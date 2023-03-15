Польща розвиватиме співпрацю з Україною в галузі енергетики, - Моравецький
Польща готова розвивати енергетичну співпрацю з Україною у кількох напрямках, зокрема щодо видобутку газу у Західній Україні і створення енергетичного мосту Жешув - Хмельницька АЕС.
Про це під час конференції "E23: PL for UA – Польсько-українське партнерство у розбудові енергетичної безпеки майбутнього" заявив у Варшаві прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначив Моравецький, завдяки поглибленню енергетичної співпраці зробить увесь регіон незалежним від російського газу і позбавить його загрози "русского мира"
Він заявив, що розвиток співпраці з Україною та іншими країнами-сусідами у сфері енергетики, зокрема, у контексті спільних геологорозвідувальних проєктів, є національним інтересом Польщі.
"Звичайно ж, там спочатку має настати мир, але такі проєкти можливі", - додав Моравецький.
Він зауважив, що українська сторона також запрошує до співпраці щодо модернізації енергетичного сполучення Жешув-Хмельницька АЕС.
"Це сполучення може універсальним чином допомогти посиленню енергетичної безпеки як Польщі, так і України", - підкреслив глава польського уряду.
Він додав, що переговори з українською стороною також стосуються сполучення між Рівненською АЕС і містом Холм.
Під час свого виступу Моравецький відмітив, що Польща хоче стати енергетичним і , насамперед, газовим хабом у Центральній Європі. Він зауважив, що Польща розбудовує газові інтерконектори з сусідніми країнами, розширює нафтопорт у Гданську та створює плаваючий термінал для скрапленого газу. За його словами, в майбутньому цією інфраструктурою зможуть користуватися також партнери Польщі з України, Чехії, Словаччини та Угорщини.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль