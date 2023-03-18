Российские оккупанты ударили беспилотниками по критическим объектам Днепропетровщины, - ПК "Схід"
Российские оккупанты вечером 17 марта нанесли удар беспилотникам-камикадзе по объектам критической инфраструктуры Днепропетровской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает Воздушное командование "Схід".
В информации отмечается: "17.03.2023 противником применены ударные БПЛА (вероятно "Shahed-131/136") с юго-восточного направления по важным критическим объектам в Днепропетровской области. Три из них уничтожены силами и средствами подразделений ПВК "Восток" в Днепровском районе".
Городской голова Новомосковска Сергей Резник в телеграме отметил: "Взрывы в городе. Не распространяйте информацию о месте взрывов и не публикуйте съемки. Чрезвычайники работают над устранением последствий атак".
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А на телемарафоні, напевно, і далі будуть втирати, що ми навчились збивати всіх шахедів.
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