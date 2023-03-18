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Новости Агрессия России против Украины
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Ночью россияне атаковали Днепропетровщину "шахедами", попали в объект критической инфраструктуры в Новомосковске, - ОВА

дніпропетровщина

Российские оккупанты ночью нанесли удар беспилотниками-камикадзе по объектам критической инфраструктуры Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Этой ночью российская армия атаковала Днепропетровщину беспилотниками, вероятно - "шахедами". Три из них военные воздушного командования "Схід" сбили. Еще два попали в объект критической инфраструктуры в Новомосковске. Там сильные разрушения", - говорится в сообщении. 

Продолжается ликвидация последствий удара, в результате которого произошел пожар. Огнем уничтожено 4 дачных дома, еще 6 повреждено. Люди не пострадали.

На Никопольщине воздушная тревога продолжалась почти 8 часов, но прошло без чрезвычайных ситуаций.

Читайте: Говорили об освобождении украинских земель - Зеленский, Залужный, Резников и ряд генералов провели беседу с Салливаном, Остином и Милли

обстрел (28205) Лысак Сергей (111) Днепропетровская область (4150)


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Топ комментарии
+9
Судя по видео там прилетело в большой склад/состав с ГСМ... Ну такие вещи должны же защищать или как всегда, думали пронесет и не узнают месторасположение?
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18.03.2023 07:59 Ответить
+6
Можу нагадати як воно припхалось до Австралії на якийсь там самміт, а потім достроково втекло взад.
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18.03.2023 08:02 Ответить
+5
***** біситься що суд видав ордер на його арешт і тепер воно не виїздне.
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18.03.2023 07:55 Ответить
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***** біситься що суд видав ордер на його арешт і тепер воно не виїздне.
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18.03.2023 07:55 Ответить
А до этого он прям по всей планете путешествовал? Он и так ни куда кроме своих "союзников" не ездил последние годы.
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18.03.2023 07:58 Ответить
Можу нагадати як воно припхалось до Австралії на якийсь там самміт, а потім достроково втекло взад.
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18.03.2023 08:02 Ответить
Думаю, что бесится. Но ещё реально видимо у рэфии проблемы с ракетами. Иначе бы их, на фоне мандата на арест, запустили бы следом за шахедами.
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18.03.2023 08:27 Ответить
Сьогодні після 3 години ночі бахнуло 5 разів. За офіційними повідомленнями С-300. Влучили в якийсь житловий комплекс, зруйнували ресторан. Повідомлень про жертви поки що не було.
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18.03.2023 08:32 Ответить
Да, уже вижу Сперва вам написал, а потом новости внимательно стал просматривать
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18.03.2023 08:48 Ответить
Тільки що знов завила тривога.
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18.03.2023 09:10 Ответить
Блд... Никогда никому не желал смерти, но блд сейчас всей той 1/8 части суши желаю сдохнуть и очистить землю от своего присутствия, да простит меня господь
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18.03.2023 09:15 Ответить
Нічого не розумію... Вже не перший місяць вони літають. Там і досі не навчилися їх всіх збивати?
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18.03.2023 07:57 Ответить
Теж так розмірковував. Але своіми очима багато разів спостерігав як пролітають наші літаки: щось гуде - літак над селом - 3сек. його вже не видно - ще 2сек вже звуку не чути. Москалі теж не круглі дурні - мають і совкові та ******* карти висот місцевості, радіолокаційне сканування по висотах, відповідне програмне забезпечення. За тиждень при іхніх можливостях мож визначити прихований чи малопомітний маршрут. Уявіть як воно летить між горбами по ярах над лісам, між будинками.
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18.03.2023 08:33 Ответить
Ну добре - маршрут неможливо відстежити або вирахувати. Але ж навколо потенційних цілей можна налагодити чергування мобільних розрахунків на джипах? З прожекторами та крупнокаліберними кулеметами з лазерним цілевказівником?
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18.03.2023 08:43 Ответить
От дивлюся на нашу вуличну трансформаторну будку, і уявляю собі як би її захистити від мопедів. З одного боку поле шириною 2км, але нерівне - мож джип з кулеметом, з іншого якийсь ангар в посадці відстань 0,5 км теж не рівно - поки його побачиш, розвернеш кулемет, націлишся і почнеш стрільбу то зо два мопеди долетять до будки, з інших боків різновисотні будинки впритул, мож з автоматів бити відділенням. Таких будок в селі кілька, виходить що на село треба взвод зенітників кілька джипів з кулеметами, десь їм жити, їсти, машини ховати. Скоріш за все треба шукати якесь нове технологічне рішеннЯ, типа аваксів які можуть вирізняти з висоти малорозмірні цілі на фоні землі.
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18.03.2023 09:29 Ответить
Так не йдеться про трансформаторні будки. Насамперед треба захищати великі інфраструктурні об'єкти, які зазвичай знаходяться поза населеними пунктами. Там відкрита місцевість і все можна побачити. Якщо заморочитися, то можна зробити якісь кільцевий маршрут (заасфальтувати чи викласти бетонними плитами дорогу) і нехай собі їхжять навколо. І там же ж нехай і живуть. Яка різниця де вони будуть - у казармі чи на ТЕЦ якийсь?
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18.03.2023 10:18 Ответить
Вже купу разів тут розповідали. Зенітки не стоять на даху кожного будинку, у кожній лісосмузі та на човнах у кожній водоймі. А збити мопеда уночі із АК без тепловізора (та навіть і з ним)-вкрай важко.
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18.03.2023 08:41 Ответить
А так:

