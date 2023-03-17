Россия все активнее пытается обойти санкции через Казахстан, - Reuters

Российские компании в последние недели заваливают казахстанских партнеров просьбами помочь им обойти западные санкции и импортировать крайне необходимые товары.

Об этом пишет Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Издание напоминает, что после введения странами Запада масштабных санкций против экономики России Москва ищет пути обхода запретов.

Торговцы создали сложную сеть цепочек поставок через третьи страны во избежание ограничений. Многие товары ввозятся через Турцию и бывшие советские республики.

Источники Reuters сообщают, что в последнее время выросло количества запросов от России по поводу помощи в доставке всего, от подшипников и деталей самолетов до металлов, через границу с Казахстаном.

Два источника напрямую связали повышенный интерес России с сообщениями о планах Турции по борьбе с транзитом подсанкционных товаров.

"Это означает, что бум только начинается", – сказал один бизнесмен, занимающийся внешней торговлей.

Читайте также: Турция прекратила обслуживать принадлежащие РФ и Беларуси самолеты производства США

Другой казахстанский предприниматель сказал, что ему предложили 1 млн долларов за помощь в перевозке грузовика с редкоземельными металлами из Австралии.

"От телефонов и подшипников до деталей самолетов и редкоземельных металлов", - сказал предприниматель, приведя примеры запросов, все из которых, по его словам, он отклонил.

По словам источников, у россиян очень длинный список покупок, включающий в себя промышленное оборудование, железнодорожные подшипники, передовую электронику, радиооборудование, турбины, детали самолетов, сырье и даже материалы для банковских карт.

По словам источников, некоторые российские фирмы стремились установить долгосрочные партнерские отношения по обходу санкций.

По российскому законодательству соблюдение западных санкций является правонарушением, а нарушение санкций стало прибыльной отраслью для некоторых предпринимателей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соседям России нужно строить новые экономические связи без РФ, - премьер Латвии Кариньш

Турция, член НАТО, заявила в прошлом месяце, что не экспортирует товары, которые могут использоваться в военных действиях России после того, как США предупредили об экспорте химикатов, микрочипов и других товаров. Анкара также заявила, что не допустит нарушения западных санкций в Турции или через нее и будет делать шаги для предотвращения этого.

Россия остается самым крупным торговым партнером Казахстана. Экспорт Казахстана в Россию в прошлом году увеличился на четверть – до $8,8 млрд.

По словам источников, иногда даже закон не нарушается. Часто сложные элементы включают санкционированные компоненты, но сами по себе прямо не запрещены. Они добавили, что рост торговли настолько резок, что казахстанская таможня перегружена.

Однако такой бизнес связан с дополнительными затратами. По словам бизнесмена, казахстанские бизнесмены, перепродающие товары в Россию, обычно имеют право на возмещение НДС в размере 12%, но те, кто перемещает "подозрительные товары", не представляют его, чтобы не рисковать всей цепочкой поставок.