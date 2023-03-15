Південна Корея і Польща домовилися відновлювати Україну після перемоги

Міністр закордонних справ Південної Кореї Пак Джин та його польський колега Збіґнєв Рау домовилися про активну участь у повоєнному відновленні України.

"Глави МЗС під час переговорів заявили про необхідність досягнення миру в Україні в максимально короткі терміни, а також домовилися активно співпрацювати для реконструкції та відновлення України у майбутньому", - йдеться у повідомленні південнокорейського агенства Yonhap.

Крім того, високопоставлені дипломати під час зустрічі у Сеулі обговорили співпрацю двох країн у сфері оборони та ядерної енергетики.

Міністри закордонних справ також високо оцінили досягнення у двосторонньому оборонному співробітництві та домовилися продовжувати зусилля щодо здійснення наступних заходів.