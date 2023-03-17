В оккупированном Бердянске прогремели два мощных взрыва, - Федоров
В пятницу, 17 марта, в оккупированном Бердянске (Запорожская область) раздались звуки взрывов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил Мелитопольский городской голова Иван Федоров.
"Жаркий вечер во временно оккупированном Бердянске", - говорится в заявлении.
Мэр отметил, что местные жители сообщают о 2 громких взрывах.
"Уточняем подробности", – добавил Федоров.
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+4 govtva
показать весь комментарий17.03.2023 21:07 Ответить Ссылка
+3 Petrov Viktor
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+3 ПравдаЛюбка
показать весь комментарий17.03.2023 21:33 Ответить Ссылка
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Всем выдают информацию шо по Брянской обл. ездит машина WV з укр. номерами и там сидит 5 человек в камуфляжной форме./это не прикол/.