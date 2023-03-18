Вночі росіяни атакували Дніпропетровщину "шахедами", влучили в об’єкт критичної інфраструктури в Новомосковську, - ОВА

Російські окупанти вночі завдали удару безпілотниками-камікадзе по об’єктах критичної інфраструктури Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі російська армія атакувала Дніпропетровщину безпілотниками, ймовірно - "шахедами". Три з них військові з повітряного командування "Схід" збили. Ще два влучили по об'єкту критичної інфраструктури в Новомосковську. Там сильні руйнування", -

Триває ліквідація наслідків удару, внаслідок якого сталася пожежа. Вогнем знищено 4 дачних будинки, ще 6 понівечено. Люди не постраждали.

На Нікопольщині повітряна тривога тривала майже 8 годин, втім минулося без надзвичайних ситуацій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти вдарили безпілотниками по критичних об’єктах Дніпропетровщини, - ПК "Схід"