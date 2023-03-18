Ночью россияне атаковали Днепропетровщину "шахедами", попали в объект критической инфраструктуры в Новомосковске, - ОВА
Российские оккупанты ночью нанесли удар беспилотниками-камикадзе по объектам критической инфраструктуры Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
"Этой ночью российская армия атаковала Днепропетровщину беспилотниками, вероятно - "шахедами". Три из них военные воздушного командования "Схід" сбили. Еще два попали в объект критической инфраструктуры в Новомосковске. Там сильные разрушения", - говорится в сообщении.
Продолжается ликвидация последствий удара, в результате которого произошел пожар. Огнем уничтожено 4 дачных дома, еще 6 повреждено. Люди не пострадали.
На Никопольщине воздушная тревога продолжалась почти 8 часов, но прошло без чрезвычайных ситуаций.
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