Опасность ракетного удара с Черного моря остается высокой, - ОК "Південь"

Количество российских ракетоносителей в Черном море уменьшилось, однако опасность удара остается высокой. На это указывает ряд признаков.

Об этом заявила начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Гуменюк сообщила, что корабельная группировка врага в Черном море уменьшилась до 17 кораблей. Общий залп "Калибров" может достигать 22 ракет.

Она подчеркнула, что на вероятность атаки указывают атаки "Шахедами", которые враг использует для обнаружения наших систем ПВО.

В то же время, активизировалась вражеская авиация, а значит, не исключено, что Россия готовит более тяжелое оружие - те же "Калибры".

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