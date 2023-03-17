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Новини Війна
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Ми системно збираємо доказову базу, яка обов’язково приведе Путіна до лави підсудних, - Малюк

путін

СБУ робить все, аби показати світу не емоції, а чітку доказову базу, яка зрештою приведе Путіна до заслуженого фіналу на лаві підсудних.

Про це заявив Голова СБУ Василь Малюк, коментуючи рішення Міжнародного кримінального суду про видачу ордера на арешт президента Росії, передає Цензор.НЕТ.

"путін однозначно заслуговує на міжнародний трибунал", – зазначив Малюк.

Він додав, що насильницька депортація українських дітей до РФ – це один із багаточисельних злочинів Росії. І Путін обов’язково повинен відповідати за них особисто.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. ВIДЕО

Загалом СБУ розслідує понад 31 тис. кримінальних справ, які стосуються воєнних злочинів РФ в Україні. І серед них Служба досліджує наразі понад 16 тисяч фактів незаконного переміщення дітей.

"Слідчі спецслужби працюють щоденно, аби не тільки виконавці, але й головний "організатор" злочинів отримали покарання. Ми робимо все, щоб показати світу не емоції, а чітку доказову базу, яка зрештою приведе путіна до заслуженого фіналу на лаві підсудних. путін однозначно заслуговує на міжнародний трибунал", – зазначив Василь Малюк.

Автор: 

путін володимир (24222) СБУ (13052) Міжнародний кримінальний суд (331) Малюк Василь (113)


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Топ коментарі
+11
Приходит Пригожин к Путину и говорит: хочешь полгода повоевать и на свободу?
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17.03.2023 22:10 Відповісти
+8
ви вже з усіма справами обісрались в Україні.збирачі хрєнови.. кого засудили? хто сидить в буцигарні? киздюки,мать вашу!
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17.03.2023 22:11 Відповісти
+6
Підозрі з наукових кіл СБУ інтересують?

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17.03.2023 22:15 Відповісти
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Приходит Пригожин к Путину и говорит: хочешь полгода повоевать и на свободу?
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17.03.2023 22:10 Відповісти
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17.03.2023 23:01 Відповісти
леді Гаага 😁😁😁
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17.03.2023 22:11 Відповісти
А сиську Гааги можна показать?
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17.03.2023 23:45 Відповісти
А всё-таки ,ГДЕ 🤢👿 БАКАНОВ , с паспортом рашистским у него и у его жены ⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️И почему КАЛАМОЙША МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОДСЛЕДСТВЕННЫЙ ,лишенный ЗЕукраинского ГРАЖДАНСТВА НЕ ВЫДАН , как не гр. Украины ФБР⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️
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18.03.2023 06:50 Відповісти
ви вже з усіма справами обісрались в Україні.збирачі хрєнови.. кого засудили? хто сидить в буцигарні? киздюки,мать вашу!
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17.03.2023 22:11 Відповісти
Єто сАвсьЄм другоє...
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17.03.2023 22:26 Відповісти
Підозрі з наукових кіл СБУ інтересують?

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17.03.2023 22:15 Відповісти
А шо Гаага скажет за МН17?
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17.03.2023 23:01 Відповісти
Что он там системно собирает? Он может только трусы с носками собрать после похода к эскортнице вместе с Будановым и ОПЗЖ крышевать с Дерьмаком.
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17.03.2023 22:18 Відповісти
- Що робить кацап коли хоче покритикувати власть?
- Йде на українські форуми.
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17.03.2023 22:25 Відповісти
Чий є Крим?
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18.03.2023 00:31 Відповісти
У Каламоя в носках ,на полусогнутых , За пол часа провести обыск
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18.03.2023 06:56 Відповісти
о наришкін з валькой-фуфирік очкують )))
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17.03.2023 22:29 Відповісти
Ви вже спізнилися ! І це назавжди ! СБУ треба розігнати !
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17.03.2023 22:36 Відповісти
Як це розiгнати? ФСБ и ФБР работают.
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17.03.2023 23:44 Відповісти
Малюк, нащо тобі та "доказова база"? Тепер,відсьогдні, спільно з гур мо задача - відстежити й на місціпристрелити його! На це є картбланш!
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18.03.2023 04:26 Відповісти
...болота мацковии должны быть осуждены за все воееные преступления!!! За все время существования - империя зла...
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18.03.2023 07:17 Відповісти
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18.03.2023 07:25 Відповісти
Пригожину задание - сушить сухари для Плешивого ))))
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18.03.2023 08:02 Відповісти
Ви спочатку зберіть доказову базу і засудіть пуйла хоч за один злочин українським судом і не примазуйтеся до рішення МКС. Це я на слова керівника СБУ. Думаю, що і Данілов і Зеленський будуть розповідати наріду про свої заслуги про видачу ордера пуйлу. Фактично це "заслуги" самого пуйла за скоєнній злочини і прокурорів МКС.
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18.03.2023 09:00 Відповісти
 
 