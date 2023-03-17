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Новини
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В окупованому Бердянську пролунали два потужні вибухи, - Федоров

порт,бердянськ

У п’ятницю, 17 березня, в окупованому Бердянську (Запорізька область) пролунали звуки вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Мелітопольський міський головаи Іван Федоров.

"Спекотний вечір у тимчасово окупованому Бердянську", - йдеться у заяві.

Мер зазначив, що місцеві жителі повідомляють про 2 гучні вибухи.

"Уточнюємо подробиці", - додав Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Бердянську рашисти проводять обшуки у батьків, які не пускають своїх дітей до російських шкіл, - Центр національного спротиву

Автор: 

Бердянськ (473) вибух (4532) Федоров Іван (652)


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Топ коментарі
+4
Петардами хулиганы балуются.
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17.03.2023 21:07 Відповісти
+3
Был пару лет назад в Бердянске на отдыхе, в баре отдыхали, за два часа не поставили ни одной украинской песни, меня это поднапрягло тогда,. Сделал замечание по этому поводу на выходе, что мы всё-таки в Украине. А вспомнил я это, потому что одна молодая мразина, типа украинского происхождения из Одессы, лила грязь, что её заставили разгаваривать нацисты на украинском языке, походу как предпринимателя. Тварь манкурт уже ретировалась в мацвабад, туда где за украинский её бы линчевали рабсейские нацисты.
https://t.me/c/1731636769/7310
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17.03.2023 21:31 Відповісти
+3
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17.03.2023 21:33 Відповісти
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17.03.2023 21:05 Відповісти
Петардами хулиганы балуются.
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17.03.2023 21:07 Відповісти
звідки може уточнювати мер-втікач з Мелітополя стосовно Бердянська? з Закарпаття?
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17.03.2023 21:12 Відповісти
по перше - не втікач, його було обміняно він у полоні був, подруге - зв'язки залишилися
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17.03.2023 21:16 Відповісти
Был пару лет назад в Бердянске на отдыхе, в баре отдыхали, за два часа не поставили ни одной украинской песни, меня это поднапрягло тогда,. Сделал замечание по этому поводу на выходе, что мы всё-таки в Украине. А вспомнил я это, потому что одна молодая мразина, типа украинского происхождения из Одессы, лила грязь, что её заставили разгаваривать нацисты на украинском языке, походу как предпринимателя. Тварь манкурт уже ретировалась в мацвабад, туда где за украинский её бы линчевали рабсейские нацисты.
https://t.me/c/1731636769/7310
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17.03.2023 21:31 Відповісти
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17.03.2023 21:33 Відповісти
А нехер было оккупировать. Было бы тишь и благодать.
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17.03.2023 21:37 Відповісти
А тем временем в Брянске:
Всем выдают информацию шо по Брянской обл. ездит машина WV з укр. номерами и там сидит 5 человек в камуфляжной форме./это не прикол/.
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17.03.2023 23:58 Відповісти
В ЗДАНОМУ Бердянську, точніше. Пишуть, що ніби в Колонії бахнуло(хто місто знає), і що на ВИХІД не схоже... Там взагалі (моє колишнє)місто в "воєнньій гАрАдок" перетворюють. С-300 у районі помічали, а на території Азовкабелю(там цехів немає вже, але місцина здоровенька) ППО їздило(не знаю, чи поставили орки там). Ще знаю-люди їдуть звідти потихеньку- на Європу через Ростов...
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17.03.2023 22:09 Відповісти
З окупованоī харкiвщини тiкали вEвропу через Белгород, Литву.
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18.03.2023 02:38 Відповісти
 
 