Дети Киевского Интерната #15 собрали 40 тысяч для ремонта машины бойцам 56-й бригады

Воспитанники Киевской спецшколы-интерната 15 передали 39800 грн на ремонт автомобиля воинам 56-й бригады.

Об этом рассказал на своей странице в фейсбуке украинский воин Сергей Гнездилов, передает Цензор.НЕТ.

"Я знаю, кто нам скинул 39 800 грн на машину.

У меня редко проступают слезы.

Но после нашей победы я приеду вас посетить, Киевская спецшкола-интернат 15.

Эти отчаянные и очаровательные дети устроили благотворительную ярмарку, чтобы собрать эту сумму нам на машину.

Я только что рассказывал об этом своим ребятам.

– Мы их не подведем, – сказал после длинной паузы самый старший. – Мы будем уничтожать русских повсюду, где только достанем.

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Я вспоминаю, как в детстве, в школьном театре мы делали благотворительный аукцион для помощи Килийской школе интерната.

Ставили пьесу "Золотой ключик", я играл "папу Карла", под руководством очаровательной Людмилы Сергеевны Гоцай.

Людмила. Если читаете это сообщение, знайте, в мои школьные годы вы взрастили во мне самое главное: человечность.

Помню наше выступление в том интернате.

Дети, за что с вами так взрослые?

Людмила, я почти плачу: дети купили нам машину.

Мы их не подведем.

Какой-то неизвестный господин – воспитанники Киевской школы-интерната 15.

Обнимаю вас", - написал он.