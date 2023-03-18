Вночі росіяни атакували Дніпропетровщину "шахедами", влучили в об’єкт критичної інфраструктури в Новомосковську, - ОВА
Російські окупанти вночі завдали удару безпілотниками-камікадзе по об’єктах критичної інфраструктури Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Цієї ночі російська армія атакувала Дніпропетровщину безпілотниками, ймовірно - "шахедами". Три з них військові з повітряного командування "Схід" збили. Ще два влучили по об'єкту критичної інфраструктури в Новомосковську. Там сильні руйнування", -
Триває ліквідація наслідків удару, внаслідок якого сталася пожежа. Вогнем знищено 4 дачних будинки, ще 6 понівечено. Люди не постраждали.
На Нікопольщині повітряна тривога тривала майже 8 годин, втім минулося без надзвичайних ситуацій.
Топ коментарі
+9 Виталий #548501
показати весь коментар18.03.2023 07:59 Відповісти Посилання
+6 5 копійок
показати весь коментар18.03.2023 08:02 Відповісти Посилання
+5 5 копійок
показати весь коментар18.03.2023 07:55 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://youtu.be/sFTfK7d4Iig
https://www.dailymotion.com/video/x8hh3px
Можна і її застосувати.