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В оккупированном Бердянске прогремели два мощных взрыва, - Федоров

порт,бердянськ

В пятницу, 17 марта, в оккупированном Бердянске (Запорожская область) раздались звуки взрывов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил Мелитопольский городской голова Иван Федоров.

"Жаркий вечер во временно оккупированном Бердянске", - говорится в заявлении.

Мэр отметил, что местные жители сообщают о 2 громких взрывах.

"Уточняем подробности", – добавил Федоров.

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Автор: 

Бердянск (446) взрыв (6820) Федоров Иван (470)


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Топ комментарии
+4
Петардами хулиганы балуются.
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17.03.2023 21:07 Ответить
+3
Был пару лет назад в Бердянске на отдыхе, в баре отдыхали, за два часа не поставили ни одной украинской песни, меня это поднапрягло тогда,. Сделал замечание по этому поводу на выходе, что мы всё-таки в Украине. А вспомнил я это, потому что одна молодая мразина, типа украинского происхождения из Одессы, лила грязь, что её заставили разгаваривать нацисты на украинском языке, походу как предпринимателя. Тварь манкурт уже ретировалась в мацвабад, туда где за украинский её бы линчевали рабсейские нацисты.
https://t.me/c/1731636769/7310
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17.03.2023 21:31 Ответить
+3
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17.03.2023 21:33 Ответить
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Наше Бавовнятко готує курорти Азовського моря до чергового туристичного сезону? То най бавиться! Воно ще мале та енергійне... Може скоро і до ПБК в нього паростки доповзуть...
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17.03.2023 21:05 Ответить
Петардами хулиганы балуются.
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17.03.2023 21:07 Ответить
звідки може уточнювати мер-втікач з Мелітополя стосовно Бердянська? з Закарпаття?
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17.03.2023 21:12 Ответить
по перше - не втікач, його було обміняно він у полоні був, подруге - зв'язки залишилися
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17.03.2023 21:16 Ответить
Был пару лет назад в Бердянске на отдыхе, в баре отдыхали, за два часа не поставили ни одной украинской песни, меня это поднапрягло тогда,. Сделал замечание по этому поводу на выходе, что мы всё-таки в Украине. А вспомнил я это, потому что одна молодая мразина, типа украинского происхождения из Одессы, лила грязь, что её заставили разгаваривать нацисты на украинском языке, походу как предпринимателя. Тварь манкурт уже ретировалась в мацвабад, туда где за украинский её бы линчевали рабсейские нацисты.
https://t.me/c/1731636769/7310
показать весь комментарий
17.03.2023 21:31 Ответить
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17.03.2023 21:33 Ответить
А нехер было оккупировать. Было бы тишь и благодать.
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17.03.2023 21:37 Ответить
А тем временем в Брянске:
Всем выдают информацию шо по Брянской обл. ездит машина WV з укр. номерами и там сидит 5 человек в камуфляжной форме./это не прикол/.
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17.03.2023 23:58 Ответить
В ЗДАНОМУ Бердянську, точніше. Пишуть, що ніби в Колонії бахнуло(хто місто знає), і що на ВИХІД не схоже... Там взагалі (моє колишнє)місто в "воєнньій гАрАдок" перетворюють. С-300 у районі помічали, а на території Азовкабелю(там цехів немає вже, але місцина здоровенька) ППО їздило(не знаю, чи поставили орки там). Ще знаю-люди їдуть звідти потихеньку- на Європу через Ростов...
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17.03.2023 22:09 Ответить
З окупованоī харкiвщини тiкали вEвропу через Белгород, Литву.
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18.03.2023 02:38 Ответить
 
 