Діти Київського Інтернату #15 зібрали 40 тисяч для ремонту машини бійцям 56-ї бригади

Вихованці Київської спецшколи-інтернату 15 переказали 39800 грн на ремонт автомобіля воїнам 56-ї бригади.

Про це розповів на своїй сторінці у фейсбуці український воїн Сергій Гнезділов, передає Цензор.НЕТ.

"Я знаю, хто нам скинув 39800 грн на машину.

В мене рідко проступають сльози.

Але, після нашої перемоги, я приїду вас відвідати, Київська спецшкола-інтернат 15.

Ці відчайдушні і чарівні діти влаштували благодійний ярмарок, щоб назбирати цю суму нам на машину.

Я щойно розповідав про це своїм хлопцям.

- Ми їх не підведемо, - сказав після довгої паузи найстарший. - Ми будемо знищувати рускіх всюди, де тільки дістанемо.

Я згадую, як в дитинстві, в шкільному театрі, ми робили благодійний аукціон для допомоги Кілійській школі інтернату.

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Ставили п‘єсу "Золотой ключік", я грав "папу Карла", під керівництвом чарівної Людміли Сергіївни Гоцай.

Пані Людмило. Якщо читаєте цей допис, знайте, в мої шкільні роки ви виплекали в мені найголовніше: людяність.

Пам‘ятаю наш виступ в тому інтернаті.

Діти, за що з вами так дорослі?

Пані Людмило, я майже плачу: діти купили нам машину.

Ми іх не підведемо.

Якийсь невідомий добродій - вихованці Київської школи-інтернату 15.

Обіймаю вас", - розповів він.