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Російські окупанти вдарили безпілотниками по критичних об’єктах Дніпропетровщини, - ПК "Схід"

дрони,шахед

Російські окупанти ввечері 17 березня завдали удару безпілотниками-камікадзе по об’єктах критичної інфраструктури Дніпропетровської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Повітряне командування "Схід".

У інформації зазначається: "17.03.2023 противником застосовано ударні БПЛА (імовірно "Shahed-131/136") з південно–східного напрямку по важливим критичним об’єктам в Дніпропетровській області. Три з них знищено силами і засобами підрозділів ПвК "Схід" в Дніпровському районі".

Міський голова Новомосковська Сергій Рєзнік  у телеграмі зазначив: "Вибухи в місті. Не розповсюджуйте інформацію про місце вибухів та не публікуйте зйомки. Надзвичайники працюють над усуненням наслідків атак".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ряді областей України оголошено повітряну тривогу - росіяни запустили шахеди

Автор: 

дрони (5006) Дніпропетровська область (3930)


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Топ коментарі
+10
У Новомосковську пекло просто, судячи з відео прильоту (гігантський вогняний стовп), що шириться мережею.

А на телемарафоні, напевно, і далі будуть втирати, що ми навчились збивати всіх шахедів.
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17.03.2023 23:24 Відповісти
+5
Зелені нікчеми тільки відосиками воювати вміють, да бабло бюджетне відмивати. 2й рік кацапи рівнють все з землею, а на Московії божа благодать. Вже давно можна було повиносити всі нафтопереробні заводи на нафтосховища, це як мінімум. Багато вибухівки не треба, маленький дрончік і воно само пихне..
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17.03.2023 23:45 Відповісти
+3
Кацапы усовершенствуют тактику применения и возможно сами шахеды, а Резников решает несколько иные задачи.
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18.03.2023 00:03 Відповісти
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У Новомосковську пекло просто, судячи з відео прильоту (гігантський вогняний стовп), що шириться мережею.

А на телемарафоні, напевно, і далі будуть втирати, що ми навчились збивати всіх шахедів.
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17.03.2023 23:24 Відповісти
То вони, мабуть, Київ мають на увазі.
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17.03.2023 23:39 Відповісти
Зелені нікчеми тільки відосиками воювати вміють, да бабло бюджетне відмивати. 2й рік кацапи рівнють все з землею, а на Московії божа благодать. Вже давно можна було повиносити всі нафтопереробні заводи на нафтосховища, це як мінімум. Багато вибухівки не треба, маленький дрончік і воно само пихне..
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17.03.2023 23:45 Відповісти
там вроде 2 дрона проворонили((
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17.03.2023 23:52 Відповісти
ни одного ролика про пожар так и не нашел, по куче каналов. Есть ссылки на пожар или это фантазии?
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18.03.2023 00:19 Відповісти
Ви троль чи просто сліпий?

Unian: 22:52 https://t.me/uniannet/92773
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18.03.2023 09:34 Відповісти
Не скигли...
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18.03.2023 00:36 Відповісти
Ну просили ж не уточнювати!!! Чи хайп та лайк понад усе, навіть понад життя рідних?!
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18.03.2023 00:58 Відповісти
Unian: 22:52 https://t.me/uniannet/92773
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18.03.2023 09:36 Відповісти
Кацапы усовершенствуют тактику применения и возможно сами шахеды, а Резников решает несколько иные задачи.
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18.03.2023 00:03 Відповісти
Китайская фирма продаёт дроны с тепловизором.
Ввоздухе до 10 часов.
Полезная нагрузка до 30кг
Различные модификации.
Видео
https://youtu.be/u-03BLvMf7A
Сайт:
https://www.muginuav.com/about-us/ About us - Mugin UAV
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18.03.2023 00:23 Відповісти
Зато в Дрогобыче целая рота шахидобоек зачем-то имеется ... дрогобыч это по сути большое село ... интересно сколько шахидобоек в условном Ивано-Франковске наберется ... все что нужно на фронте и в прифронтовых областяз почему-то черте где в тылу оседает ... в Киеве на это всем пох ... там золотые яуца и яблоки по цене авокадо закупаются в это время
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18.03.2023 00:25 Відповісти
Якого хєра ми не знищуємо расєю аналогами шахедів?
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18.03.2023 01:46 Відповісти
Дві години їх ганяли і проґавили
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18.03.2023 04:58 Відповісти
 
 