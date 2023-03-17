Російські окупанти вдарили безпілотниками по критичних об’єктах Дніпропетровщини, - ПК "Схід"

Російські окупанти ввечері 17 березня завдали удару безпілотниками-камікадзе по об’єктах критичної інфраструктури Дніпропетровської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Повітряне командування "Схід".

У інформації зазначається: "17.03.2023 противником застосовано ударні БПЛА (імовірно "Shahed-131/136") з південно–східного напрямку по важливим критичним об’єктам в Дніпропетровській області. Три з них знищено силами і засобами підрозділів ПвК "Схід" в Дніпровському районі".

Міський голова Новомосковська Сергій Рєзнік у телеграмі зазначив: "Вибухи в місті. Не розповсюджуйте інформацію про місце вибухів та не публікуйте зйомки. Надзвичайники працюють над усуненням наслідків атак".

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