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Новости Война
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Мы системно собираем доказательную базу, которая обязательно приведет Путина на скамью подсудимых, - Малюк

путін

СБУ делает все, чтобы показать миру не эмоции, а четкую доказательную базу, которая в конечном счете приведет Путина к заслуженному финалу на скамье подсудимых.

Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк, комментируя решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест президента России, передает Цензор.НЕТ.

"Путин однозначно заслуживает международного трибунала", - отметил Малюк.

Он добавил, что насильственная депортация украинских детей в РФ – это одно из многочисленных преступлений России. И Путин обязательно должен отвечать за них лично.

В общей сложности СБУ расследует более 31 тыс. уголовных дел, касающихся военных преступлений РФ в Украине. И среди них Служба исследует более 16 тысяч фактов незаконного перемещения детей.

"Следователи спецслужбы работают ежедневно, чтобы не только исполнители, но и главный "организатор" преступлений получили наказание. Мы делаем все, чтобы показать миру не эмоции, а четкую доказательную базу, которая в конечном итоге приведет Путина к заслуженному финалу на скамье подсудимых. Путин однозначно заслуживает международного трибунала", – отметил Василий Малюк.

Читайте также: Есть основания полагать, что Путин ответственен за депортацию украинских детей, - прокурор Международного уголовного суда Хан

Автор: 

путин владимир (31651) СБУ (20120) Международный уголовный суд (237) Малюк Василий (89)


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Топ комментарии
+11
Приходит Пригожин к Путину и говорит: хочешь полгода повоевать и на свободу?
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17.03.2023 22:10 Ответить
+8
ви вже з усіма справами обісрались в Україні.збирачі хрєнови.. кого засудили? хто сидить в буцигарні? киздюки,мать вашу!
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17.03.2023 22:11 Ответить
+6
Підозрі з наукових кіл СБУ інтересують?

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17.03.2023 22:15 Ответить
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Приходит Пригожин к Путину и говорит: хочешь полгода повоевать и на свободу?
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17.03.2023 22:10 Ответить
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17.03.2023 23:01 Ответить
леді Гаага 😁😁😁
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17.03.2023 22:11 Ответить
А сиську Гааги можна показать?
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17.03.2023 23:45 Ответить
А всё-таки ,ГДЕ 🤢👿 БАКАНОВ , с паспортом рашистским у него и у его жены ⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️И почему КАЛАМОЙША МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОДСЛЕДСТВЕННЫЙ ,лишенный ЗЕукраинского ГРАЖДАНСТВА НЕ ВЫДАН , как не гр. Украины ФБР⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️
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18.03.2023 06:50 Ответить
ви вже з усіма справами обісрались в Україні.збирачі хрєнови.. кого засудили? хто сидить в буцигарні? киздюки,мать вашу!
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17.03.2023 22:11 Ответить
Єто сАвсьЄм другоє...
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17.03.2023 22:26 Ответить
Підозрі з наукових кіл СБУ інтересують?

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17.03.2023 22:15 Ответить
А шо Гаага скажет за МН17?
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17.03.2023 23:01 Ответить
Что он там системно собирает? Он может только трусы с носками собрать после похода к эскортнице вместе с Будановым и ОПЗЖ крышевать с Дерьмаком.
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17.03.2023 22:18 Ответить
- Що робить кацап коли хоче покритикувати власть?
- Йде на українські форуми.
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17.03.2023 22:25 Ответить
Чий є Крим?
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18.03.2023 00:31 Ответить
У Каламоя в носках ,на полусогнутых , За пол часа провести обыск
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18.03.2023 06:56 Ответить
о наришкін з валькой-фуфирік очкують )))
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17.03.2023 22:29 Ответить
Ви вже спізнилися ! І це назавжди ! СБУ треба розігнати !
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17.03.2023 22:36 Ответить
Як це розiгнати? ФСБ и ФБР работают.
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17.03.2023 23:44 Ответить
Малюк, нащо тобі та "доказова база"? Тепер,відсьогдні, спільно з гур мо задача - відстежити й на місціпристрелити його! На це є картбланш!
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18.03.2023 04:26 Ответить
...болота мацковии должны быть осуждены за все воееные преступления!!! За все время существования - империя зла...
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18.03.2023 07:17 Ответить
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18.03.2023 07:25 Ответить
Пригожину задание - сушить сухари для Плешивого ))))
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18.03.2023 08:02 Ответить
Ви спочатку зберіть доказову базу і засудіть пуйла хоч за один злочин українським судом і не примазуйтеся до рішення МКС. Це я на слова керівника СБУ. Думаю, що і Данілов і Зеленський будуть розповідати наріду про свої заслуги про видачу ордера пуйлу. Фактично це "заслуги" самого пуйла за скоєнній злочини і прокурорів МКС.
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18.03.2023 09:00 Ответить
 
 