Южная Корея и Польша договорились восстанавливать Украину после победы

Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Джин и его польский коллега Збигнев Рау договорились об активном участии в послевоенном восстановлении Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина.

"Главы МИД в ходе переговоров заявили о необходимости достижения мира в Украине в максимально короткие сроки, а также договорились активно сотрудничать для реконструкции и возобновления Украины в будущем", - говорится в сообщении южнокорейского агентства Yonhap.

Кроме того, высокопоставленные дипломаты в ходе встречи в Сеуле обсудили сотрудничество двух стран в области обороны и ядерной энергетики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Южная Корея разрешила Польше поставлять в Украину гаубицы Krab, – Reuters

Министры иностранных дел также высоко оценили достижения в двустороннем оборонном сотрудничестве и договорились продолжать усилия по осуществлению следующих мер.