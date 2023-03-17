Мы системно собираем доказательную базу, которая обязательно приведет Путина на скамью подсудимых, - Малюк
СБУ делает все, чтобы показать миру не эмоции, а четкую доказательную базу, которая в конечном счете приведет Путина к заслуженному финалу на скамье подсудимых.
Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк, комментируя решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест президента России, передает Цензор.НЕТ.
"Путин однозначно заслуживает международного трибунала", - отметил Малюк.
Он добавил, что насильственная депортация украинских детей в РФ – это одно из многочисленных преступлений России. И Путин обязательно должен отвечать за них лично.
В общей сложности СБУ расследует более 31 тыс. уголовных дел, касающихся военных преступлений РФ в Украине. И среди них Служба исследует более 16 тысяч фактов незаконного перемещения детей.
"Следователи спецслужбы работают ежедневно, чтобы не только исполнители, но и главный "организатор" преступлений получили наказание. Мы делаем все, чтобы показать миру не эмоции, а четкую доказательную базу, которая в конечном итоге приведет Путина к заслуженному финалу на скамье подсудимых. Путин однозначно заслуживает международного трибунала", – отметил Василий Малюк.
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