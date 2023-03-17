Російські окупанти вдарили безпілотниками по критичних об’єктах Дніпропетровщини, - ПК "Схід"
Російські окупанти ввечері 17 березня завдали удару безпілотниками-камікадзе по об’єктах критичної інфраструктури Дніпропетровської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Повітряне командування "Схід".
У інформації зазначається: "17.03.2023 противником застосовано ударні БПЛА (імовірно "Shahed-131/136") з південно–східного напрямку по важливим критичним об’єктам в Дніпропетровській області. Три з них знищено силами і засобами підрозділів ПвК "Схід" в Дніпровському районі".
Міський голова Новомосковська Сергій Рєзнік у телеграмі зазначив: "Вибухи в місті. Не розповсюджуйте інформацію про місце вибухів та не публікуйте зйомки. Надзвичайники працюють над усуненням наслідків атак".
Топ коментарі
+10 Redcar Ukraine
показати весь коментар17.03.2023 23:24 Відповісти Посилання
+5 Alex Dev #551606
показати весь коментар17.03.2023 23:45 Відповісти Посилання
+3 Sergio Li
показати весь коментар18.03.2023 00:03 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А на телемарафоні, напевно, і далі будуть втирати, що ми навчились збивати всіх шахедів.
Unian: 22:52 https://t.me/uniannet/92773
Ввоздухе до 10 часов.
Полезная нагрузка до 30кг
Различные модификации.
Видео
https://youtu.be/u-03BLvMf7A
Сайт:
https://www.muginuav.com/about-us/ About us - Mugin UAV