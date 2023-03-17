Ми системно збираємо доказову базу, яка обов’язково приведе Путіна до лави підсудних, - Малюк

СБУ робить все, аби показати світу не емоції, а чітку доказову базу, яка зрештою приведе Путіна до заслуженого фіналу на лаві підсудних.

Про це заявив Голова СБУ Василь Малюк, коментуючи рішення Міжнародного кримінального суду про видачу ордера на арешт президента Росії, передає Цензор.НЕТ.

"путін однозначно заслуговує на міжнародний трибунал", – зазначив Малюк.

Він додав, що насильницька депортація українських дітей до РФ – це один із багаточисельних злочинів Росії. І Путін обов’язково повинен відповідати за них особисто.

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Загалом СБУ розслідує понад 31 тис. кримінальних справ, які стосуються воєнних злочинів РФ в Україні. І серед них Служба досліджує наразі понад 16 тисяч фактів незаконного переміщення дітей.

"Слідчі спецслужби працюють щоденно, аби не тільки виконавці, але й головний "організатор" злочинів отримали покарання. Ми робимо все, щоб показати світу не емоції, а чітку доказову базу, яка зрештою приведе путіна до заслуженого фіналу на лаві підсудних. путін однозначно заслуговує на міжнародний трибунал", – зазначив Василь Малюк.