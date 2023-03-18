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Новини Агресія Росії проти України
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Вночі росіяни атакували Дніпропетровщину "шахедами", влучили в об’єкт критичної інфраструктури в Новомосковську, - ОВА

дніпропетровщина

Російські окупанти вночі завдали удару безпілотниками-камікадзе по об’єктах критичної інфраструктури Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі російська армія атакувала Дніпропетровщину безпілотниками, ймовірно - "шахедами". Три з них військові з повітряного командування "Схід" збили. Ще два влучили по об'єкту критичної інфраструктури в Новомосковську. Там сильні руйнування", -

Триває ліквідація наслідків удару, внаслідок якого сталася пожежа. Вогнем знищено 4 дачних будинки, ще 6 понівечено. Люди не постраждали.

На Нікопольщині повітряна тривога тривала майже 8 годин, втім минулося без надзвичайних ситуацій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти вдарили безпілотниками по критичних об’єктах Дніпропетровщини, - ПК "Схід"

Автор: 

обстріл (29527) Лисак Сергій (127) Дніпропетровська область (3930)


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Топ коментарі
+9
Судя по видео там прилетело в большой склад/состав с ГСМ... Ну такие вещи должны же защищать или как всегда, думали пронесет и не узнают месторасположение?
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18.03.2023 07:59 Відповісти
+6
Можу нагадати як воно припхалось до Австралії на якийсь там самміт, а потім достроково втекло взад.
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18.03.2023 08:02 Відповісти
+5
***** біситься що суд видав ордер на його арешт і тепер воно не виїздне.
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18.03.2023 07:55 Відповісти
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***** біситься що суд видав ордер на його арешт і тепер воно не виїздне.
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18.03.2023 07:55 Відповісти
А до этого он прям по всей планете путешествовал? Он и так ни куда кроме своих "союзников" не ездил последние годы.
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18.03.2023 07:58 Відповісти
Можу нагадати як воно припхалось до Австралії на якийсь там самміт, а потім достроково втекло взад.
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18.03.2023 08:02 Відповісти
Думаю, что бесится. Но ещё реально видимо у рэфии проблемы с ракетами. Иначе бы их, на фоне мандата на арест, запустили бы следом за шахедами.
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18.03.2023 08:27 Відповісти
Сьогодні після 3 години ночі бахнуло 5 разів. За офіційними повідомленнями С-300. Влучили в якийсь житловий комплекс, зруйнували ресторан. Повідомлень про жертви поки що не було.
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18.03.2023 08:32 Відповісти
Да, уже вижу Сперва вам написал, а потом новости внимательно стал просматривать
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18.03.2023 08:48 Відповісти
Тільки що знов завила тривога.
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18.03.2023 09:10 Відповісти
Блд... Никогда никому не желал смерти, но блд сейчас всей той 1/8 части суши желаю сдохнуть и очистить землю от своего присутствия, да простит меня господь
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18.03.2023 09:15 Відповісти
Нічого не розумію... Вже не перший місяць вони літають. Там і досі не навчилися їх всіх збивати?
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18.03.2023 07:57 Відповісти
Теж так розмірковував. Але своіми очима багато разів спостерігав як пролітають наші літаки: щось гуде - літак над селом - 3сек. його вже не видно - ще 2сек вже звуку не чути. Москалі теж не круглі дурні - мають і совкові та ******* карти висот місцевості, радіолокаційне сканування по висотах, відповідне програмне забезпечення. За тиждень при іхніх можливостях мож визначити прихований чи малопомітний маршрут. Уявіть як воно летить між горбами по ярах над лісам, між будинками.
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18.03.2023 08:33 Відповісти
Ну добре - маршрут неможливо відстежити або вирахувати. Але ж навколо потенційних цілей можна налагодити чергування мобільних розрахунків на джипах? З прожекторами та крупнокаліберними кулеметами з лазерним цілевказівником?
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18.03.2023 08:43 Відповісти
От дивлюся на нашу вуличну трансформаторну будку, і уявляю собі як би її захистити від мопедів. З одного боку поле шириною 2км, але нерівне - мож джип з кулеметом, з іншого якийсь ангар в посадці відстань 0,5 км теж не рівно - поки його побачиш, розвернеш кулемет, націлишся і почнеш стрільбу то зо два мопеди долетять до будки, з інших боків різновисотні будинки впритул, мож з автоматів бити відділенням. Таких будок в селі кілька, виходить що на село треба взвод зенітників кілька джипів з кулеметами, десь їм жити, їсти, машини ховати. Скоріш за все треба шукати якесь нове технологічне рішеннЯ, типа аваксів які можуть вирізняти з висоти малорозмірні цілі на фоні землі.
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18.03.2023 09:29 Відповісти
Так не йдеться про трансформаторні будки. Насамперед треба захищати великі інфраструктурні об'єкти, які зазвичай знаходяться поза населеними пунктами. Там відкрита місцевість і все можна побачити. Якщо заморочитися, то можна зробити якісь кільцевий маршрут (заасфальтувати чи викласти бетонними плитами дорогу) і нехай собі їхжять навколо. І там же ж нехай і живуть. Яка різниця де вони будуть - у казармі чи на ТЕЦ якийсь?
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18.03.2023 10:18 Відповісти
Вже купу разів тут розповідали. Зенітки не стоять на даху кожного будинку, у кожній лісосмузі та на човнах у кожній водоймі. А збити мопеда уночі із АК без тепловізора (та навіть і з ним)-вкрай важко.
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18.03.2023 08:41 Відповісти
А так:

