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Новини Волонтери для армії Війна
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Діти Київського Інтернату #15 зібрали 40 тисяч для ремонту машини бійцям 56-ї бригади

школа,інтернат

Вихованці Київської спецшколи-інтернату 15 переказали 39800 грн на ремонт автомобіля воїнам 56-ї бригади.

Про це розповів на своїй сторінці у фейсбуці український воїн Сергій Гнезділов, передає Цензор.НЕТ.

"Я знаю, хто нам скинув 39800 грн на машину.

В мене рідко проступають сльози.

Але, після нашої перемоги, я приїду вас відвідати, Київська спецшкола-інтернат 15.

Ці відчайдушні і чарівні діти влаштували благодійний ярмарок, щоб назбирати цю суму нам на машину.

Я щойно розповідав про це своїм хлопцям.

- Ми їх не підведемо, - сказав після довгої паузи найстарший. - Ми будемо знищувати рускіх всюди, де тільки дістанемо.

Я згадую, як в дитинстві, в шкільному театрі, ми робили благодійний аукціон для допомоги Кілійській школі інтернату.

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Ставили п‘єсу "Золотой ключік", я грав "папу Карла", під керівництвом чарівної Людміли Сергіївни Гоцай.

Пані Людмило. Якщо читаєте цей допис, знайте, в мої шкільні роки ви виплекали в мені найголовніше: людяність.

Пам‘ятаю наш виступ в тому інтернаті.

Діти, за що з вами так дорослі?

Пані Людмило, я майже плачу: діти купили нам машину.

Ми іх не підведемо.

Якийсь невідомий добродій - вихованці Київської школи-інтернату 15.

Обіймаю вас", - розповів він.

Автор: 

благодійність (584) діти (5181) допомога (8484) 56 окрема мотопіхотна бригада (53)


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Топ коментарі
+14
Таку націю не перемогти! Дякуємо дітям! Слава ЗСУ!
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17.03.2023 19:50 Відповісти
+13
Діти зібрали і велика подяка їм ,а де допомога від тих хто грабував Україну майже тридцять років ,: коломойський ,боголюбов ,пінчук ,новинський ,жеваго ,суркіси,бахматюк,ложкін та інші.
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17.03.2023 19:48 Відповісти
+11
Отакої! А зелені **** тільки крадуть...
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17.03.2023 19:44 Відповісти
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Отакої! А зелені **** тільки крадуть...
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17.03.2023 19:44 Відповісти
Ти забув подякувати дітям.
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17.03.2023 19:49 Відповісти
Да, я б на месте олигархов застрелися бы.
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17.03.2023 23:49 Відповісти
Діти зібрали і велика подяка їм ,а де допомога від тих хто грабував Україну майже тридцять років ,: коломойський ,боголюбов ,пінчук ,новинський ,жеваго ,суркіси,бахматюк,ложкін та інші.
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17.03.2023 19:48 Відповісти
Вони мабуть вважають що їх внесок в тому що вони передали естафету крадівництва далі.
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17.03.2023 20:10 Відповісти
Таку націю не перемогти! Дякуємо дітям! Слава ЗСУ!
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17.03.2023 19:50 Відповісти
Це дітки з ДЦП
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17.03.2023 20:00 Відповісти
Тіло слабеньке, душа сильне
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17.03.2023 20:02 Відповісти
Ці діти майбутнє української незламної нації...
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17.03.2023 19:51 Відповісти
"Сльози колишуться за вікном
Сосни - навколо мене стіна
Сльози лякають своїм теплом
Сосни - най-най-най-най-най..."
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17.03.2023 19:55 Відповісти
Сенсація! "зелена франшиза" разом з "кварталом" засвітилися в допомозі армії! 4млрд гривнів - це ж не мало!
Одне невеличке поточнення: перед сумою стоїть знак "мінус" і це все було вкрадене у ЗСУ на закупівляк "золотих яєць"!
Ось такий "дешевий" піар...
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17.03.2023 19:59 Відповісти
цим дітям хто давби гроші і майбутнє...
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17.03.2023 20:00 Відповісти
Це зворушливо.

мотивує вбільше донатити
щастя , здоров'я і мирного неба у Вільній та сильній Україні бажаю всім українським дітям!
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17.03.2023 20:05 Відповісти
В цих дітях - майбутній Дух Великої України.
Це - вчинок, що заслуговує на щиру подяку!
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17.03.2023 20:26 Відповісти
Діти з Украіною в серці! Деяким дорослим треба брати приклад із таких дітей. Це наше майбутнє!
Подяка Київській спецшколі-інтернату!
https://youtu.be/xclcnN_dttw
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17.03.2023 20:29 Відповісти
Поки антиукраїнська та антидержавна влада виродків, зе-мародерів, краде у власної Армії мільярди на харчах, діти збирають нашим Воїнам гроші на ремонт техніки... Між цими двома прикладами прірва... З одного боку зграя аморальних ватних виродків, які дорвалися до влади, креативно нає@вши народ у 2019, а з іншого боку прості громадяни, які подекуди віддають останнє на підтримку наших Збройних Сил. І наш народ таки переможе - і москальську орду і їхніх "слуг"... Шкода, що такою дорогою ціною.
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17.03.2023 20:50 Відповісти
Після такого барига Рєзніков мав би вдавитис, ****.
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17.03.2023 21:09 Відповісти
Это какой то бизнесмен-депутат, должен выложить свою штуку баксов и отдать. А за детские пускай им что то в интернат купят. Вон у коли-катлеты наверное стринги дороже стоят. Когда происходят такие действия от детей, поблагодарите за то что они помогают, но деньги не брать, тихо отдать назад.
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17.03.2023 22:15 Відповісти
Ось так. Невідомий добродій - діти з інтернату. Прочитав і очі засльозились. Дітки ви найкращі на Землі. А ви, притули і порошенки, вчіться у діток, Добрі справи напоказ не роблять. Звітуйте про зроблене вашими фондами скромніше, без пафосного артизтизму. А рєзніковим взагалі краще повіситись. Ніхто не заплаче.
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17.03.2023 22:39 Відповісти
 
 