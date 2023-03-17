В окупованому Бердянську пролунали два потужні вибухи, - Федоров
У п’ятницю, 17 березня, в окупованому Бердянську (Запорізька область) пролунали звуки вибухів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Мелітопольський міський головаи Іван Федоров.
"Спекотний вечір у тимчасово окупованому Бердянську", - йдеться у заяві.
Мер зазначив, що місцеві жителі повідомляють про 2 гучні вибухи.
"Уточнюємо подробиці", - додав Федоров.
Топ коментарі
+4 govtva
показати весь коментар17.03.2023 21:07 Відповісти Посилання
+3 Petrov Viktor
показати весь коментар17.03.2023 21:31 Відповісти Посилання
+3 ПравдаЛюбка
показати весь коментар17.03.2023 21:33 Відповісти Посилання
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Всем выдают информацию шо по Брянской обл. ездит машина WV з укр. номерами и там сидит 5 человек в камуфляжной форме./это не прикол/.