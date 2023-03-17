Діти Київського Інтернату #15 зібрали 40 тисяч для ремонту машини бійцям 56-ї бригади
Вихованці Київської спецшколи-інтернату 15 переказали 39800 грн на ремонт автомобіля воїнам 56-ї бригади.
Про це розповів на своїй сторінці у фейсбуці український воїн Сергій Гнезділов, передає Цензор.НЕТ.
"Я знаю, хто нам скинув 39800 грн на машину.
В мене рідко проступають сльози.
Але, після нашої перемоги, я приїду вас відвідати, Київська спецшкола-інтернат 15.
Ці відчайдушні і чарівні діти влаштували благодійний ярмарок, щоб назбирати цю суму нам на машину.
Я щойно розповідав про це своїм хлопцям.
- Ми їх не підведемо, - сказав після довгої паузи найстарший. - Ми будемо знищувати рускіх всюди, де тільки дістанемо.
Я згадую, як в дитинстві, в шкільному театрі, ми робили благодійний аукціон для допомоги Кілійській школі інтернату.
Ставили п‘єсу "Золотой ключік", я грав "папу Карла", під керівництвом чарівної Людміли Сергіївни Гоцай.
Пані Людмило. Якщо читаєте цей допис, знайте, в мої шкільні роки ви виплекали в мені найголовніше: людяність.
Пам‘ятаю наш виступ в тому інтернаті.
Діти, за що з вами так дорослі?
Пані Людмило, я майже плачу: діти купили нам машину.
Ми іх не підведемо.
Якийсь невідомий добродій - вихованці Київської школи-інтернату 15.
Обіймаю вас", - розповів він.
Будь ласка, зачекайте...
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Сосни - навколо мене стіна
Сльози лякають своїм теплом
Сосни - най-най-най-най-най..."
Одне невеличке поточнення: перед сумою стоїть знак "мінус" і це все було вкрадене у ЗСУ на закупівляк "золотих яєць"!
Ось такий "дешевий" піар...
мотивує вбільше донатити
щастя , здоров'я і мирного неба у Вільній та сильній Україні бажаю всім українським дітям!
Це - вчинок, що заслуговує на щиру подяку!
Подяка Київській спецшколі-інтернату!
https://youtu.be/xclcnN_dttw