Российские оккупанты ударили беспилотниками по критическим объектам Днепропетровщины, - ПК "Схід"

Российские оккупанты вечером 17 марта нанесли удар беспилотникам-камикадзе по объектам критической инфраструктуры Днепропетровской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает Воздушное командование "Схід".

В информации отмечается: "17.03.2023 противником применены ударные БПЛА (вероятно "Shahed-131/136") с юго-восточного направления по важным критическим объектам в Днепропетровской области. Три из них уничтожены силами и средствами подразделений ПВК "Восток" в Днепровском районе".

Городской голова Новомосковска Сергей Резник в телеграме отметил: "Взрывы в городе. Не распространяйте информацию о месте взрывов и не публикуйте съемки. Чрезвычайники работают над устранением последствий атак".

Также читайте: Россияне обстреляли из тяжелой артиллерии Марганецкую громаду на Днепропетровщине