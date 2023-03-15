Южная Корея и Польша договорились восстанавливать Украину после победы
Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Джин и его польский коллега Збигнев Рау договорились об активном участии в послевоенном восстановлении Украины.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина.
"Главы МИД в ходе переговоров заявили о необходимости достижения мира в Украине в максимально короткие сроки, а также договорились активно сотрудничать для реконструкции и возобновления Украины в будущем", - говорится в сообщении южнокорейского агентства Yonhap.
Кроме того, высокопоставленные дипломаты в ходе встречи в Сеуле обсудили сотрудничество двух стран в области обороны и ядерной энергетики.
Министры иностранных дел также высоко оценили достижения в двустороннем оборонном сотрудничестве и договорились продолжать усилия по осуществлению следующих мер.
