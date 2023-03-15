РУС
Южная Корея и Польша договорились восстанавливать Украину после победы

Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Джин и его польский коллега Збигнев Рау договорились об активном участии в послевоенном восстановлении Украины.

"Главы МИД в ходе переговоров заявили о необходимости достижения мира в Украине в максимально короткие сроки, а также договорились активно сотрудничать для реконструкции и возобновления Украины в будущем", - говорится в сообщении южнокорейского агентства Yonhap.

Кроме того, высокопоставленные дипломаты в ходе встречи в Сеуле обсудили сотрудничество двух стран в области обороны и ядерной энергетики.

Министры иностранных дел также высоко оценили достижения в двустороннем оборонном сотрудничестве и договорились продолжать усилия по осуществлению следующих мер.

Тільки будь ласочка, своїх аудиторів з самого початку, а не коли стане відомо про розкрадання коштів.
15.03.2023 11:56 Ответить
от дідько! треба терміново навчитися візуально розрізняти корейців від китайців. Це не просто.
15.03.2023 11:58 Ответить
У корейців загострене підборіддя. Японці через це називаають їх яйцеголовими
15.03.2023 13:24 Ответить
не знав.
15.03.2023 13:51 Ответить
Дякуемо
15.03.2023 12:23 Ответить
Тільки грошей Зелемойському не давайте, бо знову все вкрадуть.
15.03.2023 12:41 Ответить
Главное что бы ни каких китайцев и кацапов....
15.03.2023 14:45 Ответить
куртев 10к дает и пленку...
15.03.2023 15:36 Ответить
Польша делает для Украины больше, чем Украина для Украины
15.03.2023 17:31 Ответить
 
 