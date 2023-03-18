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Новости Война
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Опасность ракетного удара с Черного моря остается высокой, - ОК "Південь"

ракета,ракети,калібр

Количество российских ракетоносителей в Черном море уменьшилось, однако опасность удара остается высокой. На это указывает ряд признаков.

Об этом заявила начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Гуменюк сообщила, что корабельная группировка врага в Черном море уменьшилась до 17 кораблей. Общий залп "Калибров" может достигать 22 ракет.

Она подчеркнула, что на вероятность атаки указывают атаки "Шахедами", которые враг использует для обнаружения наших систем ПВО.

В то же время, активизировалась вражеская авиация, а значит, не исключено, что Россия готовит более тяжелое оружие - те же "Калибры".

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обстрел (28205) ракеты (3633) Гуменюк Наталья (577)


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18.03.2023 09:00 Ответить
на днях, чув від одного переселенця з Харкова, що армію почали відновлювати після 19-го року... Підбадьорте мене, напишіть, що зебілізм лікується хоча б чимось, окрім домовини?
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18.03.2023 09:22 Ответить
А де морські дрони, на які презедент збирав гроші?
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18.03.2023 10:18 Ответить
К каждом обществе есть всегда определенный процент зебилов. Чем культурнее и зрелей государство, тем зебилов меньше.
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18.03.2023 10:23 Ответить
 
 