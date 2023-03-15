УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9681 відвідувач онлайн
Новини Допомога Україні
1 023 2

Польща розвиватиме співпрацю з Україною в галузі енергетики, - Моравецький

моравецький

Польща готова розвивати енергетичну співпрацю з Україною у кількох напрямках, зокрема щодо видобутку газу у Західній Україні і створення енергетичного мосту Жешув - Хмельницька АЕС.

Про це під час конференції "E23: PL for UA – Польсько-українське партнерство у розбудові енергетичної безпеки майбутнього" заявив у Варшаві прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначив Моравецький, завдяки поглибленню енергетичної співпраці зробить увесь регіон незалежним від російського газу і позбавить його загрози "русского мира"

Він заявив, що розвиток співпраці з Україною та іншими країнами-сусідами у сфері енергетики, зокрема, у контексті спільних геологорозвідувальних проєктів, є національним інтересом Польщі. 

"Звичайно ж, там спочатку має настати мир, але такі проєкти можливі", - додав Моравецький. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Південна Корея і Польща домовилися відновлювати Україну після перемоги

Він зауважив, що українська сторона також запрошує до співпраці щодо модернізації енергетичного сполучення Жешув-Хмельницька АЕС.

"Це сполучення може універсальним чином допомогти посиленню енергетичної безпеки як Польщі, так і України", - підкреслив глава польського уряду.

Він додав, що переговори з українською стороною також стосуються сполучення між Рівненською АЕС і містом Холм.

Під час свого виступу Моравецький відмітив, що Польща хоче стати енергетичним і , насамперед, газовим хабом у Центральній Європі. Він зауважив, що Польща розбудовує газові інтерконектори з сусідніми країнами, розширює нафтопорт у Гданську та створює плаваючий термінал для скрапленого газу. За його словами, в майбутньому цією інфраструктурою зможуть користуватися також партнери Польщі з України, Чехії, Словаччини та Угорщини.

Також читайте: Україна та Польща домовилися відновити роботу Консультаційного комітету президентів

Польща (8994) Україна (6174) енергетика (2696) Моравецький Матеуш (371)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Спершу треба добудувати атомні енергоблоки ХАЕС-3, ХАЕС-4, а потім вже займатися "хабами". Але це не з нинішньою зеленою владою
показати весь коментар
15.03.2023 17:47 Відповісти
"Вперше", *****, розберися з Бурштином й Добротвірськими ТЕС, БЛД! До того, як жаба-йуля влізла вушею у енергетику, співпраця була на всі 100%. ЩО через новітні "ідеї" прив'язки до даунбацянії сталося? Не вкурсі? Курву повісити двічі МАЛО! А з ХАЕС що, проблеми?! Через капризи поляків? Ти хоч приблизно орієнтуєшся, про що ти пишеш? Чому тоді РАЕС не причепив? Там що, все в ажурі? Які "хаби", блд! На Польщу хухати треба, би не дай боженька під ****** зелену шмарклю роззлостилась.
показати весь коментар
15.03.2023 22:50 Відповісти
 
 