https://youtu.be/sFTfK7d4Iig
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18.03.2023 08:47 Ответить
По-перше, таких мобільних платформ із майже зенітним кулеметом та потужним прожектором-дуже мало. По-друге-крейсерська швидкість мопеду-180 км/г. З якою швидкістю цей джип може по полях ганятись за мопедом ? Там-не автобан.
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18.03.2023 09:00 Ответить
По-перше, у нас вже рік війни. Можна було б зробити у достаній кількості. Врешті-решт, від цього багато чого залежить. По-друге, ганятися за ними і не треба, оскільки їм достатньо просто бути поблизу від об'єкта.
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18.03.2023 09:09 Ответить
Якби у нас громадяни були свідомі і не обурювалися з диванів "незаконним" врученням повісток, то можна було б виставити озброєні підрозділи біля кожної трансформаторної будки. А так-навіть не на кожному "нулі"вистачає бійців.
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18.03.2023 10:40 Ответить
Великих інфраструктурних об'єктів не так вже й багато. На них точно вистачить.
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18.03.2023 10:42 Ответить
Великі та найцінніші прикриває ППО та авіація. Проте, не тільки мопеди, а навіть ракети, прилітають не тільки по великих об'єктах, а-куди завгодно. Неможливо закрити повністю усе. Навіть через Залізний купол Ізраїлю прилітає від терористів. Що таке Залізний купол-не треба розказувати ? Порівняння загальної площі Ізраїлю та України не треба наводити ?
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18.03.2023 12:47 Ответить
Якщо їх прикривають ППО та авіація, то тоді і збивають все. Наприклад, як у Києві. А якщо не вистачає? Якщо це якийьс обласний центр? Ось тут якраз і треба виходити з положення, створюючи мобільні групи зі знищення БПЛА.
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18.03.2023 12:49 Ответить
На кожну трансформаторну будку, на кожне підприємство, на кожен торгівельний центр, на кожну багатоповерхівку, на кожну зупинку громадського транспорту не можна поставити озброєнний підрозділ. Людей не вистачить. А прилітає будь куди.
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18.03.2023 12:56 Ответить
в Киеве не все сбивают
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18.03.2023 16:19 Ответить
Є ще така штука:

https://www.dailymotion.com/video/x8hh3px

Можна і її застосувати.
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18.03.2023 09:20 Ответить
Судя по видео там прилетело в большой склад/состав с ГСМ... Ну такие вещи должны же защищать или как всегда, думали пронесет и не узнают месторасположение?
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18.03.2023 07:59 Ответить
Схоже, що так. А схема звичайна. Наказ зосередити в одному місці велику кількість пмм, доповідь "куратору" - "приліт".
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18.03.2023 11:07 Ответить
дуже боляче цє читати, я служив на пашеній балке, кп пво, мабуд' ше зошлю ґрошенят на нашу армію
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18.03.2023 08:14 Ответить
за що касаби вас так не *******?
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18.03.2023 08:17 Ответить
 
 