https://youtu.be/sFTfK7d4Iig
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18.03.2023 08:47 Відповісти
По-перше, таких мобільних платформ із майже зенітним кулеметом та потужним прожектором-дуже мало. По-друге-крейсерська швидкість мопеду-180 км/г. З якою швидкістю цей джип може по полях ганятись за мопедом ? Там-не автобан.
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18.03.2023 09:00 Відповісти
По-перше, у нас вже рік війни. Можна було б зробити у достаній кількості. Врешті-решт, від цього багато чого залежить. По-друге, ганятися за ними і не треба, оскільки їм достатньо просто бути поблизу від об'єкта.
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18.03.2023 09:09 Відповісти
Якби у нас громадяни були свідомі і не обурювалися з диванів "незаконним" врученням повісток, то можна було б виставити озброєні підрозділи біля кожної трансформаторної будки. А так-навіть не на кожному "нулі"вистачає бійців.
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18.03.2023 10:40 Відповісти
Великих інфраструктурних об'єктів не так вже й багато. На них точно вистачить.
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18.03.2023 10:42 Відповісти
Великі та найцінніші прикриває ППО та авіація. Проте, не тільки мопеди, а навіть ракети, прилітають не тільки по великих об'єктах, а-куди завгодно. Неможливо закрити повністю усе. Навіть через Залізний купол Ізраїлю прилітає від терористів. Що таке Залізний купол-не треба розказувати ? Порівняння загальної площі Ізраїлю та України не треба наводити ?
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18.03.2023 12:47 Відповісти
Якщо їх прикривають ППО та авіація, то тоді і збивають все. Наприклад, як у Києві. А якщо не вистачає? Якщо це якийьс обласний центр? Ось тут якраз і треба виходити з положення, створюючи мобільні групи зі знищення БПЛА.
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18.03.2023 12:49 Відповісти
На кожну трансформаторну будку, на кожне підприємство, на кожен торгівельний центр, на кожну багатоповерхівку, на кожну зупинку громадського транспорту не можна поставити озброєнний підрозділ. Людей не вистачить. А прилітає будь куди.
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18.03.2023 12:56 Відповісти
в Киеве не все сбивают
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18.03.2023 16:19 Відповісти
Є ще така штука:

https://www.dailymotion.com/video/x8hh3px

Можна і її застосувати.
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18.03.2023 09:20 Відповісти
Судя по видео там прилетело в большой склад/состав с ГСМ... Ну такие вещи должны же защищать или как всегда, думали пронесет и не узнают месторасположение?
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18.03.2023 07:59 Відповісти
Схоже, що так. А схема звичайна. Наказ зосередити в одному місці велику кількість пмм, доповідь "куратору" - "приліт".
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18.03.2023 11:07 Відповісти
дуже боляче цє читати, я служив на пашеній балке, кп пво, мабуд' ше зошлю ґрошенят на нашу армію
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18.03.2023 08:14 Відповісти
за що касаби вас так не *******?
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18.03.2023 08:17 Відповісти
 
 