Південна Корея і Польща домовилися відновлювати Україну після перемоги

Міністр закордонних справ Південної Кореї Пак Джин та його польський колега Збіґнєв Рау домовилися про активну участь у повоєнному відновленні України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

"Глави МЗС під час переговорів заявили про необхідність досягнення миру в Україні в максимально короткі терміни, а також домовилися активно співпрацювати для реконструкції та відновлення України у майбутньому", - йдеться у повідомленні південнокорейського агенства Yonhap.

Крім того, високопоставлені дипломати під час зустрічі у Сеулі обговорили співпрацю двох країн у сфері оборони та ядерної енергетики.

Також читайте: Південна Корея дозволила Польщі постачати в Україну гаубиці Krab, – Reuters

Міністри закордонних справ також високо оцінили досягнення у двосторонньому оборонному співробітництві та домовилися продовжувати зусилля щодо здійснення наступних заходів.

Польща (8994) Південна Корея (478) Рау Збіґнев (105) відбудова (380)
Тільки будь ласочка, своїх аудиторів з самого початку, а не коли стане відомо про розкрадання коштів.
15.03.2023 11:56 Відповісти
от дідько! треба терміново навчитися візуально розрізняти корейців від китайців. Це не просто.
15.03.2023 11:58 Відповісти
У корейців загострене підборіддя. Японці через це називаають їх яйцеголовими
15.03.2023 13:24 Відповісти
не знав.
15.03.2023 13:51 Відповісти
Дякуемо
15.03.2023 12:23 Відповісти
Тільки грошей Зелемойському не давайте, бо знову все вкрадуть.
15.03.2023 12:41 Відповісти
Главное что бы ни каких китайцев и кацапов....
15.03.2023 14:45 Відповісти
куртев 10к дает и пленку...
15.03.2023 15:36 Відповісти
Польша делает для Украины больше, чем Украина для Украины
15.03.2023 17:31 Відповісти
 
 