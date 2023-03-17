Дети Киевского Интерната #15 собрали 40 тысяч для ремонта машины бойцам 56-й бригады
Воспитанники Киевской спецшколы-интерната 15 передали 39800 грн на ремонт автомобиля воинам 56-й бригады.
Об этом рассказал на своей странице в фейсбуке украинский воин Сергей Гнездилов, передает Цензор.НЕТ.
"Я знаю, кто нам скинул 39 800 грн на машину.
У меня редко проступают слезы.
Но после нашей победы я приеду вас посетить, Киевская спецшкола-интернат 15.
Эти отчаянные и очаровательные дети устроили благотворительную ярмарку, чтобы собрать эту сумму нам на машину.
Я только что рассказывал об этом своим ребятам.
– Мы их не подведем, – сказал после длинной паузы самый старший. – Мы будем уничтожать русских повсюду, где только достанем.
Я вспоминаю, как в детстве, в школьном театре мы делали благотворительный аукцион для помощи Килийской школе интерната.
Ставили пьесу "Золотой ключик", я играл "папу Карла", под руководством очаровательной Людмилы Сергеевны Гоцай.
Людмила. Если читаете это сообщение, знайте, в мои школьные годы вы взрастили во мне самое главное: человечность.
Помню наше выступление в том интернате.
Дети, за что с вами так взрослые?
Людмила, я почти плачу: дети купили нам машину.
Мы их не подведем.
Какой-то неизвестный господин – воспитанники Киевской школы-интерната 15.
Обнимаю вас", - написал он.
Пожалуйста, подождите...
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Сосни - навколо мене стіна
Сльози лякають своїм теплом
Сосни - най-най-най-най-най..."
Одне невеличке поточнення: перед сумою стоїть знак "мінус" і це все було вкрадене у ЗСУ на закупівляк "золотих яєць"!
Ось такий "дешевий" піар...
мотивує вбільше донатити
щастя , здоров'я і мирного неба у Вільній та сильній Україні бажаю всім українським дітям!
Це - вчинок, що заслуговує на щиру подяку!
Подяка Київській спецшколі-інтернату!
https://youtu.be/xclcnN_dttw