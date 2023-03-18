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Российские оккупанты ударили беспилотниками по критическим объектам Днепропетровщины, - ПК "Схід"

дрони,шахед

Российские оккупанты вечером 17 марта нанесли удар беспилотникам-камикадзе по объектам критической инфраструктуры Днепропетровской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает Воздушное командование "Схід".

В информации отмечается: "17.03.2023 противником применены ударные БПЛА (вероятно "Shahed-131/136") с юго-восточного направления по важным критическим объектам в Днепропетровской области. Три из них уничтожены силами и средствами подразделений ПВК "Восток" в Днепровском районе".

Городской голова Новомосковска Сергей Резник в телеграме отметил: "Взрывы в городе. Не распространяйте информацию о месте взрывов и не публикуйте съемки. Чрезвычайники работают над устранением последствий атак".

Также читайте: Россияне обстреляли из тяжелой артиллерии Марганецкую громаду на Днепропетровщине

дроны (4201) Днепропетровская область (4150)


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Топ комментарии
+10
У Новомосковську пекло просто, судячи з відео прильоту (гігантський вогняний стовп), що шириться мережею.

А на телемарафоні, напевно, і далі будуть втирати, що ми навчились збивати всіх шахедів.
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17.03.2023 23:24 Ответить
+5
Зелені нікчеми тільки відосиками воювати вміють, да бабло бюджетне відмивати. 2й рік кацапи рівнють все з землею, а на Московії божа благодать. Вже давно можна було повиносити всі нафтопереробні заводи на нафтосховища, це як мінімум. Багато вибухівки не треба, маленький дрончік і воно само пихне..
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17.03.2023 23:45 Ответить
+3
Кацапы усовершенствуют тактику применения и возможно сами шахеды, а Резников решает несколько иные задачи.
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18.03.2023 00:03 Ответить
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У Новомосковську пекло просто, судячи з відео прильоту (гігантський вогняний стовп), що шириться мережею.

А на телемарафоні, напевно, і далі будуть втирати, що ми навчились збивати всіх шахедів.
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17.03.2023 23:24 Ответить
То вони, мабуть, Київ мають на увазі.
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17.03.2023 23:39 Ответить
Зелені нікчеми тільки відосиками воювати вміють, да бабло бюджетне відмивати. 2й рік кацапи рівнють все з землею, а на Московії божа благодать. Вже давно можна було повиносити всі нафтопереробні заводи на нафтосховища, це як мінімум. Багато вибухівки не треба, маленький дрончік і воно само пихне..
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17.03.2023 23:45 Ответить
там вроде 2 дрона проворонили((
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17.03.2023 23:52 Ответить
ни одного ролика про пожар так и не нашел, по куче каналов. Есть ссылки на пожар или это фантазии?
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18.03.2023 00:19 Ответить
Ви троль чи просто сліпий?

Unian: 22:52 https://t.me/uniannet/92773
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18.03.2023 09:34 Ответить
Не скигли...
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18.03.2023 00:36 Ответить
Ну просили ж не уточнювати!!! Чи хайп та лайк понад усе, навіть понад життя рідних?!
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18.03.2023 00:58 Ответить
Unian: 22:52 https://t.me/uniannet/92773
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18.03.2023 09:36 Ответить
Кацапы усовершенствуют тактику применения и возможно сами шахеды, а Резников решает несколько иные задачи.
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18.03.2023 00:03 Ответить
Китайская фирма продаёт дроны с тепловизором.
Ввоздухе до 10 часов.
Полезная нагрузка до 30кг
Различные модификации.
Видео
https://youtu.be/u-03BLvMf7A
Сайт:
https://www.muginuav.com/about-us/ About us - Mugin UAV
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18.03.2023 00:23 Ответить
Зато в Дрогобыче целая рота шахидобоек зачем-то имеется ... дрогобыч это по сути большое село ... интересно сколько шахидобоек в условном Ивано-Франковске наберется ... все что нужно на фронте и в прифронтовых областяз почему-то черте где в тылу оседает ... в Киеве на это всем пох ... там золотые яуца и яблоки по цене авокадо закупаются в это время
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18.03.2023 00:25 Ответить
Якого хєра ми не знищуємо расєю аналогами шахедів?
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18.03.2023 01:46 Ответить
Дві години їх ганяли і проґавили
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18.03.2023 04:58 Ответить
 
 