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Новости Волонтеры для армии Война
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Дети Киевского Интерната #15 собрали 40 тысяч для ремонта машины бойцам 56-й бригады

школа,інтернат

Воспитанники Киевской спецшколы-интерната 15 передали 39800 грн на ремонт автомобиля воинам 56-й бригады.

Об этом рассказал на своей странице в фейсбуке украинский воин Сергей Гнездилов, передает Цензор.НЕТ.

"Я знаю, кто нам скинул 39 800 грн на машину.

У меня редко проступают слезы.

Но после нашей победы я приеду вас посетить, Киевская спецшкола-интернат 15.

Эти отчаянные и очаровательные дети устроили благотворительную ярмарку, чтобы собрать эту сумму нам на машину.

Я только что рассказывал об этом своим ребятам.

– Мы их не подведем, – сказал после длинной паузы самый старший. – Мы будем уничтожать русских повсюду, где только достанем.

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Я вспоминаю, как в детстве, в школьном театре мы делали благотворительный аукцион для помощи Килийской школе интерната.

Ставили пьесу "Золотой ключик", я играл "папу Карла", под руководством очаровательной Людмилы Сергеевны Гоцай.

Людмила. Если читаете это сообщение, знайте, в мои школьные годы вы взрастили во мне самое главное: человечность.

Помню наше выступление в том интернате.

Дети, за что с вами так взрослые?

Людмила, я почти плачу: дети купили нам машину.

Мы их не подведем.

Какой-то неизвестный господин – воспитанники Киевской школы-интерната 15.

Обнимаю вас", - написал он.

Автор: 

благотворительность (620) дети (6605) помощь (7903) 56 отдельная мотопехотная бригада (53)


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Топ комментарии
+14
Таку націю не перемогти! Дякуємо дітям! Слава ЗСУ!
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17.03.2023 19:50 Ответить
+13
Діти зібрали і велика подяка їм ,а де допомога від тих хто грабував Україну майже тридцять років ,: коломойський ,боголюбов ,пінчук ,новинський ,жеваго ,суркіси,бахматюк,ложкін та інші.
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17.03.2023 19:48 Ответить
+11
Отакої! А зелені **** тільки крадуть...
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17.03.2023 19:44 Ответить
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Отакої! А зелені **** тільки крадуть...
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17.03.2023 19:44 Ответить
Ти забув подякувати дітям.
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17.03.2023 19:49 Ответить
Да, я б на месте олигархов застрелися бы.
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17.03.2023 23:49 Ответить
Діти зібрали і велика подяка їм ,а де допомога від тих хто грабував Україну майже тридцять років ,: коломойський ,боголюбов ,пінчук ,новинський ,жеваго ,суркіси,бахматюк,ложкін та інші.
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17.03.2023 19:48 Ответить
Вони мабуть вважають що їх внесок в тому що вони передали естафету крадівництва далі.
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17.03.2023 20:10 Ответить
Таку націю не перемогти! Дякуємо дітям! Слава ЗСУ!
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17.03.2023 19:50 Ответить
Це дітки з ДЦП
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17.03.2023 20:00 Ответить
Тіло слабеньке, душа сильне
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17.03.2023 20:02 Ответить
Ці діти майбутнє української незламної нації...
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17.03.2023 19:51 Ответить
"Сльози колишуться за вікном
Сосни - навколо мене стіна
Сльози лякають своїм теплом
Сосни - най-най-най-най-най..."
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17.03.2023 19:55 Ответить
Сенсація! "зелена франшиза" разом з "кварталом" засвітилися в допомозі армії! 4млрд гривнів - це ж не мало!
Одне невеличке поточнення: перед сумою стоїть знак "мінус" і це все було вкрадене у ЗСУ на закупівляк "золотих яєць"!
Ось такий "дешевий" піар...
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17.03.2023 19:59 Ответить
цим дітям хто давби гроші і майбутнє...
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17.03.2023 20:00 Ответить
Це зворушливо.

мотивує вбільше донатити
щастя , здоров'я і мирного неба у Вільній та сильній Україні бажаю всім українським дітям!
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17.03.2023 20:05 Ответить
В цих дітях - майбутній Дух Великої України.
Це - вчинок, що заслуговує на щиру подяку!
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17.03.2023 20:26 Ответить
Діти з Украіною в серці! Деяким дорослим треба брати приклад із таких дітей. Це наше майбутнє!
Подяка Київській спецшколі-інтернату!
https://youtu.be/xclcnN_dttw
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17.03.2023 20:29 Ответить
Поки антиукраїнська та антидержавна влада виродків, зе-мародерів, краде у власної Армії мільярди на харчах, діти збирають нашим Воїнам гроші на ремонт техніки... Між цими двома прикладами прірва... З одного боку зграя аморальних ватних виродків, які дорвалися до влади, креативно нає@вши народ у 2019, а з іншого боку прості громадяни, які подекуди віддають останнє на підтримку наших Збройних Сил. І наш народ таки переможе - і москальську орду і їхніх "слуг"... Шкода, що такою дорогою ціною.
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17.03.2023 20:50 Ответить
Після такого барига Рєзніков мав би вдавитис, ****.
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17.03.2023 21:09 Ответить
Это какой то бизнесмен-депутат, должен выложить свою штуку баксов и отдать. А за детские пускай им что то в интернат купят. Вон у коли-катлеты наверное стринги дороже стоят. Когда происходят такие действия от детей, поблагодарите за то что они помогают, но деньги не брать, тихо отдать назад.
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17.03.2023 22:15 Ответить
Ось так. Невідомий добродій - діти з інтернату. Прочитав і очі засльозились. Дітки ви найкращі на Землі. А ви, притули і порошенки, вчіться у діток, Добрі справи напоказ не роблять. Звітуйте про зроблене вашими фондами скромніше, без пафосного артизтизму. А рєзніковим взагалі краще повіситись. Ніхто не заплаче.
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17.03.2023 22:39 Ответить
 
 