (2632) фон дер Ляєн Урсула (806)


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Топ коментарі
+13
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17.03.2023 16:14 Відповісти
+11
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17.03.2023 16:05 Відповісти
+9
если зимой Европа без российского газа не замерзла, то летом она.... вспотеет

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17.03.2023 16:20 Відповісти
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17.03.2023 16:05 Відповісти
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17.03.2023 20:36 Відповісти
Колоссальная рифма!!!
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25.04.2023 11:30 Відповісти
пиня щодня спалює просто так газу на 10 млн доларів.
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17.03.2023 16:08 Відповісти
Але краще най вого горить ніж би мало стріляти
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17.03.2023 16:09 Відповісти
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17.03.2023 16:14 Відповісти
Ще й як злякали у СРСР. Бігли аж перечепалися за свободою, демократією та ножками Буша, коли залишилися з пустими полицями у магазинах та жрати було нічого
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17.03.2023 16:23 Відповісти
Супер!
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25.04.2023 11:35 Відповісти
шо ты российское ..амно
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17.03.2023 16:23 Відповісти
Кацап, причинно-следственные связи - сложно для твоих правителей:
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17.03.2023 17:01 Відповісти
Кацап, крестьяне - это у вас в кацапстане.
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17.03.2023 17:07 Відповісти
руzzкий zvерек, как погодка в мухосранске?
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17.03.2023 17:42 Відповісти
О, да ты еще и петросян.
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17.03.2023 18:09 Відповісти
отстающая экономика Польши?))) на болотах у тебя отстающая экономика)))
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17.03.2023 17:24 Відповісти
у BMW рекордна виручка за 2022 рік)
а ти москалику - так і думай що Європа з голоду пухне, білок їдять.
Повертайся з прибалтики в свою московію, та збирай ягель
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17.03.2023 16:25 Відповісти
Ты за BMW не сцы: https://carsweek.ru/news/News_in_the_world/1263683/ BMW рассчитывает увеличить прибыль в 2023 году после восстановления цепочки поставок
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17.03.2023 17:05 Відповісти
як у вас мозок працює? якщо він є звісно.
жити в Європі, бачити що там все ок, люди живуть, війни немає, ну трохи ціни підросли, але не критично. і намагатись це все обісрати? то вали з ЄС у свою тайгу, йди в сельмаг та жри горілку.
Тільки москалі можуть срати там де живуть
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17.03.2023 17:13 Відповісти
руzzкий, как зовут фюрера дикой русни?
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17.03.2023 17:44 Відповісти
как зовут фюрера дикой русни, свинособака руснявая?
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17.03.2023 17:54 Відповісти
zvерушка, почему вся русня такие ссыкуны?
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17.03.2023 17:57 Відповісти
зверушка, это тебя ***** в животик целовало в детстве?
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17.03.2023 18:00 Відповісти
Это i так понятно, zvерек. Мне повезло человеком родиться, в отличие от тебя.Любишь *****, руzzкий?
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17.03.2023 18:03 Відповісти
если зимой Европа без российского газа не замерзла, то летом она.... вспотеет

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17.03.2023 16:20 Відповісти
та не програв він анітрохи....

Європа купувала рашиський газ по 2000 євро, а Китай по 300 доларів
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17.03.2023 17:23 Відповісти
Кацапи скуштували ***, *и это прекрасно*)))
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17.03.2023 19:26 Відповісти
 
 