Ночью россияне атаковали Днепропетровщину "шахедами", попали в объект критической инфраструктуры в Новомосковске, - ОВА

Российские оккупанты ночью нанесли удар беспилотниками-камикадзе по объектам критической инфраструктуры Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Этой ночью российская армия атаковала Днепропетровщину беспилотниками, вероятно - "шахедами". Три из них военные воздушного командования "Схід" сбили. Еще два попали в объект критической инфраструктуры в Новомосковске. Там сильные разрушения", - говорится в сообщении.

Продолжается ликвидация последствий удара, в результате которого произошел пожар. Огнем уничтожено 4 дачных дома, еще 6 повреждено. Люди не пострадали.

На Никопольщине воздушная тревога продолжалась почти 8 часов, но прошло без чрезвычайных ситуаций.

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